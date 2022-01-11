«Это не хоккей, а дерьмо, в которое «Белгород» окунает всю лигу». Скандал в НМХЛ

Столь грязный хамский хоккей доводилось видеть разве что в исполнении «Витязя» - в тем времена, когда команда под руководством Андрей Назарова играла матчи в Чехове под патронажем местных авторитетов. Игра в исполнении белгородцев живо напомнила о том беспределе на льду. Вот только это не КХЛ, а молодежная лига, где на площадке еще несформировавшиеся мастера. Их еще учить и учить азам игры и жизненным принципам, уважительному отношению к сопернику, профессионализму. А чему их учит клубное руководство и тренерский штаб команды, которую впору переименовывать в «Белгородских отморозков»? Полюбуйтесь сами.

Комментатор за кадром пытается выбирать корректные слова. Но это плохо получается. Такой хоккей он называет «мерзким и гнусным побоищем». И поясняет свою позицию. Хоккей не балет, это мужская игра, но когда сила приправлена безрассудством и откровенной дурью, то игра превращается в гадкое зрелище.

Действительно, посмотрите: вот белгородец толкает грубо соперника в спину, а затем еще и добавляет клюшкой в лицо. Зачем, если воротам тот уже не угрожает, потеряв равновесие? «Ты хоккеист или быдло из белгородской подворотни?» - задается вопросом комментатор.

А вот нападающего «АКМ-Юниор» Лунина жестко встречают ударом в ребра. Шайбу форвард уже не контролирует, мотив подлости очевиден – нанести травму. Далее. Капитан белгородцев Сидоров попадает шайбой в пах сопернику. Боль - адская. Такие попадания могут закончиться плачевно. Но огромная детина устраивает истерику, заявляет судье о симуляции и ноет из-за того, что тот остановил матч. Все это время соперник на льду корчится от боли.

В этом сезоне в матче молодежек уже был трагический случай. Шайба попала в голову игроку питерского «Динамо» Тимуру Файзутдинову. Капитану динамовцев было всего 19 лет, он скончался через несколько дней в больнице. А сразу после случившегося к рухнувшему на лед хоккеисту бросились абсолютно все, кто находился на площадке в тот момент: судьи, партнеры, соперники. Никто не стучал издевательски клюшкой по льду, намекая на симуляцию. «Сидоров, а если бы и здесь случилась трагедия? Или если бы тебе попала шайба в то самое место, ты бы тоже стучал клюшкой?» - задается повисший в воздухе вопрос.

Такое поведение возмутило всех после матча. Фамилию Сидорова после игры не рифмовал только ленивый. Большой вопрос и к тренеру «Белгорода» Андрею Романову. Чему этот специалист учит своих бойцов? Романов будучи игроком до высшего уровня не добирался, гонял по местным белгородским лигам. Понятно, что в них не до эстетики, местами там конкретное рубилово. Но ты – тренер пацанов, а не взрослых мужиков, которые выплюнут пару зубов и пойдут биться дальше. Должен быть учителем, но учитель из него выходит скверный.

«Это дерьмо, а не хоккей. И вот в это дерьмо «Белгород» окунает всю лигу», - констатирует комментатор, обращая внимание также на организацию матча. В конце игры на лавке с тренерами «Белгорода» был замечен очень эмоциональный человек, открыто выражавший свое мнение по поводу судейства, уровня НМХЛ и игры. Кто это такой? Официальные лица не дали ответа, что он делал на лавке команды.