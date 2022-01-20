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Сергей Андронов: Скажут ехать на Олимпиаду летом – поеду без раздумий

Олимпийский чемпион Пхенчхана Сергей Андронов, готовящийся в Новогорске к Играм-2022, ответил на вопросы в журналистов режиме зум-конференции.
Сергей Андронов: Скажут ехать на Олимпиаду летом – поеду без раздумий
20 января 2022 21:44
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Федерация хоккея России

- Как проходит подготовка, когда не подъехал главный тренер сборной и некоторые кандидаты?
- Скажу так: все по плану.

- С кем тренируетесь на льду?
- Сейчас у меня обучающий период, тренеры вводят в систему игры, всякие тактические вещи. Кто был на Кубке Первого канала – знают.

- Когда вас не пригласили на этот турнир, напряглись, расстроились, переживали?
- Немного. Был, скажем так, озабочен. Но Сергей Викторович Федоров успокоил: «Ты в планах».

- Карантин в ЦСКА выбил из ритма?
- Когда продолжают тренироваться всего несколько человек из команды, игровой режим уходит. Мы поддерживали активность, теперь надо вернуться в прежний режим, набрать темп.

- Если бы чемпионат КХЛ остановили на неделю раньше, было бы легче?
- Никто не знает. У нас за 2-3 дня вылетело 15-17 человек. Кто такое мог предугадать? Так что не могу ответить на ваш вопрос.

- Что надо взять из опыта Олимпиады в Пхенчхане?
- Тогда команда была другая, тренерский штаб другой. Легких и проходных игр, как и четыре года назад, не будет. Надо цепляться за каждый матч. Не переоценивать себя и соперников нельзя недооценивать.

- После победы в Корее некоторые говорили, что это золото не настоящее, поскольку там не было энхаэлорвцев…
- Хейтеры есть и будут всегда. Я не играл в НХЛ, но могу сказать, что в нашей лиге и Европе очень много мастеровитых хоккеистов. Когда мы выигрывали в Корее, то не думали, против кого выходили на лед, и что это не то золото. Каждый оценивает победу в меру собственного понимания.

- Как вам работается с Сергеем Гончаром, впервые приехавшим в сборную?
- У меня не было общения с ним. Но с первого дня стало понятно, что это человек с огромным игровым опытом, тонко понимает систему игры. Он в основном занимается с защитниками. Но лично мне очень познавательно даже слушать его.

- Слухи переносят хоккей в программу летних Игр. Что для вас в приоритете – турнир сильнейших сборных или медали?
- Надо играть – когда скажут. Остальное – пусть решают другие люди. Я не в той должности, чтобы думать по этому поводу и переживать. Скажут играть летом – буду играть летом.

- Сейчас проблема с центрфорвардами ушла. В чем секрет подготовки центров, успешной игры на вбрасываниях?
- В последние 2-3 года в КХЛ начали уделять вбрасываниям внимание. Поэтому повысилась конкуренция у центрфорвардов.

- Следите за соперниками? Многие уже объявили состав. Так, у Швейцарии Амбюль едет на свою пятую Олимпиаду.
- Не было особо времени следить. Знаю, что у чехов едет Крейчи, который Кубок Стэнли выигрывал и был в Ванкувере и Сочи. Надо уважать всех соперников. Хороших игроков много во всех сборных.

- Какова роль капитана в команде?
- В Корее никого не надо было гнать вперед и настраивать. Все должны помогать тому, у кого будет буква «К».

- У вас есть приметы, ритуалы перед играми, которым вы следуете?
- Раньше были. Но потом я понял, что попадаю во власть всего этого, поэтому избавился от примет. Стараюсь чаще общаться с семьей, это раскрепощает. Главное – не перегореть со всеми этими ритуалами.

- Нужен ли в команде психолог, как, скажем, у пловцов?
- Я тоже задавался этим вопросом. Кто-то ведь должен помогать молодым справляться с давлением…

- О ролике «Про Наташ» в футбольном ЦСКА что скажете?
- Не читал, не смотрел.

- Вот как! Не вы не один такой. Панарин, к примеру, перешел на кнопочный телефон, чтобы не запутаться в соцсетях…
- И я стараюсь в соцсети не заходить. Но у каждого свой рецепт подготовки к играм. По мне лучше чаще общаться с семьей и с глазу на глаз. Плюс читать книги.

- Вчера Егор Яковлев признался, что рубится в футбол на приставке с Вадимом Шипачевым. Вы в этом участвуете?
- Я мимо этой темы, далек от нее. Хотя это один из способов убежать от скуки и потока новостей.

источник: «Советский спорт»
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