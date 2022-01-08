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Илья Ковальчук: Ситуация с кандидатами в сборную не самая приятная, но паниковать мы не собираемся

Генеральный менеджер сборной России рассказал о планах подготовки национальной команды к Олимпиаде в Пекине
Илья Ковальчук: Ситуация с кандидатами в сборную не самая приятная, но паниковать мы не собираемся
08 января 2022 20:37
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Инстаграм Ильи Ковальчука

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал, как команда будет готовиться к Олимпийским играм в Пекине.

«Ситуация действительно не самая приятная, заболевших игроков действительно много, среди них есть кандидаты в олимпийскую команду, но паниковать мы не собираемся. Во-первых, мы находимся на постоянной связи с КХЛ, информация в лиге постоянно обновляется, обсуждаются различные варианты решений. Во-вторых, у нас есть сведения о каждом заболевшем игроке, который входит в расширенный список, очень важно, что все ребята были своевременно привиты и благодаря этому сейчас болезнь у них проходит или в бессимптомной форме, или с незначительными симптомами.

Что касается, плана на тренировочный сбор - пока мы придерживаемся первоначального варианта. Вечером 20-го января заезжаем в Новогорск, к этому времени там уже будут представители других видов. Сразу по заезду сдаем анализы, и только после их результатов у нас будет возможность передвижения по базе. Разумеется, в Новогорске будет организован «пузырь», сбор будет закрытый, думаю, все отнесутся к этому с пониманием, плюс к этому планируем ежедневное тестирование игроков, тренерского штаба и персонала.

Первые два дня потратим на сбор информации по ребятам (кто в каком физическом состоянии прибыл, есть ли у кого-то микротравмы) и на восстановление, поэтому эти первые два будут посвящены теоретическим занятиям и восстановительным мероприятиям. После этого приступим к работе по уже расписанным тренировочным микроциклам, тренерский штаб и наши специалисты по физподготовке этот план уже подготовили. Также в Новогорске запланированы два контрольных матча, соперников сообщим чуть позже.

Состав на Игры из 25-ти человек мы должны объявить 23-го января. В Пекин вылетаем вечерним рейсом второго февраля. Информация о всех ковидных протоколах в олимпийской столице у нас есть, я на прямой связи с исполнительным директором МОК Кристофом Дюби, если будут приниматься какие-то изменения, то мы будем узнавать об этом в самом скором времени», - сказал Ковальчук.

Напомним, Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

источник: «Советский спорт»
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