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Овечкин в авангарде: он лучший снайпер и бомбардир чемпионата. А до Ягра всего 9 голов

Александр Великий после 4-матчевого голевого молчания заговорил в полный голос: вслед за шайбами в ворота «Айлендерс» (2:0) и «Ванкувера» (2:4) капитан «столичных» забил «Виннипегу». «Вашингтон» скрасил кошмарное начало нового года, одержав в январе вторую победу (4:3ОТ) в семи матчах.
Овечкин в авангарде: он лучший снайпер и бомбардир чемпионата. А до Ягра всего 9 голов
19 января 2022 07:57
автор: Владислав Домрачев
автор фото: НХЛ

20-летний новичок «Джетс» Коул Перфетти, чемпион мира в Риге-2021, до матча в Вашингтоне признался, что с детства мечтал выйти на лед с Овечкиным. Юниор отменно подготовился в очной встрече с Александром Великим и открыл личный снайперский счет в НХЛ. В пятом для себя матче в лиге.

Гости вели 2:0, но Ови сократил отставание кистевым броском со своей фирменной точки после стенки с Гарнетом Хэтэуэем. А восстановил равновесие щелчком от синей линии Дмитрий Орлов, забив свой 50-й, юбилейный, гол в НХЛ.

Белорусский форвард-гренадер Алексей Протас вывел хозяев вперед, но все-таки игра зашла в овертайм, продлившийся всего 26 секунд. С передачи Евгения Кузнецова (еще один ассист записали Орлову), эффектно оставившего не у дел защитника, Том Уилсон принес волевую победу «столичным».

Пока «Эдмонтон» со своими звездами Леоном Драйзайтлем и Коннором Макдэвидом отдыхает (матч с «Чикаго» перенесен), Ови продолжает штамповать шайбы. Сегодняшняя стала для него 27-й, у немца – на одну меньше. Овечкин набрал 55 очков и возглавил как снайперскую, так и бомбардирскую гонку регулярного чемпионата. Впервые за семь последних лет (с весны 2015 года).

Теперь самое время загибать пальцы: у Александра стало 757 голов, до Яромира Ягра – клюшкой подать, каких-то 9 шайб. Набрав 1375 (757+618) очков Ови подвинул с 24-го места в бомбардирском рейтинге за всю историю НХЛ американскую легенду Майка Модано

Перфетти получил бесценный российский урок мастерства. Мне же вспомнились славные времена, когда родной клуб Ови громил этот «Виннипег» 7:0 (в первой для бело-голубых Суперсерии-1979/80) и «Вашингтон» 7:2 (в Москве в 1990-м). Молодым болельщикам трудно в это поверить.

источник: «Советский спорт»
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