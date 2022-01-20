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Яковлев вспомнил провал на ЧМ в Риге. Неужели его назначат капитаном сборной в Пекине?

Вчера вечером готовящийся в Новогорске к ОИ-2022 защитник Егор Яковлев стал героем зум-конференции. Случайно ли штаб сборной выбрал спикера для общения с журналистами?
Яковлев вспомнил провал на ЧМ в Риге. Неужели его назначат капитаном сборной в Пекине?
20 января 2022 08:08
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

«Все, что было не со мной, помню…» Капитан «Магнитки» и сборной на последнем Кубке Первого канала Егор Яковлев рассказал о недооценке канадцев перед четвертьфиналом ЧМ-2021 в Риге и печальных последствиях поражения от «Кленовых листьях» (1:2ОТ), хотя в состав не попал. Именно эта неудача стала последней каплей, переполнившей чашу терпения болельщиков высшего калибра. В результате прежний штаб национальной команды от Олимпиады в Пекине отодвинули. Как Яковлева - от рижского состава, оставив в нем Игоря Ожиганова, Рушана Рафикова и Григория Дронова. Но когда подъехали защитники из НХЛ, то эту троицу кахаэловцев отправили в запас.

Теперь никого из этих трех нет даже в расширенном списке кандидатов, в котором 12 игроков обороны. А Яковлев есть. Более того, на Кубке Первого канала-2021 именно ему, а не Вадиму Шипачеву доверили капитанскую нашивку. А когда магнитогорский лидер не вышел на заключительный решающий матч турнира с финнами, буковка «С» перекочевала на свитер… Сергея Плотникова. К слову, в Риге-2021 капитанил Антон Слепышев, которому надо остараться, чтобы пробиться в пекинский состав. Потому что конкуренция среди левых крайних нападающих высока. Вряд ли Алексей Жамнов и его помощники откажутся от услуг Никиты Гусева, Андрея Кузьменко, Станислава Галиева… Впрочем, в выбор могут вмешаться свирепствующий коронавирус или травмы.

Новый штаб сборной, похоже, желает абстрагироваться от того, что было до него. Отсюда растут ноги у истории с капитанством Шипачева на декабрьском турнире. К слову, в Пхенчхане его быстро отправили в запас после поражения на старте от словаков. Так что олимпийское золото в Корее для Русского Кросби как подарок судьбы.

Яковлев, как и Шипачев - олимпионик и чемпион мира. В Минске-2014 Егор был в хвосте рейтинга цицеронов нашей сборной. Накануне матча со сборной Франции его все-таки вывели в микст-зону.

- Кто играет в воротах французов? – специально спросили журналисты в надежде услышать рассказ об известном голкипере Кристобале Юэ с солидным энхаэловским стажем.

- Вратарь… - смущенно улыбнулся Яковлев.

В Пхенчхане букву «С» прогнозируемо отдали Павлу Дацюку, его ассистентами тоже предсказуемо стали заслуженные Илья Ковальчук (ныне генеральный менеджер сборной) и Сергей Мозякин, летом завершивший блистательную карьеру.

В обойме Жамнова/Ковальчука игроков такого калибра нет. Двукратный обладатель Кубка Стэнли и герой Пхенчхана Вячеслав Войнов, сыгравший в Сочи-2014 и открывший счет в финале Олимпиады-2018, вряд ли подходит на роль капитана. Он не любит публичности , хотя на льду зверь, что бросалось в глаза еще в молодежной Суперсерии-2007 Россия – Канада (тогда Вячеславу было только 18 лет).

Есть кандидатура сочинского олимпийца Артема Анисимова, но ему еще надо попасть в состав. Если ярославского железнодорожника и введут в актив команды, то, скорее всего, с буквой «А». Не станем сбрасывать со счетов капитана ЦСКА Сергея Андронова, которого неожиданно включили в расширенный список, хотя он проводит далеко не самый лучший для себя сезон.

Так что штаб будет выбирать между Яковлевым, Шипачевым, Плотниковым Слепышевым и, возможно, Андроновым. А почему бы не провести голосование самих игроков? Тем более что состав объявят уже 23 января. И времени подумать над кандидатурой капитана и его заместителей предостаточно. Помнится, накануне ЧМ-1989 в Стокгольме Виктор Тихонов отдал вопрос с капитаном на откуп команде, которая единогласно проголосовала за опального Вячеслава Фетисова. Не игравшего за ЦСКА с января 1989-го после своего заявления: «Не хочу играть за команду Тихонова». Двукратного олимпионика, награжденного после Калгари-1988 орденом Ленина, все-таки вернули в сборную после ультиматума, выдвинутого лидерами команды тренеру. В Швеции наши выиграли все матчи и вернули титул чемпиона мира, а Фетисова назвали лучшим защитником турнира.

источник: «Советский спорт»
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