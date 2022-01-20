Шестеркин сохранил рекорд Буре, но в трио звезд суперматча с «Торонто» не попал

Последний раз наш вратарь проигрывал еще в прошлом году – 29 декабря «Флориде» (3:4). Причем москвича не смутило помещение в ковид-протокол. Наоборот, ушел он в изоляцию после сухой виктории 2 января над «Тампой» (4:0), а возвращение 13 января отметил нулем в Сан-Хосе (3:0). Вроде как и не было никакого простоя.

Не выбила Игоря из колеи и болезненная травма, полученная 3 декабря в матче с теми же «акулами» (1:0). В лазарете пришлось провести аж три недели. Вернулся как раз в том проигранном матче «Флориде». Однако затем помог «синим рубашкам» дважды подряд одолеть действующих чемпионов из «Тампы» (4:3 по буллитам и 4:0), после чего и прилетел положительный тест.

С «Торонто» у Шестеркина особые счеты. Ворота «листьев» защищает Джек Кемпбелл, один из основных претендентов на «Везина Трофи». Мы помним «объективность» выборщиков лучшего голкипера сезона, которые давеча прокатили MVP Кубка Стэнли-2021 Василевского, отдав предпочтение ветерану Флери. Кто бы сомневался – аборигены всегда в приоритете!

Но когда доказывать - кто есть кто, если не в очных поединках. Сегодня мы увидели третью и последнюю дуэль Шестеркин – Кемпбелл в нынешней регулярке. Первые две прошли в Торонто и завершились вничью. «Рейнджеры» 18 октября взяли верх в овертайме (2:1), причем хозяева их перебросали почти в два раза – 41 против 23. Ровно через месяц «Мейпл Лифс» реваншировались с тем же результатом.

На сей раз этот счет горел на табло «Медисон Сквер Гарден» уже к 13-й минуте. Ньюйоркцы вернулись домой после десятидневного турне по Калифорнии и попросту не успели войти в игру ментально. Чем блестяще воспользовались пришельцы из Канады – Михеев распечатал Шестеркина уже на 164-й секунде, а Марнеру менее чем через минуту хватило пяти (!) секунд, чтобы реализовать большинство – 0:2. А тут еще и Ривз удалился.

Кто первым очухался у парней с Бродвея? Разумеется, Шести! А помог ему – кто бы мог подумать! – рудимент тафгайского дела. Ривз, отбыв наказание, забил свой первый гол за «Рейнджерс». А сразу после перерыва темнокожий громила оформил дубль – аж второй в карьере! – повторно сократив отставание до минимума – 2:3.

Далее забивали только хозяева, а все решилось в третьем периоде, в котором «листья» перебросали «рейнджеров» 17 – 9. Ничья держалась до 51-й минуты, когда Панарин организовал гол Строма. Артемий, к слову, ранее поспособствовал и тому, чтобы Фокс восстановил равновесие – 3:3.

Вплоть до финальной сирены «Торонто» почти не выходил из чужой зоны. Шестеркин тащил все. Правда, однажды шайба все-таки пересекла ленточку. Но судьи на видеоповторе быстро убедились, что Мэттьюс забил по-футбольному – сделал направленный удар ногой. А ключевым стал сейв на 43-й минуте на Нюландере – при счете 3:3 швед убежал один на один после ошибки на синей линии Панарина.

В итоге за три матча четырехглавый дракон «Торонто» – Мэттьюс (11,64 млн долларов в год), Таварес (11 млн), Марнер (10,9 млн), Нюландер (6,96 млн) сподобился всего на один гол. Чистая победа Шестеркина! В том числе и над Кемпбеллом, который запустил пять шайб – шестую Фокс отправил в пустую рамку.

Это поразительно, но в трио лучших игроков матча олимпийского чемпиона не включили. Первую звезду отдали Ривзу, вторую – Фоксу, третью – Строму. Из этого я делаю вывод, что подвиги россиянина уже никого не удивляют. Его сверхстабильность воспринимают как норму жизни. Еще бы! Игорь выиграл 18 матчей (личный рекорд) из 23, которые начинал в старте, и по-прежнему лидирует в чемпионате по проценту отраженных бросков среди вратарей с 20+ матчами – 93,8%. Для сравнения: Кемпбелл здесь делит четвертое – пятое место с Ильей Сорокиным («Айлендерс») – по 92,7 процента.

Такими темпами Шестеркин не то что на «Везину» - на «Харта», приз MVP чемпионата, может замахнуться!

И еще один любопытный факт. Вратарь «Рейнджерс» сохранил в неприкосновенности рекорд НХЛ Павла Буре – 11 подряд гостевых матчей с заброшенными шайбами в сезоне-1993/94 за «Ванкувер». Русская ракета делит его с форвардом «Детройта» Стивом Айзерманом (1988/89). Серия Мэттьюса прервалась на отметке в 10 игр.