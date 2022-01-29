Про паузу и бонусы. Почему не правы агенты, ратующие за продолжение чемпионата во время Олимпиады

Коварный ковид оставил вне игры несколько клубов, включая «Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА, «Спартак». Меньше всех матчей (45) к началу олимпийской паузы провела команда из Екатеринбурга. ЦСКА пропустил домашнюю встречу с ХК «Сочи», армейское дерби в Санкт-Петербурге. Не состоялись три московских дерби: «Динамо» - «Спартак», ЦСКА – «Спартак» и «Спартак» - «Динамо».

ФХР не возражала против проведения отложенных матчей во время Олимпиады в Пекине. Разумеется, при обоюдном согласии соперников. Однако кровожадный омикрон не позволил воплотить этот план в жизнь. Играть в такой обстановке было бы безумием.

А как же ВХЛ и МХЛ, не останавливающие свои чемпионаты? В этих лигах ПЦР-тесты игроков проводят не ежедневно, как в КХЛ. К тому же там команды перемещаются не в чартерах, а обычными рейсами, волей-новолей контактируя с остальными пассажирами. А это колоссальный риск подхватить заразу.

Вот почему 16 из 24-х клубов КХЛ выступили против проведения матчей регулярного чемпионата в олимпийской паузе. Однако «за» выступили не только 8 команд, но и некоторые агенты. Их главный посыл-аргументация такова: если все 56 матчей регулярки не будут проведены, то игроки недосчитаются бонусов, и, мол, в выигрышном положении окажутся сборники.

Спешу возразить уважаемым представителям игроков, предлагающим латать бреши в составах игроками из ВХЛ и МХЛ. Идея в нынешней тревожной ситуации таит прямую угрозу плей-офф. По уже казанной причине – дублеры рискуют отправить в лазарет, а потом и на карантин едва ли всю команду КХЛ, а то и соперников. Тогда придется останавливать сезон и уж точно забыть о бонусах, о которых так пекутся агенты.

Во-вторых, не факт, что наши олимпийцы вернутся из Пекина с золотыми медалями. Награды для начала надо завоевать, а уж потом думать о денежном и не только поощрении. Не забей в финале Пхенчхана-2018 Никита Гусев спасительный чудо-гол, а в овертайме Кирилл Капризов - чемпионский, не видать пассажирам «Красной машины» премиальных и прочих свалившихся на них благ.

Вот почему нельзя не согласиться с новым главным тренером лидера Западной конференции СКА Романом Ротенбергом, считающим, что необходимо во что бы то ни стало сохранить полноценный плей-офф, пусть в ущерб регулярному чемпионату.

Как утверждают информированные источник, в лиге рассматриваются два варианта:

- подвести итоги «регулярки» на отсечке «45 сыгранных матчей» (столько на сегодняшний день провел «Автомобилист»), обнулив результаты «лишних» игр;

- не возобновлять после Олимпиады гладкий турнир, определив участников плей-офф по проценту набранных очков.

Так что давайте наберемся терпения и подождем еще пару недель. Кстати, в пятницу вечером капитан нашей сборной на ЧМ-2021 в Риге Антон Слепышев во время зум-конференции из Новогорска признался, что сейчас его голова занята совсем другими мыслями – олимпийскими.