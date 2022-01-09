Швейцарцы дали знак КХЛ, что все будет хорошо: Олимпиаду-2022 могут перенести на следующий год

В НХЛ перенесли уже под сотню матчей. Рождественскую паузу вместо изначально запланированных четырех дней растянули до девяти, а для некоторых клубов до десяти и более. После Нового года в Канаде сыграли только два матча – оба в Торонто. Причина – власти Страны кленового листа, в отличие от США, закрыли ледовые дворцы для зрителей. Судя по всему, минимум до конца января. Терять из-за пустых трибун по 1,5 – 2 млн долларов за игру для коммерческой лиги смерти подобно.

Однако НХЛ не паникует. От поездки на Олимпиаду в Китай она уже отказалась, что дает лиге в феврале почти 20 дополнительных игровых дней. К тому же вслед за медицинскими органами США с десяти до пяти дней снизила карантин для игроков и НХЛ. В крайнем случае не исключено продление регулярного чемпионата, ибо 82 тура нужно провести во что бы то ни стало.

Проблема в том, что, по всем прогнозам, пика распространения омикрон достигнет только через четыре недели. Причем по всему миру. После Нового года в США, Канаде, Франции, Индии, Великобритании, Италии, Испании, Аргентине, Нидерландах, Швейцарии, Швеции, Бельгии, Австралии, Ирландии и многих других странах установлены рекорды по суточной заболеваемости.

Так, в Америке за всю пандемию впервые зафиксировано более миллиона инфицированных – 4 января. Почти 800 тысяч – на следующий день, 900 тысяч – 8 января. В Канаде цифры скромнее: максимум выявлен 5 января – 84 тысячи. Но ранее ни разу даже 11 тысяч не было. Не забываем также, что в Канаде почти в десять раз меньше жителей, чем в США. То есть на душу населения показатели примерно равные.

Учитывая повышенную заразность омикрона, все эти рекорды в феврале, очевидно, будут перекрыты в два, а то и в три раза.

Мы в России, похоже, в начале пути. Однако уже четыре команды КХЛ накрыла волна нового штамма. Перенесены матчи «Йокерита», «Автомобилиста», ЦСКА, рижского «Динамо». Сегодня в СМИ появилась информация, что в «Салавате Юлаеве» 26 игроков сдали положительный тест на ковид. Завтрашняя игра уфимцев в Риге уже отложена. Но одной встречей тут точно не отделаться, ибо 12 января юлаевцев ждет в Балашихе «Авангард».

Всего пока КХЛ отменила 12 матчей. При этом в самом первом из них, несостоявшемся 7 ноября в Уфе, «Трактору» присуждена техническая победа. Наверное, к этому вопросу еще вернутся – справедливость должна быть восстановлена: ноябрьский матч «Салавата» должен быть сыгран на льду, а не в кабинетах.

Лично я не представляю, как в феврале, когда пандемия только будет выходить на пик, можно без последствий провести Олимпиаду в Пекине. Не помогут никакие драконовские меры изоляции. Или те же хоккейные сборные будут прибывать в Поднебесную не пойми в каких составах и не пойми с какой подготовкой. Либо вообще без оной. Если же на олимпийском турнире сохранится практика молодежного ЧМ-2022 – засчитывать команде техническое поражение при первом же случае заболевания, то и начинать играть не стоит.

Выход один – отложить зимнюю Олимпиаду-2022 на год. Как это сделали с летними Играми-2020 в Токио. И прекрасно провели!

Что любопытно, одними из первых предложили это сделать швейцарцы. НОК альпийской страны выступил с соответствующей просьбой в адрес МОК, штаб-квартира которого расположена в Лозанне, еще 23 марта 2020 года.

Есть у меня подозрение, что далеко не просто так НОК Швейцарии три дня назад выпустил точно такое же заявление по поводу теперь китайской Олимпиады. Глава Национального олимпийского комитета Ральф Штокли, в частности, сказал:

- Мы почти каждый день слышим, что все новые и новые спортсмены заражаются коронавирусом и не могут отобраться на Олимпиаду. У нас осталось не так много времени до церемонии открытия, но мы все еще можем обсудить возможность переноса. Если на Играх не будет лучших спортсменов, то ситуация станет сложной. Это не требование, но нам все-таки нужно это обсудить. Это трудная ситуация, особенно для стран Европы, где развит зимний спорт.

Так что, предстоящая неделя станет решающей не только для КХЛ, а для всего зимнего спорта мира. Какие у оргкомитета Игр-2022 аргументы, чтобы отказать в переносе соревнований на следующий год? Скоро узнаем.