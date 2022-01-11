Сегодня прощаемся с селекционером ЦСКА Борисом Шагасом. Он ушел из жизни на 81-м году

- Познакомь меня с Голыщаком! – зычный голос Бориса Моисеевича невозможно было спутать с чьим-то другим. С этой просьбой Шагас обратился ко мне в разгар дерби ЦСКА – «Спартак» в сезоне-2004/05. Армейцы разгромили заклятых соперников (их тогда тренировал Валерий Брагин) 6:0, и Борис Моисеевич пребывал в отличном настроении. Именно так он произнес фамилию журналиста.

- Трудно будет, Юрий Голышак – не частый гость на хоккее. А что случилось?

- Да вышло интервью моего старинного товарища Валерия Жиляева, а там … - признался Шагас. – Я ему позвонил: «Как ты мог такое сказать?!» А он мне: «Я такого не говорил…»

Пришлось прочитать интервью начальника футбольного «Спартака» Жиляева, до этого успешно работавшего в «Спартаке» хоккейном, пока его не выгнал возглавивший красно-белых Борис Кулагин.

Жиляев был конкурентом Шагаса, они возили в Москву перспективных игроков с периферии.

Так вот в тексте Голышака я наткнулся на фразу: «Серый кардинал Шагис…»

С непревзойденным мастером интервью Юрием Голышаком я Шагаса все-таки познакомил. Через восемь лет после того дерби на Ленинградке, на дерби «Спартак» - ЦСКА в Сокольниках. Красно-белые обыграли армейцев, которых возглавлял американец Джон Торчетти. Борис Моисеевич опять был при делах в самом титулованном клубе Европы, его вернул туда главный менеджер Сергей Федоров, которого Шагас привез в ЦСКА из Минска в середине 1980-х.

- А не послужить ли вам, молодой человек, в армии? – затянул любимую песнь Шагас, обращаясь к Голышаку.

К счастью, Юра своей интеллигентностью и воспитанностью за пять минут превратил грозного скаута из обличителя в рассказчика. Из «сарая» в Сокольниках мы вышли втроем – Юра поехал в Мытищи, а я с Шагасом – на 716-м автобусе в Измайлово/Гольяново.

Еще через несколько лет Борис Моисеевич, уже не работавший в ЦСКА, дал Голышаку большое интервью. Раньше поговорить с ним под диктофон было делом безнадежным.

Правда, ваш покорный слуга несколько раз выдавал в газете цитаты от Шагаса, чем наводил на себя гнев их автора.

Шагас журналистов не жаловал. Хвалил редко. Одного, ныне модного, на дух не переваривал: «И что он лижет задницу этому Быкову?!»

Борис Моисеевич был предан Виктору Васильевичу, а Вячеслав Аркадьевич, возглавив ЦСКА, оказался со своим бывшим тренером в контрах. Увы, на похороны Тихонова Шагас не пришел – в это время он лег на плановую операцию на тазобедренном суставе. Прошла она успешно, Борис Моисеевич при ходьбе перестал пользоваться палочкой.

До прихода Тихонова из Риги в ЦСКА (май 1977 года) Шагас трудился в Сокольниках – его работа была связана с ледово-заливочными комбайнами. Потом переквалифицировался в скауты-селекционеры, при появлении которого в городах местные команды старались спрятать своих лучших игроков.

За последние дни появилось немало заметок о покойном. Его называют едва ли не первым генеральным менеджером в истории отечественного хоккея, скаутом, подыскивающим в городах и весях таланты. Ему приписывают открытие Сергея Макарова, Игоря Ларионова, Николая Дроздецкого, Алексея Касатонова, Владимира Крутова, Вячеслава Быкова, Александра Могильного…

Это не совсем так. Правильнее называть Бориса Моисеевича рекрутом. Макаров, Ларионов и Быков надели форму ЦСКА будучи игроками сборной. Шагас лишь объяснил им, что это постоянный пропуск на чемпионаты мира и Олимпийские игры. Крутов – воспитанник школы ЦСКА, его доминанта не вызывала сомнений. Могильного привез из Хабаровска директор СДЮШОР ЦСКА Владимир Лутченко, увидев его на турнире юношеских команд в Ленинграде. Не заметить талант такого калибра было невозможно. Когда едва попав в команду чемпионов, юный Могильный съездил по физиономии заслуженному старожилу, заставлявшему его собирать шайбы, а потом, испугавшись содеянного, исчез, Шагас разыскал и вернул новичка. Тот скрывался на квартире Бобровых (дружил с Мишей – сыном Всеволода Михайловича).

Случались у Шагаса и проколы. Так, в московском «Динамо» оказались защитник из Киева Михаил Татаринов и форвард из Уфы Александр Семак. Спартаковцы Игорь Болдин и Владимир Тюриков не питали желания переходить в ЦСКА, их бронью от армии стал студенческий билет.

Куда интереснее история с Виктором Козловым. Шагас уже договорился с молодым форвардом «Лады» и встречал его, приехавшего на поезде из Тольятти, в голове состава, а динамовец Виталий Давыдов перехватил перспективного нападающего прямо у вагона. Прошло более десяти лет, но Борис Моисеевич не забыл этот «перехват» и возмущался, когда Козлова на излете карьеры пригласили в ЦСКА.

Шагас отличался резкостью оценок, за словом в карман не лез. Мог обратиться к собеседнику с расстояния в 20 метров. Благо голос позволял.

В смутные времена безденежья работал скаутом клуба НХЛ «Оттава Сенаторз», так что ему не пришлось сводить концы с концами, как, к примеру, Виктору Кузькину или Александру Пашкову из тренерского штаба Тихонова.

После переезда ЦСКА на арену в Парк Легенд я с Шагасом не виделся. В ледовом дворце на Ленинградском проспекте разминуться с ним было просто невозможно. Жаль, что уходят такие колоритные личности. В октябре Борис Моисеевич отпраздновал 80-летний юбилей. Прощанье с ним пройдет 11 января в 14:00 на Николо-Архангельском кладбище.

Соболезнования от «Советского спорта»…