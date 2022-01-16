…А не пора ли руководству «Локомотива» и КХЛ в полном составе подать в отставку?!

КХЛ, если «Локомотив» тормозит, ты обязана была вмешаться и немедленно изгнать паршивую овцу из наших рядов. Но что я вчера вечером прочитал на сайте лиги? Ничего не прочитал! Зеро! Обзор соцсетей. Нет там ничего и на 18:00 воскресенья. Мощно! В СМИ, правда, в субботу появилось сообщение со ссылкой на пресс-службу КХЛ. Но лучше бы его не было вовсе с таким вот текстом:

- КХЛ проинформирована о ситуации с хоккеистом «Локомотива» Ридом Буше. Лига не комментирует данную информацию до официального решения суда. При этом КХЛ осуждает все формы насилия или жестокого обращения.

Каково? Лига не комментирует! А кто должен реагировать в первую очередь?

Для начала КХЛ могла хотя бы до разбирательства отстранить игрока с таким чудовищным портфолио от тренировок, а лучше - обязать «Локомотив» расторгнуть контракт. Ведь американец, как я понял, не отрицает факт изнасилования 12-летней девочки. А значит, он наносит невосполнимый урон репутации ярославского клуба и всей Континентальной лиги!

Надо кому-то напоминать, что сделали «Лос-Анджелес» и НХЛ с Войновым?! А что там было – домашняя размолвка игрока с супругой, коими в наших семьях никого не удивишь. Разумеется, я не оправдываю Вячеслава. Но, как говорят, крови на лице супруги оказалось достаточно, чтобы челябинец навсегда получил за океаном волчий билет.

А как стал персоной нон грата в НХЛ форвард «Вашингтона» Лайпсик? Покритиковал партнеров и их жен в закрытой переписке в соцсети. Реакция последовала незамедлительно – «столичные» контракт с канадцем разорвали. Однако нашлись милосердные люди в России – изгоя подобрали, обогрели и выписали в ЦСКА нехилую зарплату. В этом сезоне протоптанной тропинкой проследовал другой канадец с подмоченной в НХЛ репутацией – Виртанена с распростертыми объятьями приняли в «Спартаке».

Поражает больше всего реакция «Локомотива». Оказывается, изверг, признавшийся в преступлении, как ни в чем не бывало, находится в расположении клуба и даже тренируется (!) с основным составом. А ведь там где-то рядом наверняка есть дети из школы «Локо», которые обязательно спросят у родителей или тренеров:

- Это вот тот дядя изнасиловал десять лет назад двенадцатилетнюю девочку?

Что ответите, большие начальники «Локомотива» и КХЛ? А вы ведь на всех углах не устаете трындеть, что КХЛ позиционирует себя как семейную лигу, для которой ценности ячейки общества – превыше всего!

А что на деле? Преступное бездействие, позорящее всю нашу дружную хоккейную семью!

Я не хочу быть с вами в одной команде!