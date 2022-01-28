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Шестеркин уже обошел Василевского, но завтра голкипера «Рейнджерс» проверит Капризов

Несмотря на гол и две передачи Панарина, «рейнджеры» проиграли в Колумбусе (3:5), чем в очередной раз доказали полную зависимость от нового короля Нью-Йорка. Стоит Шестеркину взять отгул – пиши пропало…
Шестеркин уже обошел Василевского, но завтра голкипера «Рейнджерс» проверит Капризов
28 января 2022 11:27
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

Перед матчем в городе первооткрывателя Америки официальный сайт НХЛ объявил, что экс-голкипер СКА – первый претендент на «Везина Трофи». По итогам минувшей половины чемпионата Игорь возглавил рейтинг 16 экспертов лиги – 50 баллов при четырех первых местах. Столько же и у «молнии» Андрея Василевского, но суммарно очков – 46. Две первые позиции у вратаря «Торонто» Джека Кемпбелла при 45 баллах.

Сегодня произошел классический случай, когда о значении персоны для коллектива можно судить по ее отсутствию. «Рейнджерс» играют два вечера подряд – уже завтра в «Медисон Сквер Гарден» их ждет сама «Миннесота» Кирилла Капризова. Соперник, понятно, куда более солидный, чем забавные «мундиры», умудрившиеся в предыдущем туре дома влететь «Калгари» - 0:6. Потому Шестеркину дали отдохнуть, а пост №1 доверили Георгиеву – и вот что из этого вышло.

1:29. Панарин открывает счет с первого броска ньюйоркцев. 0:1.

4:44. Гудроу с третьего броска с подачи Панарина удваивает перевес. 0:2.

5:49. Нюквист со второго броска хозяев сокращает разрыв. 1:2.

7:28. Дженннер с третьего броска в большинстве восстанавливает равновесие. 2:2.

Вот так менее чем за две минуты гости растранжирили преимущество, которое при Шестеркине почти гарантировало бы победу. Причем для этого «Блю Джекетс» понадобилось всего-то три раза метнуть снаряд в створ?!

К сожалению, взять в руки Георгиев себя так и не сумел, чем фактически подписал себе вольную. Контракт с «Рейнджерс» у Александра на излете – в преддверии плей-офф на него, возможно, кто-то и позарится. Да и ему самому в этой ситуации полезно будет сменить место службы. Слишком высокое для Георгиева давление в популярном клубе.

Экзекуция продолжилась во втором периоде.

26:18. Курали с восьмого броска впервые выводит хозяев вперед. 3:2.

32:27. Дубль Дженнера с десятого броска. 4:2.

Ну как бродвейским боссам относиться к вратарю, который из десяти пущенных в него шайб запускает четыре? При этом денежки ему исправно платят отнюдь не хилые – 2,425 млн долларов в год!

Пятый гол «колумбы» забивали уже в пустую рамку, а Георгиев завершил матч с жуткими 77,8% отраженных бросков. Для сравнения: у Шестеркина этот показатель по чемпионату – 93,7 процента. Первое место среди вратарей, отыгравших не менее 20 матчей.

Вот такая простая арифметика.

Предстоящей ночью «синим рубашкам» принимать «Миннесоту» - и это будет совсем другая игра. Как говорят букмекеры – низовая, предполагаю я. То есть много голов ждать не стоит, ибо для Шестеркина пропустить больше двух – уже чуть ли не ЧП.

Когда в тылу спокойно, на первый план сразу выходят пушки «рейнджеров». Панарин меж тем в январе раскочегарился не на шутку: его результативная серия достигла шести матчей, в которых Хлебушек наштамповал 12 (2+10) очков. Артемий уже в топ-10 бомбардиров чемпионата – 48 (12+36). Всего на балл больше у Капризова – 49 (17+32).

Так что завтра с 4:00 ночи по Москве все смотрим рубку Панарина и Шестеркина против Капризова! Тем более что «Медисон Сквер Гарден», увы, скоро разрушат, но это отдельная история…

источник: «Советский спорт»
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