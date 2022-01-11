Алексей Кудашов: Считаю, что хотя бы на одно очко «Динамо» наиграло

- Поделитесь впечатлениями от матча с «Йокеритом», - вопрос Кудашову.
- Несмотря на поражение, хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и хоккеистов за игру. Я считаю, что хотя бы на одно очко мы наиграли. Но наши индивидуальные ошибки не позволили взять сегодня очки.
- Сейчас много переносов матчей. Какая у вас есть информация по следующему матчу вашей команды?
- Такая же, как и у вас. Мы завтра собираемся и готовимся к следующей игре. А там, как лига решит, так и будет.
- Что с Вединым?
- У него травма. Какой она степени, пока не могу сказать.
- Почему команда не вышла на рукопожатие, лига ведь не просила ничего такого? Это вытекало из характера матча?
- Я уже ушел и не видел. Не могу ничего об этом сказать.
«ВСЕ ШЕСТЬДЕСЯТ МИНУТ МЫ ИГРАЛИ СБАЛАНСИРОВАНО»
- Как вам игра? - вопрос Марьямяки.
- Мы знали, что сегодня будет тяжелая игра, борьба. У нас ребята не играли, только тренировались, потому что очень много матчей отменили. Сегодня мы играли хорошо, сбалансировано, все шестьдесят минут. Соперник сделал счет 2:2, но у нас нашлись силы выиграть этот матч. Я доволен, как играет наша команда. К сожалению, было много отмененных матчей. Отметили игру «Автомобилиста», «Салавата Юлаева». Только что во время матча с «Динамо» мы получили информацию, что завтра вместо игры с «Металлургом» улетаем домой. Но что поделать?
- Почему не было рукопожатий после матча? В Питере, например, они были.
- Я не знаю.
- Почему сегодня не было капитана команды Анттилы?
- У Марко небольшая травма. Уже скоро он вернется в строй.
- Как выглядел после долгого лечения О’Нилл? Вы им довольны?
- Он очень хорошо сегодня себя проявил. Как и должен играть капитан.