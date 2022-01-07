Кучеров вернулся с бриллиантовой игрой от алмазного бренда, а Капризова вырубил провокатор Овечкина

Обе наши команды выиграли – «Тампа» у «Калгари» (4:1), «Миннесота» у «Бостона» (3:2), но все затмили несколько эпизодов с нашими несостоявшимися героями пекинской Олимпиады-2022.

Сначала о хорошем. Точнее – о волшебном. Под занавес матча чемпионов телевизионщики дали повторы двух голов, сотворенных Кучеровым, которые так и подписали: «Никита Кучеров. Производитель алмазов. Ювелиры Акермана. Две передачи сегодня вечером». Видно, клуб или телекомпания заключили обоюдовыгодный рекламный контракт, согласившись, что Куч – хоккейный ювелир номер один, равно как Акерманы – непревзойденные огранщики бриллиантов.

Никита последний раз играл еще 17 октября, когда в Вашингтоне вроде как на ровном месте потянул пах. Потребовалась операция, а врачи сразу сказали: на восстановление понадобится не менее десяти недель. В «Тампе» возвращение топ-бомбардира двух последних Кубков Стэнли не форсировали, дождавшись православного Рождества. И «Калгари», с которым каких-то давних счетов у «молний» не замечено.

Кучеров вышел в привычном сочетании с Пойнтом и Палатом. Первый период ушел на разминку и втягивание в ритм. После перерыва хозяева взялись за дело всерьез, но счет открыл ветеран Перри. Ну а в заключительной трети ювелир от Акермана дважды продемонстрировал свое уникальное мастерство. По закону Эйнштейна Куч функционирует в параллельной реальности, где время течет иначе, а потому у россиянина всегда есть в запасе несколько мгновений, чтобы опередить настоящее и начертить будущее.

Так, на 43-й минуте он диагональю в касание от правого борта нашел на пятачке одинокого Пойнта, а на 51-й минуте из-за ворот вложил шайбу в клюшку Палату на средний пятак. В обоих случаях адресатам бриллиантового исполнения россиянина оставалось не промахнуться по пустому углу ворот.

Заслуженная первая звезда в первом же матче после возвращения, вторая – у Василевского, третья – у Макдоны. Сергачев тоже в полном порядке, равно как Стэмкос, Хедман, Сирелли и все остальные, а значит, «Тампа» просто обязана замахнуться на кубковый хет-трик.

Куда печальнее дела в «Миннесоте». Год назад он на весь мир прославился гнусными приемчиками, преследуя Овечкина. Когда у того терпение лопнуло, удостоился от Великой восьмерки смачного удара черенком клюшки между ног. Затем ему еще и Уилсон как следует навалял в табло. Фамилию бостонского провокатора сознательно не называю. Не хочу позорить родителей подлеца.

Сегодня этот мелкий пакостник тем же приемом – толчком сбоку на борт уже падающего оппонента атаковал Капризова. Но если закаленный долгой карьерой в НХЛ Овечкин сразу встал и как ни в чем не бывало продолжил игру, то второгодник «Миннесоты» поднялся с большим трудом и, пошатываясь, сразу ушел в раздевалку. Очень похоже на сотрясение мозга.

Тренер, естественно, взял под защиту своего премьера, открывшего счет в этом матче и завершившего его в середине второго периода:

- Очень расстроен тем, как Кирилл получил эту травму. Это хищный удар. Это один из тех приемов, что мы не хотим видеть в лиге. Вы знаете, что он делает. Он наносит травму нашему лучшему игроку. Это не хоккей. Шайба находилась в свободном доступе. Почему было просто не забрать шайбу и не уехать с ней? В уязвимой позиции он ударил игрока в спину. За такими моментами всегда следует разбирательство. Надеюсь, в лиге рассмотрят и этот эпизод.

Обратили внимание, Дин Эвасон тоже не озвучил фамилию поганца. Зато ее запомнят все игроки «Уайлд», и эта история наверняка получит продолжение. Тем более коуч «Бостона» Брюс Кессиди цинично отмазал своего американского мерзавца под номером 11:

- Фредди наклонился в направлении Капризова. Похоже, их игрок споткнулся или, возможно, просто пытался уклониться от силового приема. Я недостаточно хорошо знаю хоккеиста «Миннесоты», чтобы знать об этом. Но я не думаю, что был злой умысел со стороны Трента. Хит выглядел чистым. Мы понимали, что гости отреагируют на этот момент, ведь Капризов – один из лучших их игроков.

Какой же циник этот Кессиди! Да все ты, мистер, прекрасно знаешь. Что Кирилл – самый высокооплачиваемый игрок в истории «Миннесоты» и ее непререкаемый лидер на годы вперед. Что Кирилл – олимпийский чемпион и лучший новичок НХЛ-2021. Что Кирилл в этом эпизоде отнюдь не споткнулся: его сбил с ног другой американец Грызлик. Что Кирилл никак не мог уклониться от силового приема, потому уже падал на лед и не видел летящего на него сбоку второго американского хищника.

Ждем вердикта лиги по этой безобразной промоакции законченного рецидивиста. В любом случае болельщики «Миннесоты» при следующем визите «медведей» в Сент-Пол обязательно потребуют кровавой вендетты для крушителя их любимца.