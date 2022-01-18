Барбашев уже сейчас играет на 8 миллионов долларов. Что будет через год?

В Денвере лидера «Миннесоты» обошел чешский «француз». Но все наверняка было бы иначе, если бы решающую попытку в серии буллитов Капризов реализовал, а не положил шайбу точно в ловушку экс-челябинца Францоуза. В итоге 4:3 в пользу «Колорадо». В этой встрече случился замечательный момент якобы с голом-фантомом Маккиннона, который заслуживает отдельной заметки.

В Сент-Луисе воспитаннику «Динамо» предпочли Шенна. Сомнительное решение. У канадца и россиянина абсолютно одинаковые основные показатели – по 4 (2+2) очка и полезность «плюс 4». Но в активе Ивана победная – четвертая – шайба в ворота «Нэшвилла» (5:3 в итоге), а также два премьер-ассиста, то есть две последние передачи. Для дилетантов – никогда не называйте их первыми, как они стоят в протоколе. В этом и состоит высшее мастерство ассистента – сделать последнюю передачу, непосредственно с которой забивают гол. У Шенна обе передачи – предпоследние, а это в большинстве случаев – просто статистический мусор.

Этими четырьмя очками Барбашев доказал, что вполне может доминировать и без Бучневича. Павел по-прежнему в ковид-протоколе.

Еще полсезона не миновало, а Иван уже побил личные рекорды по голам (15) и передачам (19). Чтобы забросить 14 шайб в чемпионате-2018/19 ему понадобилось 80 матчей и 69, чтобы 15 раз ассистировать в 2019/20. Такими темпами 26-летний форвард может выйти на график «очко за игру», что подразумевает совсем иные деньги, нежели он сейчас имеет – 2,25 млн долларов в год. У того же Шенна – 6,5 млн аж до 2028 года при смешных 16 (7+9) очках в нынешнем чемпионате.

Пока в «Блюз» больше 7,5 млн долларов, на которые до 2023 года подписаны капитан команды О’Райли и Тарасенко, никто не зарабатывает. Барбашев, если не сбавит обороты, через полтора года вполне способен и восемь вытребовать, ведь он выйдет на рынок неограниченно свободных агентов. Конечно, если «блюзмены» не подсуетятся и заранее не переподпишут лет на восемь своего самого перспективного нападающего.

Как это сделали шишки «диких» с 24-летним Капризовым – и не прогадали! Кирилл с лихвой отрабатывает 45-миллионный контракт. Самая до его прихода невзрачная команда НХЛ превратилась в одну из самых зрелищных. Скажу вам, круче даже «Вашингтона». Если сравнить крайние матчи «Уайлд» и «Кэпиталз». Хотя у «столичных» на наших глазах Ови каждый тур творит историю: Александра уже всего 10 шайб отделяют от Ягра, третьего бомбардира в летописи НХЛ. Но скучно. Скучно!

А вот в Денвере сегодня аки плей-офф играли! Благодаря дублю Кирилла гости отыгрались с 0:2 и 2:3. В овертайме Капризов вполне мог выбить хет-трик. Все решилось в серии буллитов, о которой мы уже упомянули. У сибиряка стало 44 (16+28) очка – девятое место среди бомбардиров регулярки.

Но все-таки есть у нас в День Мартина Лютера Кинга, который в этот понедельник праздновали в Америке, и первая звезда. И тоже, скажем так, из среднего поколения – 26-летний Илья Сорокин помог «Айлендерс» раскатать «Филадельфию» - 4:1. «Островитяне» замыкают таблицу столичного дивизиона, а в общей таблице и вовсе на 27-м месте! Тем не менее у российского вратаря уже три сухаря в сезоне и пятая позиция по проценту отраженных бросков – 92,7%. Лидирует тут другой покоритель Пхенчхана-2018 – «рейнджер» Игорь Шестеркин – 93,9 процента. Ему, кстати, тоже 26 лет.

Есть у нас в НХЛ достойная смена. Есть!

Не забудем о 29-летнем форварде «Детройта» Наместникове. Владислав удостоен третьей звезды за гол в победном матче с «Баффало» - 3:2. А также о 25-летнем нападающем «Нэшвилла» Тренине. В Сент-Луисе Яков закрыл первую десятку голов. Он уже в два раза превысил личный сезонный рекорд, установленный в прошлом чемпионате.