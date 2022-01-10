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КХЛ, ФХР и весь наш хоккей вступили на минное поле. Одно неверное решение грозит катастрофой

Во вторник КХЛ продолжит обсуждать, что делать со своим чемпионатом. На сегодня мнения разделились. Порой противоположно. Но ответа, устраивающего всех, не будет ни завтра, ни послезавтра.
КХЛ, ФХР и весь наш хоккей вступили на минное поле. Одно неверное решение грозит катастрофой
10 января 2022 22:02
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

Хочу начать с того, что обсуждению не подлежит. Меня достали заскорузлые умники, бесконечно противопоставляющие КХЛ и сборную. Типа - с какого перепуга лига должна учитывать интересы национальной команды с ее Евротурами, Олимпиадами и чемпионатами мира? В миллионный раз повторяю: не нравится, учреждайте подобие НХЛ в РФ и ближнем зарубежье на свои деньги! Стройте для клубов дворцы, базы, платите игрокам миллиардные контракты. Но строго из своего кармана. Пока же КХЛ полностью содержит государство, то есть мы с вами, единственная задача лиги – готовить игроков для сборной России. Точка!

С этой точки зрения, казалось бы, самое логичное решение – немедленно приостановить чемпионат, а всех сборников изолировать на базах. Именно во множественном числе. Ибо, когда такие уважаемые люди, как Вячеслав Быков, во всеуслышание удивляются, зачем тормозить лигу из-за 25 человек, которые должны поехать на Олимпиаду, они просто вводят в заблуждение наивную публику. Дилетантам такое можно простить. А вот маститый тренер должен знать, что в Китай отправятся далеко не только россияне из КХЛ. Но и весь «Куньлунь», почти все рижское «Динамо», масса финских, шведских, чешских, словацких, канадских и американских легионеров. Тут впору о сотне представителей КХЛ на Играх-2022 в Пекине говорить. Минимум!

Вячеслав Аркадьевич, вы согласны с тем, что ради ста потенциальных олимпийцев стоит срочно подумать о мерах их защиты от омикрона? Вопрос, всем понятно, риторический.

Другое дело – вот это принципиально важно! – немедленная отправка наших сборников в изоляцию на базе в Новогорске ничего не даст. Новый штамм настолько заразен, что никакой пузырь от него не спасет! Тем более что лично я не верю, что у нас сейчас можно организовать на сто процентов безвирусное пространство. Ибо тогда придется каждый день брать тесты у уборщиц гостиничных номеров и тренировочных помещений, работников столовой, заливщиков льда и так далее. Да и нет никакой гарантии, что сами игроки не нарушат протокол в течение почти 20 дней до вылета в Китай, который намечен на 2 февраля. Охранника к каждому не приставишь и на цепь не посадишь.

Что тогда делать? Напрашивается, что КХЛ продолжать играть по расписанию. Но опять же призываю наших прославленных ветеранов выражаться корректно. Борис Михайлов восклицает в СМИ: в чем проблема-то – в НХЛ ведь вовсю играют!

Борис Петрович, специально для вас напоминаю: в Америку омикрон проник раньше, чем к нам, а НХЛ свою регулярку уже останавливала. Рождественская пауза вместо изначально запланированных четырех дней растянулась до девяти, а для многих команд – и еще дольше. Более того, сообщу тем, кто не в курсе: в Канаде с 18 декабря НХЛ не играет до сих пор! За исключением двух матчей при пустых трибунах в Торонто.

Так что, про НХЛ не надо. Но это торпедирует и возражения Вячеслава Фетисова с Максимом Сушинским: дескать, в нормальной лиге все должны находиться в равных условиях. Какие же они равные в той же НХЛ, если канадские клубы уже забыли, когда последний раз играли дома?! При этом никто не знает, когда они в свои дворцы вернутся в принципе.

С американскими клубами ситуация не лучше. «Вегас» и «Анахайм», к примеру, провели по 38 матчей, «Тампа» - 37, а «Айлендерс» - лишь 28, «Бостон» и «Колорадо» - по 31, «Даллас» - 32. От шести до десяти игр разницы – где тут одинаковые условия?!

Все это к тому, что сейчас у всех нас нет простых решений. В отличие от НХЛ, которая точку с Играми-2022 поставила еще в прошлом году, а значит, в олимпийскую паузу хотя бы отчасти наверстает календарь.

Сегодня в КХЛ на карантине четыре команды – «Автомобилист», рижское «Динамо», ЦСКА, «Салават Юлаев». На грани еще несколько: говорят о вспышке заболеваемости в «Торпедо» и «Спартаке». Да, можно на все это не обращать внимания и играть дальше. Но омикрон настолько контагиозен, что в ближайшее время накроет все команды КХЛ. Как это в декабре произошло в НХЛ.

И снова мы сталкиваемся с проблемами, не имеющими однозначного решения. Вроде бы даже к лучшему, чтобы все в КХЛ переболели как можно раньше. Но с этим явно не согласен Роспотребнадзор. Потому что одно дело - профессиональный спортсмен. Совсем другое – его родственники, особенно пожилые. Никто не хочет, чтобы инфекция с непредсказуемыми последствиями попала в семью.

При этом можно понять и руководителей клубов с болельщиками. Одно дело - играть в ослабленных, полурезервных составах в начале сезона, когда еще основные события впереди. Как это было в прошлом сезоне. Совсем другое – выходить с молодняком и дублерами сейчас, когда для многих решается судьба попадания в плей-офф или расстановки в нем. Для самой КХЛ ныне самое рейтинговое время для раскрутки своего продукта. Более крутой антирекламы лиги не придумать, если бы против СКА у московских армейцев вчера в разгар сезона и зимы вышли бы ноунеймы из «Звезды» и молодежной лиги.

Словом, ситуация крайне противоречивая и запутанная. Беспрецедентная. МОК, похоже, Олимпиаду переносить на год по примеру токийской не намерен. Хотя ИИХФ и обещает послезавтра сделать какое-то заявление относительно Игр-2022.

Лично я вижу тут только один метод действия. Не дергаться, избегать поспешных заявлений, взвешивать каждый шаг. Плюс, конечно, всему российскому хоккею, а также – и может, прежде всего! – медицинским властям страны объединиться вокруг сборной.

источник: «Советский спорт»
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