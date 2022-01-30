Вы не поверите, когда узнаете, какая страна поставит больше всего игроков на Олимпиаду после КХЛ

Еще один наш человек добавился сегодня, после того как травмировался нападающий чешского «Витковице» Робертс Букартс. В сборной Латвии его заменит форвард рижского «Динамо» Гинтс Мейя. Таким образом столичный клуб командирует в Поднебесную девять игроков.

Больше всего кахаэловцев, понятно, в нашей команде – 31. У Китая – 25. Далее следуют Финляндия – 18, Чехия и Латвия – по 12, Канада – 9, Швеция – 8, Словакия – 6, США – 5, Дания – 1.

Только у Швейцарии и Германии нет игроков КХЛ. Альпийская сборная вообще уникальна своей однородностью – в ней нет ни одного легионера! Этим могут похвастать только мы и китайцы – но где тем еще играть, кроме как в КХЛ! А кроме того, под флагом хозяев выступит не только сын популярного в прошлом американского защитника «Детройта» Джейк Челиос, но и воспитанник московских «Крыльев Советов» Денис Осипов. В 2005 году он занял пятое место на юниорском чемпионате мира в Чехии, где ворота россиян защищал Семен Варламов.

В сборной Германии – 21 представитель национальной лиги, один – из Швейцарии, трое – из Швеции, в том числе сын лучшего хоккеиста в истории ФРГ Том Кюнхакль, который ради Олимпиады приостановил карьеру в НХЛ.

На противоположном полюсе, где пренебрегают своим чемпионатом – вы не поверите! – Финляндия?! Чьи ноунеймы доминировали на двух последних ЧМ – золото в Братиславе-2019 и серебро в Риге-2021. В олимпийской заявке Суоми из своих только двое - защитник Атте Охтамаа и нападающий Саку Мяеналанен (оба - «Кярпят»)! Правда, еще пятеро от финской лиги заявлены за Чехию, Данию, Латвию и Словакию.

Правда, Юкка Ялонен пригласил пятерых игроков из хельсинкского «Йокерита». Но это, как ни крути, территория КХЛ.

Хорошо, если финская лига не котируется, кто же после самоотвода НХЛ второй в мире после КХЛ? Вас ждет еще одно мощнейшее откровение – это маленькая вроде бы Швейцария! Важен даже не сам факт внушительного десанта в 52 игрока от команд страны часовщиков и банкиров. Впечатляет разброс по сборным – девять! Без посланников альпийских клубов обошлись только мы, китайцы и американцы!

Невероятно, но по этому показателю, свидетельствующему о качестве хоккеистов и уровне домашних команд, швейцарцы обошли даже Швецию. Тридцать игроков из шведского чемпионата разбросаны по восьми олимпийским сборным, причем аж семеро их у Дании. И только десять у самой «Тре Крунур».

Всего в Пекине будут представлены четыре заокеанские лиги и десять европейских:

КХЛ – 127 игроков;

Швейцария – 52;

Швеция, Германия – по 30;

NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта США и Канады) – 18;

Чехия – 16;

Финляндия – 7;

АХЛ, Дания – по 6;

Словакия – 5;

Австрия – 4;

ОХЛ (молодежная лига Онтарио), ЗХЛ (молодежная лига Запада), Италия – по 1.

Как видите, весь остальной мир поставит на Олимпиаду-2022 лишь на 50 игроков больше, чем одна КХЛ – 177 против 127! И кто-то еще имеет наглость возмущаться, почему КХЛ не продолжила регулярный чемпионат во время Игр в Пекине?!