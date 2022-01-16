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Мичков не попал в олимпийский состав. Но как его сравнивать с Овечкиным образца Турина-2006?

В расширенном списке кандидатов на Олимпиаду в Пекин не нашлось места для 17-летнего форварда Матвея Мичкова. Некоторые эксперты поспешили поставить его рядом с Александром Овечкиным, который зажег на Играх-2006 в Турине.
Мичков не попал в олимпийский состав. Но как его сравнивать с Овечкиным образца Турина-2006?
16 января 2022 07:00
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК СКА

В традициях «Красной машины» было приглашение на Олимпийские игры молодых: в Саппоро-72 сыграл Владислав Третьяк, в Инсбруке-76 – Сергей Бабинов и Борис Александров, в Лейк-Плэсиде-80 – Владимир Крутов и Алексей Касатонов, в Сараеве-84 – Игорь Стельнов, в Калгари-88 – Александр Могильный, в Альбервиле-92 – целый «детский сад» с Алексеем Ковалевым, Дарюсом Каспарайтисом и Алексеем Житником, в Лиллехаммере-94 – Андрей Николишин, в Нагано-98 – Алексей Морозов, в Солт-Лейк-Сити-2002 – Илья Ковальчук, в Турине-2006 – Евгений Малкин и Александр Овечкин, в Ванкувере-2010 - …, в Сочи-2014 – Валерий Ничушкин, в Пхенчхане-2018 – Кирилл Капризов. Почему я забыл Николая Хабибулина, упомянув Францию-92? Да потому что 18-летний вратарь попал в состав исключительно по решению Виктора Тихонова, даже не засветившись в элитном дивизионе чемпионата страны.

Самые юные олимпийцы в этом списке – Ковалев, Могильный и Ничушкин, отравившиеся на Игры в 18 лет. Первые двое к тому времени играли в основном составе московского «Динамо» и ЦСКА, а Ничушкин – в «Далласе» (НХЛ).

Мичкову 9 декабря прошлого года исполнилось 17 лет. Он успел не только засветиться в СКА и первой сборной, но и открыть личный голевой счет в КХЛ и Евротуре. Его лакросс-гол победителям Кубка Карьяла-2021 шведам надолго останется в памяти народной. Зажег юниор и на прерванном из-за эпидемии МЧМ-2022 в Канаде, оформив дубль в матче со своими любимыми шведами, а также поразив швейцарские ворота. И это без учета выставочной встречи с хозяевами турнира.

Увы, коронавирус задержал Матвея за океаном на десять дней, он сбился с игрового ритма. Вернувшись, не успел сыграть ни за «СКА-1946» в МХЛ, ни за СКА. Но даже если б успел и показал товар лицом, то вряд ли бы попал в расширенный олимпийский список. Бросать юношу в рубилово суровых мужиков опасно. Помнится, самого Сидни Кросби канадцы не взяли в Турин-2006, где состоялся олимпийский дебют Овечкина и Малкина.

Ови к тому моменту уже заматерел, ярко дебютировал в НХЛ: феерил в «Вашингтоне», с которым топтал соперников. А Малкина по опросу «Советского спорта» главные тренеры клубов Суперлиги единогласно поставили на первое место по итогам осеннего отрезка чемпионата. Форвард «Магнитки» успел выиграть Кубок Первого канала, потом отправился (отдельно от команды) в Ванкувер на МЧМ-2006, вернулся оттуда с серебряной медалью, а в феврале поехал на Олимпиаду.

Гол Овечкина канадцам (2:0) помог российской сборной выйти в полуфинал. К сожалению, в двух решающих матчах (с финнами и чехами) наши заброшенными шайбами не разразились и довольствовались «деревянными» медалями (четвертое место).

Так что Мичкову огорчаться нечего, хотя было бы любопытно взглянуть на него в Пекине. А Олимпиада в его карьере будет, и, верится, не одна.

источник: «Советский спорт»
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