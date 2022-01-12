Русские идут: Малкин хочет четвертый Кубок Стэнли, а Кучеров - третий

Честно, порой хочется рыдать от обиды. Кто ожидал, что после семимесячного простоя 35-летний Джино будет летать по льду в Калифорнии аки когда-то 19-летний Женя в Магнитке?! Я – точно нет.

Кто сказал, что этим летом у Малкина истекает восьмилетний контракт с «Питтсбургом» на 76 млн долларов, а клуб вроде как не против от ветерана избавиться? Да уралец показал сегодня такой потенциал – да еще с невероятной для его лет легкостью и изяществом! – что в очередь за трехкратным обладателем Кубка Стэнли выстроится вся НХЛ.

Хотя о чем это я? «Питтсбург» во главе с капитаном Кросби сейчас в таком порядке – в декабре-январе выиграны 11 матчей из 13! – что это поколение «пингвинов» просто обязано замахнуться на четвертый Кубок Стэнли. Чем пока не может похвастать ни один россиянин.

При этом не скажешь, что «Анахайм» - какой-то слабачок. До очной встречи у противников числилось по 45 очков. Однако на деле это оказались команды параллельных лиг, а разницу сделало трио Капанен – Малкин – Картер, забившее все четыре гола - 4:1. Но это сегодня. Завтра эту разницу вполне способно обеспечить любое из трех остальных звеньев. Настолько у «Пингвинз» ныне сбалансированный состав.

Уже в стартовой трети гости показали, кто тут хозяин, перебросав соперников 16 – 7. Малкин мог открыть счет на 55-й секунде, вратарь выручил. Но южане вывести шайбу из зоны не сумели – Картер положил снаряд в дальний угол. 0:1 на 65-й секунде.

Во втором периоде преимущество «Питтсбурга» стало подавляющим, стоило только Малычу выйти на проектную мощность. На 24-й минуте он фирменным щелчком от синей линии реализовал большинство – спасибо Малышу Сиду, который полностью перекрыл видимость голкиперу. Спустя 11 минут Малкин выскочил из засады – из-за ворот «Анахайма» и подставил клюшку под прострел защитника Марино – 1:3. Под занавес, когда «утки» сняли вратаря, россиянин не стал жадничать и помог Картеру тоже оформить дубль.

Заслуженная первая звезда матча с 74-й победной шайбой в придачу. Столько же у Марио Лемье, а больше в «Питтсбурге» таких голов забивал лишь Яромир Ягр – 78.

- Я чувствую себя великолепно, - не скрывал радости герой вечера, перенесший летом операцию на колене. - Получился долгий процесс восстановления, самый долгий перерыв в моей жизни. Рад быть с командой. Мы выиграли, забил пару голов - чувствую себя потрясающе. Перед матчем тренер сказал мне играть короткими сменами, просто, не мудрить. Сказал, что все будет нормально. Я старался играть по установке. Не идеально вышло, но сезон длинный. Надеюсь, мы пройдем в плей-офф, где я выложусь по полной. Просто счастлив, что сыграл первый матч, мы победили, двигаемся дальше.

Откровенно поведал Евгений и почему сам у себя украл хет-трик:

- В моменте с последним голом я сначала думал поразить воротам сам. Но опасался при промахе получить проброс. Увидел свободного Картера, а он праворукий – удобно принять шайбу, прицелиться и бросить. Я всегда любезен с партнерами. Ничего: надеюсь, мой хет-трик не за горами.

Самое сложное — время до матча. Потому что я очень долго ждал этого момента. После утренней раскатки я знал, что сегодня дебютирую. Нужно обедать, спать, а в голове столько всего крутится - хорошего, плохого… Но я всегда думаю прежде всего об игре. Когда вышел на лед, отбросил все мысли и сосредоточился на игре.

А вот Никита Кучеров в Буффало делиться ни с кем не стал. Забрал себе первую звезду матча, сделав первый хет-трик с 23 марта 2017 года. Впрочем, действующим двукратным обладателям Кубка Стэнли и напрягаться особо не пришлось – уж больно нынешние «сабли» податливые. В каждой трети хозяева соизволили потревожить Василевского строго по шесть раз, в ответ им прилетели 36 томагавков. Шесть из которых достигли цели – 1:6 в итоге при жалкой кучке зрителей в 8368 душ. Похоже, в городе у Ниагарского водопада на «Сейбрз» все махнули рукой.

Ну что, не увидим Малкина и Кучерова в Пекине, посмотрим на их зарубу в Кубке Стэнли?! А может, с кем-то из них в Финляндии на чемпионате мира встретимся?

В условиях всемирной пандемии только и остается, что ждать и надеяться.