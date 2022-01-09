Алексей Кудашов: Клубы не из лидирующей группы страшны вдвойне

- Как прокомментируете матч? - вопрос Кудашову.

- Если кротко, не достаточно хорошо использовали те моменты, которые создавали. Легко давали вратарю их парировать. Вроде начали нормально, но пропустили. Так игра и шла. Вроде владели преимуществом, создавали моменты, но играли не агрессивно. И не шло. После 0:2 вытащили игру, но этого оказалось недостаточно.

- Показалось, что третья шайба в ворота «Динамо» надломила команду.

- Игра складывается так, кто-то ведет, кто-то отыгрывается.

- Что с Галиевым?

- Пока тяжело говорить. Был удар в голову, посмотрим диагноз. Пока не могу ничего сказать.

- Петерсон провел первый матч после длительной паузы. Как его оцените?

- По одной игре как что оценивать? Нормально для первой игры. Никакой оценки пока нельзя давать.

- В первом звене выходил Петунин, потом Рашевского стали пробовать, затем Галиев травму получил. В какой вариации вам нравится первое звено?

- Галиева пока нет. Будем завтра смотреть, какие изменения внести.

- Домашние поражения от «Витязя», «Амура», «Сочи», «Адмирала и «Нефтехимика» - команд, которые идут не в лидерах. Почему в матчах с такими клубами возникают проблемы с реализацией?

- Все сейчас бьются за что-то свое. «Нефтехимик» бьется за восьмерку. Поэтому эти команды вдвойне страшны. У них уровень не ниже, чем у других команд. Тут нельзя недооценивать. Многие хорошо оборонятся, играют на контратаках. Три гола для таких игр - достаточно. В обороне надо лучше играть.

- Почему выбрали Петерсона на буллиты?

- Потому что он раньше их бил.

- Почему Шипачева не выпустили?

- Мы каждый день тренируемся и видим, у кого лучше получается.

- Каковы сроки восстановления Фисенко?

- Он не в общей группе, но начал кататься. Не уверен, что он сыграет в олимпийскую паузу.

«КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ МАТЧА – КОГДА МЫ ВЫСТОЯЛИ ПЯТЬ НА ЧЕТЫРЕ»

- Как вам игра? - вопрос Леонтьеву.

- Зрелищный поединок, красивые голы, сумасшедший накал и развязка на буллитах. Ключевой момент - когда мы пять на четыре выстояли, простив команду, которая идет на четвертом месте по реализации большинства. Судницин здорово подтащил. Буллиты - это не лотерея, а мастерство вратаря и бьющего.

- Вы получаете преимущество полторы минуты пять на три, берете тайм-аут и объясняете игрокам, как действовать. Тем не менее, начинается «долбежка» от синей линии. Наверняка вы говорили им другое?

- Я взял тайм аут не для того, чтобы что-то объяснить. Это все наигрывается. Просто дал передохнуть ребятам, чтобы они подготовились и вспомнили, что делать. Это не «долбежка», но при игре в большинстве надо больше бросать. Посмотрите игры НХЛ. Там постоянно идут броски. Качество наших бросков отставляет желать лучшего.

- В овертайме в первой смене вы выпустили двух защитников. Это необычно.

- У нас Кнот отлично играет и в обороне, и в нападении. Он универсал. Это был мой выбор. Следующая смена сыграла в два нападающих.

- Между игрой с ЦСКА втесался матч с «Сочи». Почему с лидерами играете хорошо, а такими клубами возникают проблемы?

- Во втором периоде мы в четыре раза перебросали сочинцев. Но не забили. Хотя полностью их переиграли.

- Перед буллитами обычно вратари настраиваются индивидуально, а ваш тренер вратарей Судницину лекцию прочитал, и голкипер отбил все броски. Это особый подход?

- У нас тщательный подход к буллитам. Это заработанный балл. Каждый буллитер разбирается досконально. Может он напомнил голкиперу какие-то моменты.

- Четыре дня назад вы играли с ЦСКА, в котором зафиксирована эпидемия коронавируса. Нет опасения, что у вас могут быть неприятные неожиданности?

- Мы перед выездом проверялись. Кроме Лукаша у всех тесты отрицательные. После посещения Москвы у нас постоянно возникают проблемы. Боюсь, что-то будут и в этот раз.

- Прошла большая часть чемпионата. Довольны нынешним местом?

- С тем составом, что мы имеем, парни выжимают из себя больше ста процентов. С «Сочи» потеряли, у «Йокерита» два раза выиграли. Бывают непредсказуемые моменты. Всегда хочется лучшего, но находимся там, где находимся.