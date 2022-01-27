Вашингтонское болото тянет Овечкина на дно. Гретцки может спать спокойно?

Честно, уже надоело объяснять Теду Леонсису, где затаилась причина бед его хоккейного актива. Вот теперь хозяину втирают, что выдернут из «Чикаго» 37-летнего вратаря Флери – и тогда уж заживем! Пофеерим в плей-офф-2022. Ага… Неужели седовласый потомок эллинов поведется и на сей раз? Неужели кому-то еще непонятно, что гнать давным-давно надо было генменеджера Маклеллана?

Наверное, деньги на новый контракт тренеру-чемпиону Троцу зажилил Леонсис. Сэкономил, поставив главным после первой виктории клуба в Кубке Стэнли-2018 Рирдена, ассистента Троца. Но тот, совершенно не готовый к новой роли, ожидаемо провалился. Два сезона кряду. Пришел маститый Лавиолетт. На большую зарплату, чем просил Троц. Классический манки бизнес.

В сентябре 2020 года американцу, трижды проникавшему в финал с тремя разными командами, подмахнули трехлетний контракт на 14,7 млн долларов – и что? Да все то же! «Кэпиталз» в третий раз кряду вылетели из плей-офф в первом же раунде. В каком состоянии команда ныне, мы имеем счастье убеждаться в каждом туре. Плачевном! А с точки зрения каких-то шансов на Кубок Стэнли – безнадежном.

Вот все матчи «Вашингтона» в январе:

«Детройт» - 3:1 (гости);

«Нью-Джерси» - 3:4 ОТ (дома);

«Сент-Луис» - 1:5 (г);

«Миннесота» - 2:3 бул. (г);

«Бостон» - 3:7 (д);

«Айлендерс» - 2:0 (г);

«Ванкувер» - 2:4 (д);

«Виннипег» - 4:3 ОТ (д);

«Бостон» - 3:4 (г);

«Оттава» - 3:2 ОТ (д);

«Вегас» - 0:1 (д);

«Сан-Хосе» - 1:4 (д).

Как видите, всего четыре (две из них – в овертайме) победы в 12 играх. С таким графиком впору о месте в кубковой восьмерке начать беспокоиться. К счастью для «столичных», переезд на новую арену, а затем вспышка заболеваемости и карантин выбили «Айлендерс» из привычного ритма. Но постепенно команда Троца обретает себя. «Островитян» отделяют от «Вашингтона» 19 очков при девяти матчах в запасе, а впереди еще почти полчемпионата. Не удивлюсь, если ньюйоркцы в восточной конференции в конце концов выкинут «столичных» из плей-офф.

Игроки «Кэпиталз» открыто говорят, что ждут паузы на звездный уикенд, чтобы перезагрузиться. Но что изменится-то за несколько февральских дней? Резервов для усиления игры из-за непрофессиональной деятельности Маклеллана нет абсолютно! Если бы не Овечкин с Кузнецовым, обладатели Кубка Стэнли-2018 вполне могли бы уже сейчас скатиться на уровень «Баффало» и «Филадельфии».

Реально: без слез на состав «Вашингтона» и не взглянешь.

Вратари. Для фарм-клуба сойдут, для запасных в основе – тоже. Но тащить главную команду - вы смеетесь?! Молоды, неопытны, психологически неустойчивы. Но почему 24-летний Самсонов и 26-летний Ванечек оказались на амбразуре? Да потому что Маклеллан с какого-то перепуга выписал с Бродвея шведского сбитого летчика, а у Лундквиста вдруг обнаружились проблемы с сердцем. Да и если бы он был здоров, чем мог подсобить новому клубу, если в «Рейнджерс» в одну калитку проиграл конкуренцию Шестеркину и Георгиеву?

А как, если не укол в голову, расценить подписание Маклелланом еще одного шведского трусовоза Бекстрема на пять лет за умопомрачительные 46 млн долларов?! Да этот тугодум-тихоход, сделавший всю карьеру на объедках Овечкина, и половины этих сумасшедших денег не стоит! Смотрел на «Колю» сегодня в матче с «Сан-Хосе» и ставил себя на место Лавиолетта:

- Кого мне, блин, подсунули?! Он уже сейчас ни на что не годен. А этот невоспетый герой Ночной лиги аж до 2025-го пылить намерен! За 9,2 миллиона в год…

Вообще нынешний ростер «Вашингтона» - всамделишный пансионат ветеранов капиталистического труда, разбавленный совершенно бесталанным и бесполезным молодняком. Низкий поклон вам за доблестную службу столице США, господин Маклеллан!

Овечкину – 36 лет.

Оши – 35.

Бекстрему и Ирвину – 34.

Хагелину – 33.

Эллеру, Карлсону – 32.

Шульцу, Кемпны, Дженсену, Дауду – 31.

Орлову, Ван Римсдайку, Хатавею – 30.

- Ребятки, вы откуда, родимые?

- С ярмарки, вестимо, уважаемый. С ярмарки…

Ну а называть фамилии тех, кому 20+, попросту не хочется – сплошь голимые ноунеймы без всякой перспективы. Так и хочется рявкнуть:

- Кто набрал всю эту шушеру?! Что весь селекционный отдел курил на последних драфтах? У вас хоть кто-то за что-то отвечает?

- Знамо кто – мистер Брайан Маклеллан.

Когда этот суперспец заступил на должность? Правильно – в 2014 году. Кого сменил? Джорджа Макфи. Вот ему Леонсис всем и обязан.

Ну а что – именно Макфи задрафтовал Овечкина и Бекстрема, Карлсона и Орлова, Кузнецова и Уилсона, Холтби и Бураковски, Грубауэра и Стивенсона. Вот кто заложил основу будущего триумфа.

Зато с Маклелланом что ни драфт, то в молоко. Что ни обмен, то шило на мыло. Где вы, Диллон и Хара, Коннолли и Врана, Стивенсон и Лайпсик, Зигенталер и Раффль, Паник и Гудас?..

Вся эта длящаяся с 2018 года агония привела к тому, что в команде практически обнулилось главное некогда оружие – большинство. По его реализации «Вашингтон» сейчас третий с конца во всей НХЛ – 18 голов при 130 попытках или 13,9 процента?! Хуже только у «Монреаля» и «Аризоны». Забубенных лузеров чемпионата, которые в сумме набрали 47 очков, против 55 у «Кэпиталз».

Но чему удивляться, если вся Солнечная система в курсе, как «столичные» будут разыгрывать лишнего?! Всего-то и нужно, что поставить вахтера у двери в офис номер 8 и никого туда не пускать!

Короче, все мы болеем за «Наше все» от всей души. Но, сдается мне, что с каждым туром Овечкину будет забивать труднее и труднее. Александра хватило на полсезона, чтоб тащить команду в одиночку, попутно преследуя в исторической гонке снайперов Ягра (759 шайб против 766) и кого-то там еще. Ах да – Гретцки с 894 точными попаданиями.

Еще недавно Ови возглавлял список голеадоров и бомбардиров чемпионата – 58 (29+29), а сейчас его окружили со всех сторон и уже сдвинули на второе место как по шайбам (Крайдер - 30), так и по очкам (Драйзайтль - 59). И это еще не вечер…