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Ринат Баширов: Мы считаем, что чемпионат должен быть доигран

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью программе «Есть тема» на Матч ТВ рассказал, как чувствуют себя заболевшие ковидом хоккеисты и персонал команды, а также рассматривается ли вопрос доигровки чемпионата молодежным составом.
Ринат Баширов: Мы считаем, что чемпионат должен быть доигран
10 января 2022 13:21
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ХК «Салават Юлаев»

- Вам известно, когда будет решен вопрос по поводу переноса матчей КХЛ?

- Мы с КХЛ находимся в постоянном контакте. Пока решения не принято. Сегодня какое-то решение будет доведено до нас, мы его ждем. Нашего мнения пока не спрашивали, просто сказали ждать и собственное решение не принимать. После того, как команда побывала на карантине с «Трактором», у нас уже есть опыт и сложившееся мнение по этому поводу. Мы считаем, что чемпионат должен быть доигран, и матчи сыграны, если болезнь задела небольшое количество людей. Но если есть такое количество, как 26 человек, как у нас в лазарете, у которых просто положительные тесты на ковид, это другой вопрос. Этот вопрос необходимо рассматривать с точки зрения государственного подхода, потому что у органов, которые контролируют процесс распространения эпидемии, собственные правила. Им не важна Олимпиада, а важно соблюдение интересов граждан России. И когда есть такие противоречия, нужно выбирать кто главный: федеральный орган, который регулирует этот процесс, либо интересы КХЛ и мнение руководства КХЛ.

- Какие вы видите варианты продолжения чемпионата КХЛ? В каком виде его надо доигрывать?

- Есть временные паузы, которые можно использовать для того, чтобы сыграть отмененные матчи. Это время подготовки к Олимпиаде и к чемпионату мира.

- У вас в команде 26 заболевших человек. Какой прогноз медиков, относительно окончания эпидемии в клубе?

- На сегодня, на 10 утра, у нас все чувствуют себя хорошо. Заболевших с симптомами нет. За последние три дня у троих игроков была температура. Но заболели не только хоккеисты, но и обслуживающий персонал, и тренерский штаб. На данный момент все чувствуют себя хорошо, соблюдают условия карантина, поэтому если нам скажут завтра играть, мы, конечно же, сможем играть. То есть люди способны выйти на лед и сыграть в полной мере. Сейчас наоборот они теряют форму, сидя на карантине, и не тренируются.

- Рассматриваете ли вы перспективу доигрывать чемпионат молодежным составом?

- Если нам скажут, либо вы играете, либо техническое поражение, тогда сыграем молодежным составом. Но мы против той политики, когда говорят, что надо давать шанс молодежи в таких случаях. Мы играем не для того, чтобы кого-то испытать. Мы не в цирке. У нас есть свои задачи, свое руководство и интересы болельщиков. Поэтому, осталось ли пять матчей до конца турнира, или один, каждый матч очень важен. Думаю, к моему мнению присоединятся все руководители клубов КХЛ.

источник: «Советский спорт»
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