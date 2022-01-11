Ротенберга подкосила отмена армейского дерби. СКА впервые проиграл с новым главным тренером

Возможно, хозяевам не хватило игрового тонуса — их выбила из ритма отмена воскресного матча с ЦСКА. СКА потерпел первое поражение под руководством нового главного тренера — Романа Ротенберга.

Однако нас в первую очередь интересуют кандидаты на поездку в Пекин. Главным образом российские. Олимпионик Никита Гусев, автор спасительной шайбы в финале Пхенчхана-2018, забил единственный гол хозяев, сравняв в первом периоде счет. И выбил «десятку». На Кубке Первого канала для форварда-технаря нашли оптимальную «химию» в тройке с Вадимом Шипачевым и Михаилом Григоренко. Наставник сборной Алексей Жамнов сетовал, что хотел бы больше голов от самого Гусева. Похоже, невский армеец на правильном пути. Видно, успел проштудировал объемный раздаточный материал для кандидатов в главную команду страны, полученный каждым из них перед Кубком Первого канала. Связке Андрей Кузьменко — Антон Бурдасов не хватило центра Йоонаса Кемппайнена, он травмирован. А 19-летнему капитану молодежной сборной Марату Хуснутдинову пока не под силу заменить габаритного и способного исполнить финна.

Вратаря Александра Самонова мы не увидели ни то что в воротах, а даже в заявке. На банке сидел молодой Дмитрий Николаев, а в голу — Ларс Юханссон, которого готовят для сборной Швеции. Обладатель Кубка Гагарина-2019 не выручил: первая шайба на его совести.

Покинувший лазарет защитник Игорь Ожиганов не напарил, но его кредит доверия уступает финскому в лице Микко Лехтонена, шведскому — Оскара Фантенберга и канадскому — Мэта Робинсона. Праворукому созидателю будет проблематично пробиться в олимпийский состав россиян. При наличии Вячеслава Войнова, Никиты Нестерова, Егора Яковлева…

Заявку на путевку в Пекин сделал голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров, засветившийся на ЧМ-2021 в одном матче. Пусть сегодня бело-голубые и уступили «Йокериту» — своему прямому конкуренту (2:3) в борьбе за лидерство в Западной конференции.

Тем временем лига продолжает отменять матчи. В четверг на «ВТБ Арене» не состоится столичное дерби «Динамо» — «Спартак». Красно-белых сразили «корь», отравление и ковид сразу. И немудрено — после серии из семи матчей на выезде, разбавленных новогодними выходными.

Под большим вопросом субботнее дерби ЦСКА — «Спартак». По мнению президента КХЛ Алексея Морозова, его скорее всего перенесут. ФХР разрешила командам доигрывать регулярку во время олимпийской паузы. По согласованию сторон. Однако сейчас никакой конкретики на эту тему нет и быть не может.

А «Ак Барс» порадовал. Особенно возвращение его «десятки» Дмитрия Воронкова, выбывшего перед Кубком Первого канала из-за сотрясения мозга. Участник ЧМ -2021 по-прежнему боевит и нацелен на ворота. Его связка с Артемом Галимовым способна усилить наш пекинский состав.