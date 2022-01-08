Овечкин пал жертвой омикрона, Бучневич и Свечников выбили по дублю, а Беттман хочет суда Линча

Вплоть до 22 декабря «Вашингтон» относился к тому меньшинству клубов лиги, у которых не отложили ни одной игры. Но тут «столичные» угодили в антиковидную кампанию НХЛ, а точнее – медицинских властей Канады, которые закрыли дворцы для посещения зрителей. Терять из-за буйства омикрона на каждой встрече с пустыми трибунами по 1,5 – 2 млн долларов НХЛ позволить себе, естественно, не могла и стала пачками отменять матчи в Стране кленового листа. Законы логистики заставили то же самое делать выборочно и в США.

В итоге под Новый год «Кэпиталз» обнаружили в календаре сразу десять дней внеплановых каникул, а в январе – еще шесть. Из-за переноса визита в Монреаль последний матч перед стыком с «Сент-Луисом» команда Овечкина провела еще 2 января, когда дома уступила в овертайме. В седьмой раз подряд! На сей раз «Нью-Джерси» - 3:4. Не понимаю, почему русский капитан никак не объяснит своему тренеру Лавиолетту, что в дополнительной пятиминутке для победы нужно просто заменить вратаря на четвертого полевого игрока. Как это успешно делает в ЦСКА бывший партнер Ови по тройке в «Вашингтоне» и сборной Сергей Федоров, а теперь в «Витязе» - экс-капитан «Динамо» Юрий Бабенко.

Впрочем, с такой игрой, как сегодня, даже ничья «столичным» не светит. Но их можно понять: как держать форму со столь рваным графиком?! «Блюзмены» в рождественскую паузу тоже отдыхали десяток дней. Однако затем провели четыре матча подряд и встретили дорогих гостей из столицы США во всеоружии. Правда, без Тарасенко, который все-таки угодил в ковид-протокол.

Хватило «Вашингтона» лишь на первый период. Более того, ему даже удалось открыть счет. Но после перерыва игроки в белой форме попросту встали. Даже в большинстве все валилось из рук – хозяева были быстрее в каждом эпизоде и на каждом метре площадки. В этом тотальном миноре растворились и все наши «столичные». Овечкин впервые в сезоне наиграл на «минус 3». В отрицательную полезность выпали и Кузнецов («минус 2») с Орловым («минус 1»). Вратарь Самсонов сел на скамейку еще во втором перерыве, отразив за 40 минут всего 12 бросков из 16.

Зато россияне феерили в «Блюз». Иван Барбашев с Павлом Бучневичем сыграли за того парня по имени Владимир, забив у победителей три гола из пяти. Буч вообще стал главным героем вечера – 3 (2+1) очка, «плюс 3» за полезность и законная первая звезда матча.

Второй удостоился в Роли Андрей Свечников, чья «Каролина» одолела «Калгари» - 6:3. Россиянин выбил второй дубль в чемпионате – первый состоялся еще в стартовой игре сезона. После возвращения с карантина сибиряк набирает очки во всех трех турах (три шайбы, две передачи) и почти вышел на график «балл за игру» - 26 (12+14) в 29 матчах. «Ураганы» добыли пятую викторию кряду и поднялись на Востоке на второе место.

Завтра «Сент-Луис» получит шанс продлить успешную серию в поединке с «Далласом», а Великую восьмерку и Ко ждут в Сент-Поле. Жаль только, что лидер «Миннесоты» на лед не выйдет. Уже объявлено, что травма Кирилла Капризова, которую ему подло нанесли в Бостоне, оказалась серьезной. Вот только хулигана «медведей» под номером 11 лига до сих пор никак не наказала.

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«Уайлд» о грязном приеме «Брюинз» точно не забудут. Тренер «Миннесоты» Дин Эвасон не скрывает возмущения:

- Повторяю, нам очень не понравился хит на Капризове. Это был абсолютно ненужный силовой прием на игроке, который не был к нему готов. Соперник уже отобрал шайбу, но решил добить игрока, который находился в неустойчивой позиции спиной к нему. В итоге мы лишились отличного форварда, вся лига лишилась. Все видели, что произошло. Мы постоянно обсуждаем, является та или иная ситуация игровым моментом. Сейчас мы убеждены, что произошедшее с Капризовым нельзя считать игровым моментом. Ранее лига отлично разбиралась с подобными эпизодами. Надеемся, что так произойдет и в этот раз.