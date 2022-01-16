Шестеркин – самый надежный в НХЛ, но едва не пропустил с центра, а Михеев насмешил всю лигу

По традиции начнем с обязательной программы. Вот все наши посланцы в трио звезд матчей дня:

первая – Никита Кучеров («Тампа»);

вторая – Андрей Свечников («Каролина»), Семен Варламов («Айлендерс»);

третья – Андрей Василевский («Тампа»).

Негусто? Да! Но главное - другое! После победы «Флориды» Бобровского над «Коламбусом» (9:2), «Тампы» Василевского - над «Далласом» Худобина (3:1), «Рейнджерс» Шестеркина – над «Филадельфией» (3:2) на первые три места в чемпионате вышли команды, где основные вратари из России! Заметим, что и Семену не просто так выдали вторую звезду, поставив выше коллеги из «Вашингтона» Ванечека (третья звезда). Именно Варламов сохранял «Айлендерс» шансы на спасение вплоть до последней минуты, когда Овечкин расстрелял пустую рамку хозяев – 0:2.

Есть первый гол русского капитана в январе и 25-й в сезоне. Он в 16-й раз достиг этой отметки. В истории НХЛ такое чаще удавалось лишь Горди Хоу (20 раз), Яромиру Ягру (18), Майку Гартнеру (17). А еще Овечкин впервые играл на UBS-арене, которая стала 41-й, где он забивал. Рекорд принадлежит Ягру - 54 стадиона НХЛ. Всего в карьере у Ови стало 755 шайб, до третьего в списке всех времен Яромира Ягра осталось 11 точных выстрелов.

Однако за эти две холостые недели Великой восьмерки в списке бомбардиров чемпионата многое поменялось. Да, лидирует по-прежнему Драйзайтль - 26 шайб и 54 очка. Но нашего Александра уже догнали как по голам – 25 также у Меттьюза («Торонто»), так и по очкам – 53 еще и у Юбердо («Флорида»), а также Макдэвида.

Капитан «Эдмонтона» успешно покинул ковид-протокол, однако на глазах своей публики не сумел набрать ни единого очка. «Нефтяники» дома сенсационно уступили аутсайдерам из «Оттавы» (4:6), хотя вели после 40 минут – 3:1?! Макдэвид умудрился в итоге схватить «минус 2», Драйзайтль – «минус 1», немец поучаствовал передачей в первом голе «Ойлерз». Зато у нашего «сенатора» Артема Зуба, отвечавшего за нейтрализацию двух премьеров хозяев – «плюс 2» и заброшенная шайба.

Надо отметить, что это был первый матч в Канаде с 18 декабря, не считая двух игр с пустыми трибунами в Торонто в начале года. Власти региона разрешили заполнить дворец молодежного ЧМ-2021 и ЧМ-2022 только на 50 процентов – 9150 зрителей с грустью наблюдали, как в третьем периоде их любимцы заглотнули аж пять шайб!

В Роли хозяева знатно отмазались за оплеуху двумя днями ранее от «Коламбуса» (0:6). Решающий вклад в победу над «Ванкувером» (4:1) внес Свечников. При счете 1:1 во втором периоде Андрей организовал два гола «Каролины» в течение четырех минут. В 32 матчах у сибиряка 28 (12+16) очков. «Ураганы» поднялись на четвертое место в общей таблице.

Увы, мы потеряли для олимпийской сборной вратаря Худобина. «Даллас» выставлял его на драфт отказов, откуда из-за большого контракта Антона никто не забрал. Его отправили в АХЛ, а это пусть и мизерный, но шанс попасть на Игры-2022 в Пекине. Но у «звезд» сдал положительный тест Холтби и россиянина вернули в основу. Сегодня в Тампе он впервые вышел в старте с 18 ноября и героически держал гостей в игре вплоть до 51-й минуты, когда волшебник Кучеров начертил свою фирменную лазерную диагональ через полполя: Колтон убежал на рандеву с Худобиным – 2:1. Третья влетала уже в пустую рамку. Для Василевского это 22-я виктория в чемпионате. Конкурентов близко нет.

А вот по проценту отраженных бросков среди вратарей, сыгравших не менее 10 матчей, лидирует по-прежнему Шестеркин – 93,9%. Правда, сегодня Игорь едва не запустил эпическую пенку из средней зоны. В третьем периоде филадельфийцы здорово насели на ворота «рейнджеров». Каким-то чудом шайба не влетела в ворота москвича, когда после проброса ударилась перед ним об лед, резко изменила траекторию и угодила в штангу!

Ньюйоркцы с большим трудом дожали-таки «летчиков» - 3:2. Артемий Панарин набрал очередные два ассистентских балла и с 38 (10+28) очками вклинился в топ-20 бомбардиров сезона.

И еще один забавный курьез. Илья Михеев в Сент-Луисе за три минуты до финальной сирены забил победный гол (6:5), который поначалу никто… не заметил. Кроме одного судьи! Форвард «Торонто» метнул шайбу от борта почти с нулевого угла. От ноги вратаря Биннингтона она срикошетила вверх и застряла внутри ворот за средней стойкой. Все находившиеся на льду игроки подъехали к голкиперу «Блюз» и принялись искать под ним шайбу. К счастью, ближний арбитр все прекрасно видел и мгновенно зафиксировал взятие ворот, а потом показал изумленным игрокам, куда подевалось их яблоко раздора.