А Могильный считал, что молодого можно по мордульке. Что и сделал Виктор Тихонов

Суть инцидента в том, что седовласый тренер на лавке увенчал спич, адресованный форварду Егору Разумняку, пинком игроку в бок. Воспитательный момент дал эффект в виде гола. Клуб из Оренбурга на своем сайте извинился за Громилина. Но СМИ раздули скандал. В обличительном резюме сомнений не оставалось изначально: ныне подобное недопустимо. Молодые коллеги внесли в запретный список летающие по раздевалке бочки, а на лавке – фляжки, грозный стук клюшкой о борт и даже мат.

Бочки летали у Майка Кинэна, он же на Кубке Канады-1991 в ярости расколол клюшку на тренировке в Торонто после ничьей хозяев турнира с финнами (2:2). Тот же грех можно инкриминировать Джону Торторелле из сборной США на ЧМ-2008, который едва не зарубил во время матча с финнами в Галифаксе российского рефери Александра Полякова. А главным тренером-матершинником в отечественной истории знатоки называют… Виктора Тихонова.

Как-то Алексей Кудашов признался, что узнал о себе много нового от Виктора Васильевича на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере.

Вячеслав Быков в ЦСКА пинал в гневе… стол для настольного тенниса.

Игорь Ларионов же в бытность главным тренером молодежной сборной России никогда не повышал голос на своих подопечных, не говоря уже о нецензурной брани в их адрес. И терпеть не мог, когда Тихонов чихвостил игроков. А как Профессор осуждал заслуженного специалиста за пощечину юному Александру Могильному в матче с финнами на Олимпиаде-1988 в Калгари. Наши эту заключительную встречу проиграли 1:2, досрочно защитив титул, а Могильный, кстати, забил гол.

Четверть века спустя автор этих строк в разговоре с президентом «Адмирала» (тогда Могильный занимал этот пост) вспомнил этот педагогический ход Виктора Васильевича.

- Молодого можно и по мордульке, если слов не понимает, - такого ответа от одного из самых ярких отечественных форвардов в НХЛ я не ожидал.

Тихонов предпочитал располагаться на лавке перед игроками, чтобы иметь возможность смотреть им в глаза. За океаном это не всегда удавалось. Там тренеры стоят за спинами хоккеистов. Так что Тихонову пришлось выказать проворство, чтобы по горячим следам пихать молодому защитнику Игорю Кравчуку за ошибку, которая обернулась чемпионским голом Марио Лемье на Кубке Канады-1987.

Вячеслав Буцаев, возглавляя ЦСКА, метнул стул в Александра Радулова, имеющего привычку выходить из берегов. Как, например, в «Ледовом» в Санкт-Петербурге: после армейского дерби (дело было в 2014 году) капитан москвичей стучался в судейскую задником конька и проделал в двери вмятину. ЦСКА тогда оштрафовали. А надо было и недобросовестных судей, откровенно помогавших хозяевам.

Вспомним сломанную планшетку Валерием Брагиным в финале МЧМ-2011 в Баффало. Если следовать логике молодых коллег, то за это тренера-победителя надо было осудить. Но мы почему-то хвалили-восхищались.