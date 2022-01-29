Браво, КХЛ, ты не прогнулась под дилетантов, а Быкову – привет

Кручу-верчу сейчас интернет – и не верю своим глазам: какими словами КХЛ за совершенно справедливый отказ в феврале играть непонятными составами только не поласкают! Да и лига-то тут при чем?! Так проголосовало подавляющее большинство клубов – 16 против 8. Но как могло быть иначе, если в Пекине будут представители 23 команд КХЛ из 24! Неужели кто-то рассчитывал, что, к примеру, «Куньлунь», отправившийся на домашние Игры в полном составе, выскажется против? Или рижское «Динамо», «Йокерит», ЦСКА, СКА, «Авангард», «Ак Барс», которые потеряли до десятка ведущих штыков?!

Догадайтесь, какой клуб не командирует в Поднебесную ни единого персонажа? Вы не поверите! «Автомобилист»?! Тот самый бумажный тигр, который на сегодня провел меньше всех матчей в КХЛ – 45. Иначе говоря, наиболее заинтересованный, чтобы регулярку откатать в полном объеме из 56 туров. Ибо шансы на плей-офф у екатеринбуржцев еще сохраняются – они отстают от «Нефтехимика» и «Барыса» по потерянным очкам лишь на два пункта.

Напомню положение на границе плей-офф Востока:

7. «Нефтехимик» - 52 очка (после 49 игр) или 53,1 процента

8. «Барыс» - 48 (47) или 51,1%

9. «Амур» - 46 (50) или 46%

10. «Автомобилист» - 42 (45) или 46,7%

Как видите, если чемпионат после Олимпиады не возобновят, а участников Кубка Гагарина определят по проценту набранных очков (это один из возможных вариантов продолжения сезона), то «Автомобилисту» все равно ничего не светит. Равно как на Западе «Торпедо» с 49 очками после 47 матчей. Ибо столько же игр у седьмой («Локомотив») и восьмой (минское «Динамо») команд, но у них соответственно – 55 и 54 очка.

Блогеры разного пошиба, дилетанты-неучи, вы прежде чем костерить КХЛ, подсчитайте, сколько игроков из нашей лиги вызваны в сборные Китая, России, Латвии, Финляндии, Канады, США и прочих. Я, в отличие от вас, не поленился.

Вот расклад по странам:

1. Россия – 31

2. Китай – 25

3. Финляндия – 18

4. Чехия - 12

5. Латвия – 11

6. Канада – 9

7. Швеция - 8

8. Словакия - 6

9. США – 5

10. Дания – 1

А вот вам любопытная фраза:

- Из-за 25 человек, которые должны поехать на Игры, приостанавливать весь чемпионат? Не думаю, что это будет правильное решение.

Как думаете, кто это сказал? Барабанная дробь. Экс-тренер сборной России Быков! В интервью ТАСС 9 января, когда НХЛ уже давным-давно известила, что в Пекин никого не отпустит.

Ну как же так, Вячеслав Аркадьевич! Вы же формируете общественное мнение. Как вы, прославленный капитан сборной СССР/России, легендарный тренер, могли просчитаться аж в пять раз?! КХЛ десантирует ведь в Поднебесную сразу пять полноценных команд – 126 игроков!

Вопрос для сетевых митрофанушек из параллельной заокеанской реальности: как вы, знатоки всего и вся, полагаете, стала бы НХЛ чего-то там доигрывать в олимпийский перерыв, если бы разом лишилась такого количества элитных кадров?

Говорите, хватит издеваться – это бред и абсурд? Так какого лешего вы к КХЛ со своими детскими хотелками привязались?

Для полноты картины расклад по олимпийцам в клубах:

«Куньлунь» - 25;

ЦСКА, СКА – по 10;

«Йокерит» - 9;

«Авангард», «Динамо» (Рига) – по 8;

«Ак Барс» - 6;

«Локомотив», «Металлург», «Трактор» - по 5;

«Динамо» (Москва), «Салават Юлаев», «Адмирал» - по 4;

«Торпедо», «Сибирь», «Нефтехимик», «Витязь», «Динамо» (Минск) – по 3;

«Спартак», «Амур», ХК «Сочи» - по 2;

«Северсталь», «Барыс» - по 1.

Хотел бы я посмотреть, как суровый комиссар Гари Беттман заставил бы играть в полсостава «Тампу» или «Колорадо» с «Вашингтоном», «Питтсбургом», «Рейнджерс», «Каролиной»... Без десятка самых лакомых для зрителя персоналий. Да и кому нужен бы был, скажем, «Монреаль», сейчас замыкающий таблицу НХЛ, если бы 25 игроков вместе со всем штабом «Канадиенс» махнули бы на месяц на Олимпиаду в Пекин!