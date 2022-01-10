«Доиграются, что заболеют – и Олимпиада мимо». Почему КХЛ не останавливает сезон несмотря на призывы

КХЛ отменила очередной матч регулярного чемпионата - между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым», который должен был состояться 12 января. В Уфе 26 заразившихся ковидом – 20 хоккеистов, 5 тренеров и один сотрудник персонала клуба.

Это уже 13-й матч, который не провели по расписанию. В одном из них юлаевцам было засчитано техническое поражение, но по игре против «ястребов» мы таких речей уже не слышим. Как и со всеми остальными то ли перенесенными, то ли уже отмененными матчами регулярки. КХЛ так и заявляет: неизвестно, что дальше будет с этими встречами.

Про двойные стандарты нашей лиги не сказал за последнее время только ангажированный или ленивый. Все больше ощущение, что КХЛ становится лавочкой, которая обслуживает интересы не всего нашего хоккея, а отдельных его представителей. «Если одни играют, а вторые нет, то где спортивный принцип? Я не понимаю это решение», - заявляет наш прославленный защитник Вячеслав Фетисов, стоявший когда-то у истоков создания лиги. И с ним трудно не согласиться.

А еще депутат Госдумы совершенно правильно высказывает опасение по олимпийской сборной, говоря о надежде на то, что руководство лиги просчитывает все риски, связанные с Играми. Ведь ключевые игроки тоже могут попасть в эту коронавирусную историю.

В общем-то, они уже в нее угодили. Помимо «Салавата» сидят на карантине сегодня три клуба – рижское «Динамо», «Автомобилист» и ЦСКА. У армейцев много кандидатов на поездку в Пекин, на недавнем Кубке Первого канала они были представлены шестью игроками и тренером Сергеем Федоровым. В такой обстановке все последние дни звучали призывы к КХЛ остановить регулярный чемпионат, от греха подальше. Пока все сборники не перезаражались, иначе могут не приехать на сбор в Новогорск 20 января.

В этот день намечен старт подготовки национальной команды к Олимпиаде. Главный тренер Алексей Жамнов, похоже, был сторонником варианта с остановкой сезона. Говорил о том, что будет звонить главе лиги Алексею Морозову, который сегодня как-то не спешит появляться с личным мнением по всем важным вопросам. КХЛ сначала разместила на официальном сайте информацию, что тема будет обсуждаться на следующей неделе (то есть на начавшейся), а когда наступил понедельник, посчитала, что нет поводов для остановки чемпионата.

Такое решение принималось после совещания с участием руководителей лиги. Постановили реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом. А как интересно собираются это делать? Отправлять на карантин, переносить дальше матчи? Это не предотвращение проблемы, это ее последствия, которые просто говорят о том, что никто не заботится сегодня о безопасности наших сборников, а просто наблюдают со стороны, чем все это закончится.

Возможно, нас пронесет, и наши кандидаты доедут на сбор к назначенной дате. Но если до 20-го накроет, не дай бог, «корона» СКА, московское «Динамо», «Металлург» (там уже два отстраненных) или «Локомотив», то потери у Жамнова будут с первого дня.

На 11 января запланирована еще видеоконференция со всеми клубами КХЛ для обсуждения нынешней ситуации и дальнейших действий. Но так можно долго совещаться. Есть подозрение, что кто-то просто тянет время. Хотя есть сразу несколько вариантов, при которых можно было бы пойти на уступки сборной и прекратить матчи до олимпийской паузы в календаре.

Начнется перерыв через полторы недели. За это время кандидаты в сборную могут вылететь из-за ковида. Никто не мешает уже сейчас собрать их всех на сборах, а с чемпионатом поступить следующим образом. Если не будет возможности доиграть все отмененные матчи, то распределять участников регулярного чемпионата по проценту набранных очков. НХЛ поступала так в 2020-м, когда регулярка была остановлена нагрянувшей пандемией. Заокеанская лига тогда ввела еще укороченный квалификационный раунд, расширив число участников плей-офф.

Нет никакой беды в том, что кто-то проведет в турнире все 56 игр, а кто-то на две или три меньше. Это форс-мажор, такое бывает. Переживем. Есть вариант, при котором можно сократить раунды плей-офф до трех побед, что также даст время для маневра. Чемпионат должен возобновиться после паузы на Игры 22 февраля, а плей-офф начаться уже 4 марта. Если сократить кубковые матчи, чего, конечно, не хотелось бы, то это даст возможность задержать окончание гладкого турнира – и сыграть в дополнительную неделю перенесенные встречи.

Сдвигать на май плей-офф невозможно. Седьмой матч финала Кубка Гагарина стоит в календаре 30 апреля. А 13 мая стартует чемпионат мира. Если подвинуть кубковые игры, снова будет страдать подготовка сборной. Это действительно не вариант. Но они все же есть.

То же, как поступает КХЛ, говорит лишь об одном. Руководство лиги выполняет свою задачу – провести чемпионат без серьезных потрясений для календаря. Или же клубные пристрастия сегодня не дают ряду боссов выработать консолидированную позицию для обеспечения интересов национальной команды.

Для того чтобы понять, кому невыгодна остановка регулярки, надо просто взглянуть на турнирную таблицу. Во главе всей лиги сегодня идут две уральские команды – «Металлург» и «Трактор». ЦСКА и СКА не привыкли к таким раскладам, а потому вряд ли «за» укороченный сезон. Московские армейцы идут в своей конференции пока только третьими, у них есть шанс подняться повыше. Но если не смогут этого сделать, то потеряют преимущество своей площадке в главных битвах на Западе.

Так или иначе, но пока мы видим, что навстречу Жамнову лига не идет. А стоило бы прислушаться к мнению опытных авторитетных людей. Таких как Фетисов. Или же Владимир Крикунов. Бывший наставник сборных России и Белоруссии уверяет в необходимости срочной остановки чемпионата. «Где гарантия, что игроки сборной сейчас не заболеют? Китай не пустит их, в последний момент могут отцепить заболевших. Наши ребята сейчас вовсю будут играть. Доиграются, что заболеют – и Олимпиада мимо».

Интересно, что скажет лига, если Крикунов окажется прав?