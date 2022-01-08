Все пошло не так. В КХЛ бушует ковид, а Жамнов заговорил о переносе Олимпиады

Вот что он сказал на «Матч ТВ» по этому поводу:

«На Олимпиаде должны играть все сильнейшие. Но если их не будет из-за того, что они заболели коронавирусом, я считаю, что это неправильно. У каждого спортсмена есть мечта — участвовать в Олимпиаде, побеждать. А когда есть риск, что все будет сорвано, когда ты сдал положительный тест, куда это годится? Может и любой тренер заболеть. Тогда что, тоже техническое поражение выписывать?

Я до конца не все понимаю, что будет происходить на Олимпиаде. И никто не знает, что может произойти в Пекине. Надо понимать все протоколы и правила, которые там могут быть. Знаю только, что на Олимпиаде все будут сдавать тесты каждый день. Но если за хотя бы одного заболевшего будут выписывать «технарь», то лучше говорить о переносе Олимпиады».

Такие речи обычно толкают первые лица федерации, ОКР или другие ответственные чиновники. Главный тренер мог бы кулуарно поделиться с ними своими сомнениями. Но тут наставник сборной самостоятельно забил тревогу, понимая, чем грозит ему, не имеющему опыта тренерской работы, пекинский вояж.

Подписывался он в момент осенней революции в нашем хоккее, завершившейся его назначением и сносом прежнего штаба, совсем под другое. Задача Жамнова заключалась в том, чтобы собрать энхаэловцев, расставить их по пятеркам и не дать всем в раздевалке переругаться в борьбе за влияние. Не так все это было и сложно, имея авторитет в хоккейном мире. Жамнов его имеет, игроком он был замечательным, но какой он тренер – не знает никто. А потому, как только все пошло не так, естественно заволновался.

Что мы видим теперь, когда НХЛ от поездки в Китай отказалась, а МЧМ-2022 был сорван после стартовых матчей? Ситуация резко изменилась. Сегодня нет гарантии, что на Олимпиаде наша сборная будет представлена даже всеми сильнейшими игроками из КХЛ. И что турнир этот пройдет без сучка и без задоринки. Коронавирус не утихает, наоборот – пандемия разрастается по своему охвату.

Утром 8 января пошли новости об отмене ближайших матчей с участием ЦСКА. У столичных армейцев настоящая эпидемия в клубе. «По состоянию на 8 января 2022 года у 17 представителей хоккейного клуба ЦСКА ПЦР–тесты на коронавирус показали положительный результат. Лига приняла решение не проводить матчи №569 СКА – ЦСКА и №577 ЦСКА – «Сочи», запланированные на 9 и 11 января соответственно. Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно», - говорится в пресс-релизе.

ЦСКА один из главных поставщиков игроков для сборной. На Кубок Первого канала в декабре вызывались шестеро армейцев. Плюс их главный тренер Сергей Федоров, один из ассистентов Жамнова. Сегодня красно-синие отправились на карантин. Сколько он продлится, невозможно предсказать. Но ясно, что из игрового ритма команда выйдет. Отразятся эти новости и на СКА, с которым ЦСКА должен был играть ближайшую встречу. А в Питере тоже хватает хоккеистов для сборной.

Эпидемия бушует на только в Америке и Европе. В последние недели все чаще, почти что в ежедневном режиме, мы читаем новости о все новых случаях заражения в КХЛ. На днях лига отменила две игры «Автомобилиста» все из-за того же ковида. Это грозит тем, что на сбор олимпийской команды могут не доехать некоторые кандидаты. Начало запланировано на 20 января, осталось всего ничего. Не факт, что к этой дате игроки ЦСКА уже вернутся из изоляции. Там два дня назад были единичные случаи, сегодня их уже 17. Вполне вероятно, что число заболевших может увеличиться.

Означает это то, что есть риск сорвать нормальную подготовку к Пекину. И не получить в команду, которая отправится в китайский «пузырь», всех сильнейших. Более того, нет гарантии, что уже на сборах не проявится зараза у кого-то из прибывших. И что делать тогда?

Жамнов признается, что не знает сегодня всех правил, по которым предстоит жить на Олимпиаде его сборной. Знает только про ежедневное тестирование на Играх. Но пора бы знать все. Причем досконально. Это прямая обязанность штаба. Если не знает главный, к чему он должен быть готов, как тогда предвидеть все возможные случаи форс-мажора? И кто это сделает за него?

Потому-то и била в набат хоккейная общественность, говоря, что Жамнов не лучший вариант для сборной без игроков НХЛ. Опыт – великая вещь. Зря что ли канадцы отправляли в Пекин свои самые проверенные годами кадры. Тренер тут нужен прошедший все на свете, как Олег Знарок или Вячеслав Быков. Которого не смутили бы карантины, кадровые неурядицы и прочие непредвиденные проблемы.

Перенос олимпийского турнира, пожалуй, был бы действительно правильным в нынешней ситуации. Но МОК на днях уверила, что Игры отменять не собирается. Раз так, то в чем смысл мутить воду? Менять что-либо уже поздно. На корабль уже все сели. Но как-то странно выглядит история, когда о возможности спрыгнуть с него первым начал разговор капитан.