Антон Слепышев: Финны – очень серьезный соперник

- Как идет подготовка?

- Тренировки, сон, питание, все время видео. Так вот.

- Каждодневные тесты на ковид утомляют?

- Скорее раздражают. Каждое утро приходится вставать пораньше и сдавать этот тест. Но мы привыкаем. Скоро будет воспринимать эту процедуру как чистку зубов.

- Это третий тренировочный цикл? Вы под нагрузкой?

- Да. Привыкаем. Каждое лето проходим нечто похожее, только сейчас более сжато.

- За кого играли в двустороннем матче?

- За «белых».

- Как вам Андрей Кузьменко, сделавший хет-трик?

- Он молодец, использовал моменты.

- Почувствовали дефицит игровой практики? Ведь после травмы лица в матче с «Торпедо» пришлось пропустить Кубок Первого канала, а на лед вы вернулись только после Нового года…

- Чувствую себя хорошо. А травма обидная, глупая. Пусть станет для меня уроком. Пропустил Кубок Первого канала. Закрадывались мысли, что это конец моей олимпийской мечте. Но тренеры решили вызвать меня, дали шанс. Хорошо, что восстановление пошло быстрее, чем намечалось, я успел сыграть два матча в чемпионате.

- Вас наигрывают в клубном сочетании – с Павлом Карнауховым и Михаилом Григоренко?

- Пока да. Но все может поменяться.

- Вы дебютировали на ЧМ в Риге. Какие извлекли уроки из поражения в четвертьфинале от канадцев?

- Надо забивать больше одного гола и не доводить до овертайма.

- Олимпийские составы соперников изучаете?

- Смотрим. У финнов много знакомых фамилий. Знаем их систему, которой они придерживаются, - от обороны. Это очень серьезный соперник.

- Помогает, что в Пекин приедет много игроков из КХЛ?

- В плане помощи – не знаю. В любом случае, как я уже говорил, смотрим видео, разбираем по косточкам соперников.

- Есть свободное время? Как проводите?

- Мало свободного времени. Есть короткие прогулки, выходные. Иногда рубимся на приставке.

- Что для вас лично Китай?

- Туда интересно съездить. Но для меня это не новая точка на карте. Несколько лет назад был там с семьей. Да и против «Куньлуня» в Китае играл.

- Согласны с решением не проводить матчи в КХЛ во время Олимпиады?

- Не успеваем следить за новостями. Здесь у нас другая задача. Все подчинено ей. Думаю, опытные люди примут правильные решения. У нас мысли о другом.

- Не девальвируется ли хоккейный турнир в Пекине без игроков НХЛ?

- Конечно, хотелось бы увидеть в Пекине всех лучших. Но для нас без НХЛ появился шанс сыграть и победить на Олимпиаде.

- В команде уже выбрали капитана?

- Пока нет.