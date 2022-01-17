Два олимпийца из Сочи и 7 из Пхенчхана. Объявлен состав для Пекина

Защитник Вячеслав Войнов и нападающий Артем Анисимов, возвратившийся в родной «Локомотив» из-за океана, принимали участие на Играх-2014 в Сочи. Фамилия последнего отсутствовала не только в списке инсайдеров, но и на официальном сайте ФХР. Вносим ясность: он среди кандидатов, но прибудет на сбор сразу после окончания карантина.

Вратарь Ярослав Аскаров и защитник Шакир Мухамадуллин 1 января вернулись из Канады с неоконченного МЧМ-2022.

Аскаров провел два периода стартового матча со шведами (3:6), пропустил четыре шайбы и уступил пост номер один дублеру, который защищал ворота во второй встрече со Швейцарией (4:2). За свой СКА Ярослав сыграл в последнем перед паузой в чемпионате КХЛ матче с ХК «Сочи» (2:1) и вряд ли был перегружен работой. Однако тренеры сборной решили поддержать 19-летнего голкипера, который, напомним, признавался лучшим на победном для нас Кубке Карьяла-2020.

Защитник атакующего плана Мухамадуллин ныне лечится в Уфе от ковида (протекающего, увы, не в бессимптомной форме), его приглашение на сбор можно рассматривать как жест доверия тренерского штаба.

Из приглашенных нет участников Кубка Первого канала-2021 защитника-олимпионика Алексея Марченко. В связи с этим родилась шутка: не взяли за то, что забил в декабрьском матче ЦСКА и лишил свою бывшую команду победы в Ярославле. К слову, его забанили и в Пхенчхане после поражения на старте Олимпиады от словаков.

Вместо Марченко включили тоже праворукого защитника из «Спартака» 31-летнего Дмитрия Вишневского, не приглашавшегося на Кубок Первого канала. Что бы это значило?

В линии атаки появились Андрей Кузьменко, Станислав Галиев, Антон Слепышев, Дмитрий Воронков, Сергей Андронов, Антон Бурдасов, пропустившие московский турнир из-за травм. Отсутствуют Сергей Толчинский, Егор Коршков, Иван Морозов и Даниил Вовченко. Толчинский стал жертвой изобилия левых нападающих для топ-звеньев. Никита Гусев, Кузьменко, Галиев ныне выглядят сильнее MVP плей-офф-2021, а у капитана сборной на ЧМ-2021 в Риге Слепышева другой функционал.

Войнов, Никита Нестеров, Егор Яковлев, Гусев, Валим Шипачев, Андронов, Михаил Григоренко, а также генеральный менеджер сборной Илья Ковальчук побеждали в Корее-2018, форвард Сергей Плотников (капитан сборной в матче с финнами на Кубке Первого канала-2021) – на ЧМ-2014 в Минске, где попал в сборную звезд турнира.

Сегодня кандидаты собрались в одном из отелей, где в течение нескольких дней пройдут необходимые карантинные мероприятия, а потом переберутся в Новогорск для тренировок.

Главный тренер сборной Алексей Жамнов пока дома, он сдал два теста на ковид: первый – положительный, второй – отрицательный. Симптомов заболевания у него нет, но рисковать нет смысла. Так что в ближайшие дни главнокомандующий сборной будет проводить теоретические занятия по видеосвязи.

Окончательный состав объявят 23 января. Перед Олимпиадой запланирован контрольный матч в Пекине против сборной Латвии.