Америка не верит своим глазам! Юный русский сначала исполнил Харламова, а затем - Дацюка

Если КХЛ все-таки сдалась в плен китайскому вирусу и сегодня матчем во Владивостоке «Адмирал» - «Сибирь» тормознет чемпионат аж до 22 февраля (так на сегодня указано в календаре нашей лиги), то в НХЛ, похоже, все только начинается. Смотрю на результаты дня – и даже не верится: в эту ночь по московскому времени за океаном состоялось 11 матчей! Как в старые добрые – доковидные! – времена.

Правда, все они прошли в США. Но в расписании на воскресенье стоит первый матч в новом году в Эдмонтоне – «нефтяники» примут «Оттаву». Есть вторая канадская ласточка! Пока в Стране кленового листа после рождественской паузы только «Торонто» сыграл дома пару матчей – первый с тысячью зрителей, второй с закрытыми дверями. С пустыми трибунами придется послезавтра играть и Макдэвиду, успешно вышедшему из ковид-протокола, с Драйзайтлем.

Ну а сегодня у российского контингента такая добыча в трио звезд матча:

первая – Андрей Василевский («Тампа»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»);

вторая – Егор Чинахов («Коламбус»);

третья – Павел Бучневич («Сент-Луис»).

Маловато? Да! Кто же спорит. Но зато все четверо внесли решающий вклад в успех своих клубов. Особенно 20-летний новичок НХЛ. Егор не просто в Роли сотворил первый дубль в заокеанской карьере. Важно против кого и как он это сделал! Против четвертой команды лиги, опережающей «мундиров» (22-е место) на 15 очков. Которой 1 января «колумбы» умудрились продуть дома – 4:7, ведя к 29-й минуте 4:0?!

Реванш удался на славу – 6:0 теперь уже в гостях у «Каролины». Заслуженной первой звезды удостоился вратарь сборной Латвии Элвис (Пресли) Мерзликин, отразивший 31 бросок Свечникова, Ахо и Ко. А переломную – вторую – шайбу на 32-й минуте забросил Чинахов. Он же в начале заключительной трети сделал счет 4:0, после чего «ураганы» де-факто капитулировал. Как раз тогда пробитый датский вратарь Андерсен покатил на скамейку.

Оба гола действующего чемпиона России из разряда мастерских. После лихих прорывов. Так, как умеют только русские!

Первый в стиле Харламова. Гавриков отправил соотечественника на рандеву с голкипером, а Егор, не сближаясь с Андерсеном, со средней дистанции хлестким кистевым засадил ему под блин.

Второй в стиле Дацюка. На сей раз Чинахов почти вошел в контакт с вратарем. Однако в последний момент убрал шайбу под себя, обкатил распластавшегося Андерсена и поражал уже пустую рамку.

Браво! Вот как свои подвиги прокомментировал сам герой вечера:

- У меня три гола в трех играх? Просто стараюсь выполнять установку тренера. Играть агрессивно, больше бросать. Конечно, эти шайбы придают уверенности, надо продолжать в том же духе. Никогда не практиковал финт, который исполнил при втором голе. Даже если что-то делал похожее, то никогда не получалось. Сейчас просто представился подходящий момент: вратарь уже ждал броска, потому решил обыгрывать.

Вообще в НХЛ совершенно иной уровень вратарей. Во всех аспектах тяжелее забивать. Но со временем каждого изучаешь, перед матчами нам показывают видео нарезки, как играют вратари. Конечно, мне помогает, что на тренировках я бросаю Элвису и Корписало. У нас отличная связка вратарей, даже в спокойной обстановке им очень тяжело забить.

Мотай на ус, молодежь, грезящая НХЛ! Все идет от тренировок. Такие отпетые трудоголики, как Василевский и Шестеркин, не дадут соврать.

Голкипер «Рейнджерс» только утром покинул ковидный список, а вечером в Сан-Хосе парировал все 37 бросков «акул» и добыл третий в сезоне и шестой в карьере сухарь – 3:0. Любопытно, что и первый Шестеркин заработал в матче с командой Александра Барабанова – 1:0 в «Медисон Сквер Гарден» 4 декабря. Правда, сегодня олимпийский чемпион на лед не вышел – омикрон загнал петербуржца на карантин.

Победа над «Ванкувером» (4:2) позволила Василевскому возглавить список самых выигрывающих вратарей чемпионата – 21 виктория. Хотя по проценту отраженных бросков (92,4%) Андрей только восьмой среди голкиперов, проведших не менее 20 матчей. Первый тут Шестеркин с 93,9%. Никита Кучеров на сей раз ограничился двумя передачами. Тоже хлеб. На зависть «рейнджеру» Панарину и «пингвину» Малкину (2:6 с «Лос-Анджелесом») – оба откатали вхолостую.

Великолепный сезон проводят Бучневич с Барбашевым. Истинно – в «Сент-Луисе» они нашли друг друга! Хотя это громко сказано. «Химию» между ними нашел Валерий Брагин, когда в молодежной сборной поставил в одно звено Павла с Иваном, и они сразу стали заводилами команды. Теперь русский тандем рвет всех в НХЛ. В этот раз досталось «Сиэтлу» (2:1). В большинстве победную шайбу забросил Буч с тонкой передачи за спину Барби.

Так держать, мужики!