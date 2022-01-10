КХЛ, ФХР и весь наш хоккей вступили на минное поле. Одно неверное решение грозит катастрофой

Хочу начать с того, что обсуждению не подлежит. Меня достали заскорузлые умники, бесконечно противопоставляющие КХЛ и сборную. Типа - с какого перепуга лига должна учитывать интересы национальной команды с ее Евротурами, Олимпиадами и чемпионатами мира? В миллионный раз повторяю: не нравится, учреждайте подобие НХЛ в РФ и ближнем зарубежье на свои деньги! Стройте для клубов дворцы, базы, платите игрокам миллиардные контракты. Но строго из своего кармана. Пока же КХЛ полностью содержит государство, то есть мы с вами, единственная задача лиги – готовить игроков для сборной России. Точка!

С этой точки зрения, казалось бы, самое логичное решение – немедленно приостановить чемпионат, а всех сборников изолировать на базах. Именно во множественном числе. Ибо, когда такие уважаемые люди, как Вячеслав Быков, во всеуслышание удивляются, зачем тормозить лигу из-за 25 человек, которые должны поехать на Олимпиаду, они просто вводят в заблуждение наивную публику. Дилетантам такое можно простить. А вот маститый тренер должен знать, что в Китай отправятся далеко не только россияне из КХЛ. Но и весь «Куньлунь», почти все рижское «Динамо», масса финских, шведских, чешских, словацких, канадских и американских легионеров. Тут впору о сотне представителей КХЛ на Играх-2022 в Пекине говорить. Минимум!

Вячеслав Аркадьевич, вы согласны с тем, что ради ста потенциальных олимпийцев стоит срочно подумать о мерах их защиты от омикрона? Вопрос, всем понятно, риторический.

Другое дело – вот это принципиально важно! – немедленная отправка наших сборников в изоляцию на базе в Новогорске ничего не даст. Новый штамм настолько заразен, что никакой пузырь от него не спасет! Тем более что лично я не верю, что у нас сейчас можно организовать на сто процентов безвирусное пространство. Ибо тогда придется каждый день брать тесты у уборщиц гостиничных номеров и тренировочных помещений, работников столовой, заливщиков льда и так далее. Да и нет никакой гарантии, что сами игроки не нарушат протокол в течение почти 20 дней до вылета в Китай, который намечен на 2 февраля. Охранника к каждому не приставишь и на цепь не посадишь.

Что тогда делать? Напрашивается, что КХЛ продолжать играть по расписанию. Но опять же призываю наших прославленных ветеранов выражаться корректно. Борис Михайлов восклицает в СМИ: в чем проблема-то – в НХЛ ведь вовсю играют!

Борис Петрович, специально для вас напоминаю: в Америку омикрон проник раньше, чем к нам, а НХЛ свою регулярку уже останавливала. Рождественская пауза вместо изначально запланированных четырех дней растянулась до девяти, а для многих команд – и еще дольше. Более того, сообщу тем, кто не в курсе: в Канаде с 18 декабря НХЛ не играет до сих пор! За исключением двух матчей при пустых трибунах в Торонто.

Так что, про НХЛ не надо. Но это торпедирует и возражения Вячеслава Фетисова с Максимом Сушинским: дескать, в нормальной лиге все должны находиться в равных условиях. Какие же они равные в той же НХЛ, если канадские клубы уже забыли, когда последний раз играли дома?! При этом никто не знает, когда они в свои дворцы вернутся в принципе.

С американскими клубами ситуация не лучше. «Вегас» и «Анахайм», к примеру, провели по 38 матчей, «Тампа» - 37, а «Айлендерс» - лишь 28, «Бостон» и «Колорадо» - по 31, «Даллас» - 32. От шести до десяти игр разницы – где тут одинаковые условия?!

Все это к тому, что сейчас у всех нас нет простых решений. В отличие от НХЛ, которая точку с Играми-2022 поставила еще в прошлом году, а значит, в олимпийскую паузу хотя бы отчасти наверстает календарь.

Сегодня в КХЛ на карантине четыре команды – «Автомобилист», рижское «Динамо», ЦСКА, «Салават Юлаев». На грани еще несколько: говорят о вспышке заболеваемости в «Торпедо» и «Спартаке». Да, можно на все это не обращать внимания и играть дальше. Но омикрон настолько контагиозен, что в ближайшее время накроет все команды КХЛ. Как это в декабре произошло в НХЛ.

И снова мы сталкиваемся с проблемами, не имеющими однозначного решения. Вроде бы даже к лучшему, чтобы все в КХЛ переболели как можно раньше. Но с этим явно не согласен Роспотребнадзор. Потому что одно дело - профессиональный спортсмен. Совсем другое – его родственники, особенно пожилые. Никто не хочет, чтобы инфекция с непредсказуемыми последствиями попала в семью.

При этом можно понять и руководителей клубов с болельщиками. Одно дело - играть в ослабленных, полурезервных составах в начале сезона, когда еще основные события впереди. Как это было в прошлом сезоне. Совсем другое – выходить с молодняком и дублерами сейчас, когда для многих решается судьба попадания в плей-офф или расстановки в нем. Для самой КХЛ ныне самое рейтинговое время для раскрутки своего продукта. Более крутой антирекламы лиги не придумать, если бы против СКА у московских армейцев вчера в разгар сезона и зимы вышли бы ноунеймы из «Звезды» и молодежной лиги.

Словом, ситуация крайне противоречивая и запутанная. Беспрецедентная. МОК, похоже, Олимпиаду переносить на год по примеру токийской не намерен. Хотя ИИХФ и обещает послезавтра сделать какое-то заявление относительно Игр-2022.

Лично я вижу тут только один метод действия. Не дергаться, избегать поспешных заявлений, взвешивать каждый шаг. Плюс, конечно, всему российскому хоккею, а также – и может, прежде всего! – медицинским властям страны объединиться вокруг сборной.