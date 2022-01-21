Почему Громилина выгнали за рядовой рабочий момент, а насильник из США все еще в «Локомотиве»?

Напомню суть дела. По ходу матча 12 января с «Тюменским легионом» тренер, встав на скамейку запасных, что-то втолковывал нападающему Егору Разумняку. Тот кивал головой, но когда отвернулся, получил от наставника пинок ногой в бок. На что 19-летний игрок отреагировал тем, что еще ниже опустил голову. То есть вину свою признал и осознал, а повод для такой профилактической акции у педагога был.

Надо заметить, это случилось в тот отрезок игры, когда «Сарматы» уступали (0:1) безнадежному аутсайдеру, замыкающему таблицу МХЛ. Сейчас у «легионеров» 6 очков в 48 матчах при разности шайб 76 – 234?! А вот у оренбуржцев шансы на плей-офф еще остаются, причем Разумняк – первый снайпер клуба и второй бомбардир. Иначе говоря, это тот человек, который может - а в спорте должен! – делать результат. Что важно: накачка подействовала! Сравнял счет в третьем периоде – вы не поверите! – именно Егор! «Сарматы» в итоге взяли верх – 3:2, забросив победную шайбу за 18 секунд до финальной сирены! Чувствуете, какой был нерв, накал в том поединке в Тюмени!

На беду Громилина, этот, на мой вкус, вполне заурядный рабочий момент в жизни любой юниорской хоккейной команды попал в телетрансляцию, а потом его добрые люди роскошно раскрутили в соцсетях. Спустя три дня после инцидента тренера уволили.

Вот полный текст письма, которое подписали 25 игроков:

- От всего коллектива хотим принести благодарность за проделанную работу и ценные жизненные уроки, которые помогут нам в карьере и дальнейшем жизненном пути.

Спасибо вам, что были нам как второй отец, даже когда у команды что-то не получалось.

В жизни бывают различные ситуации, недопонимания, ссоры и конфликты, но ничто не заменит вашего человеческого отношения к нам.

Пройдет время, а вы как были человеком с большой буквы, так им и останетесь. А те люди, которые копали под вас и ждали момента проступка, в дальнейшем будут кусать локти.

Подытожив, хотим еще раз сказать вам большое спасибо за огромную проделанную работу с нами.

И 25 подписей…

Любой наставник мечтал бы о таком признании от учеников. Лично я не верю, что все это написано не искренне.

Да, наверное, какие-то нормы Громилин нарушил. Но это если смотреть со стороны. А ведь настоящая команда в любом спорте – это как семья. Где порой слов недостаточно. Надо силу приложить. На благо самого отпрыска.

У меня в школе был любимый ученик математики. У него была коронная фраза, он ее просто смаковал, когда произносил:

- Сидоров/Петров/Иванов, ты как автомат газировки! Пока не вдаришь – не заработает.

Поясню молодому поколению. Раньше вся Москва была заставлена автоматами по продаже газированной воды: с сиропом – 3 копейки, без сиропа – одна. Монеты часто застревали в чреве устройства. Надо было стукнуть, чтоб три копейки или одна провалились куда надо и в граненый стакан полился шипящий напиток. Аналогичным образом, кстати, тупили и уличные телефоны-автоматы за две копейки.

И что? Учитель не стеснялся. На глазах всего класса подходил к двоечнику и отточенным движением наносил удар ладонью, который приводил нерадивого школяра в чувство. Действовало, скажу вам, безотказно!

Мой любимый хоккейный тренер поступал точно так же! Филонишь на тренировке, не выполняешь указания – мгновенно получаешь клюшкой по мягкому месту. И ведь тоже работало всегда! А если не работало, то с таким недотепой быстренько расставались. Да его сам пацанский коллектив изживал.

Но эти методы никогда не стояли на конвейере. Оба наставника четко понимали, кому нужно, скажем так, втыркнуть, а кому – еще раз все разжевать. Меня, например, никогда не били. Если начинал на льду по ходу матча беречь себя, недорабатывать, тренер сажал меня в запас на дальний угол лавки и говорил:

- Посиди, интеллигент. Подумай.

Но это и случилось-то всего один раз. До сих пор отлично помню ту игру молодежного чемпионата Москвы. Мы победили – 5:2. Но я не набрал ни одного очка.

Хотя вру! Однажды меня били. Да так - что и сейчас помню, как искры из глаз фейерверком посыпались. Родной дед. Потомственный учитель. Воспитанник самого престижного учебного заведения Российской империи – Московского Императорского лицея в память Цесаревича Николая. В этом здании на Остоженке у Крымского моста сейчас Дипломатическая академия МИД России.

Так вот, однажды мой любимый дедушка утомился от бесконечных выходок пятилетнего внука и таким же выверенным движением, как мой будущий математик, влепил мне линейкой по лбу. После этого я называл деда только на вы. Уверен, он так и мальчишек в своей сельской начальной школе воспитывал. И ничего – все потом его только благодарили, стоило ему по деревне пройтись. Как Владимира Громилина. Потому я прекрасно понимаю ребят, лишившихся реально второго отца, который знает, кому нужен пряник, а кому – кнут.

Зато я не понимаю другого. Отказываюсь понимать! Громилина за какую-то ерунду выгнали мгновенно. Зато американский насильник, признавшийся перед судом в чудовищном преступлении, как ни в чем не бывало, по сообщению пресс-службы ярославского клуба, продолжает тренироваться с основным составом «Локомотива».

Еще раз обращаюсь к руководству «Локомотива» и КХЛ. У меня три внука и внучка. Мы часто ходим на хоккей. Что мне им ответить, когда они спросят:

- Дедушка, покажи дядю, который изнасиловал 12-летнюю девочку. Но почему он не в тюрьме? Разве так можно? И за это ничего не будет?..