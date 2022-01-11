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Суровые будни НХЛ: Орлов ушел, Овечкин опять не забил, Панарин вернулся с «минус 3», ждем Малкина

НХЛ – на заметку КХЛ! – продолжает люто терзать прилипчивый омикрон. Сегодня из семи запланированных встреч состоялись только три. Впрочем, и в них наши «Вашингтон» и «Рейнджерс» предстали в ослабленных составах и проиграли
Суровые будни НХЛ: Орлов ушел, Овечкин опять не забил, Панарин вернулся с «минус 3», ждем Малкина
11 января 2022 10:45
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL.com

КХЛ и ФХР никак не определятся, что делать с внутренним чемпионатом в преддверии открытия тренировочного олимпийского лагеря в Новогорске, где сборная будет заниматься вплоть до вылета 2 февраля в Китай. В НХЛ после отказа от участия в Играх-2022 вроде все понятно. Но вместе с тем и ничего непонятно.

Судите сами, каждый день из офиса лиги выходят директивы о переносе новых и новых матчей, а из клубов с той же регулярностью поступают печальные вести об очередных инфицированных, немедленно помещенных на карантин.

Так, в воскресенье НХЛ объявила, что из-за проблем с вирусом в «Нью-Джерси» и «Эдмонтоне» отменены их матчи с «Тампой» и «Оттавой». Для канадских клубов хоть сразу новую дату назначили – 16 января в Эдмонтоне. Дьявольскую сходку с чемпионами отправили в неизвестность.

Ранее под андиканадскую кампанию угодили два поединка в Монреале (с «Коламбусом») и Виннипеге (с «Миннесотой»). «Антиканадскую» - потому что в Стране Кленового листа запрещены массовые мероприятия с участием зрителей, а терять из-за пустых трибун по 1,5 – 2 млн долларов за игру для НХЛ все равно, что стрелять себе в ногу.

Вот и осталась от полновесного сегодняшнего тура кучка рожек да ножек – в Вашингтоне, Денвере и Лос-Анджелесе. Кстати, в США тоже все совсем не просто. Вчера из-за вспышки заболеваемости в «Филадельфии» отложена до лучших времен ее завтрашняя домашняя встреча с «Каролиной».

В сердце северных гор, как пел «Секрет», ничушкинское «Колорадо» волевым порядком одолело «Сиэтл» (4:3), уступая к концу второго периода – 1:3.

В столице США хозяева тоже вели в две шайбы – 2:0. Но еще в стартовой трети растеряли все преимущество, пропустив в меньшинстве от Пастрняка и Маршана. Наверняка сказалось отсутствие Орлова. Наш защитник загремел в ковид-протокол аккурат накануне приезда «Бостона».

После перерыва «Брюинз» были неудержимы и к 34-й минуте легко довели счет до 6:2. Затем Кузнецов и Овечкин организовали шайбу престижа Оши, на чем все и завершилось – 3:7. У Пастрняка и Маршана – по дублю. У Великой восьмерки – четвертый кряду сухой тур, хотя по очкам – 52 (24+28) Александр вплотную приблизился к вожакам бомбардирской гонки чемпионата Драйзайтлю и Макдэвиду. У «нефтяников» - по 53 балла и три матча в запасе по сравнению с «Вашингтоном». Хотя капитану «Эдмонтона» еще нужно выписаться с вирусной изоляции.

«Кэпиталз» не помогло возвращение двух премьеров атаки Бекстрема и Оши. Основные проблемы команды, судя по всему, в обороне. Прежде всего – на посту под номером один. Рокировки Ванечека на Самсонова, Самсонова на Фукале, Факуле на Ванечека – чех заменил сегодня канадца, после того как «Бостон» на 28-й минуте сделал счет 4:2 – ни к чему хорошему не приводят. Четвертое поражение кряду! Очевидно, что клубу пора выходить на трансферный рынок и под плей-офф подписывать матерого голкипера, на которого в Кубке Стэнли можно положиться.

В «Рейнджерс» свои проблемы. После пропуска четырех матчей в основу возвратился из ковидного заточения Панарин. Однако в противоположном направлении проследовал тренер ньюйоркцев Галлан. По-прежнему недоступен из-за китайской заразы Шестеркин. Георгиеву в воротах приходится отдуваться одному. В Лос-Анджелесе он отразил 36 бросков, чего даже для ничьей не хватило – 1:3. Последнюю шайбу «короли» отправляли уже в пустые ворота.

Наш Хлебушек старался как мог: откатал аж 21 с половиной минуту – больше из нападающих гостей только у Крайдера (21:40) и автора единственного гола Зибанежада (23:00). Но восьмидневный простой, разумеется, лишил Артемия кондиций и чувства шайбы. В игровой ритм ему еще предстоит войти. А сегодня он наблюдал с площадки за всеми тремя шайбами «Кингз» и завершил матч с максимальной антиполезностью «минус 3».

На завтра в расписании НХЛ целых семь игр. Все – в США. Основное внимание визиту «Питтсбурга» в Анахайм. Ожидается дебют в сезоне самого Евгения Малкина!

Несмотря ни на что, жизнь продолжается. Ждем новостей из КХЛ и ФХР. С тревогой и надеждой.

источник: «Советский спорт»
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