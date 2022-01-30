Вадим Шипачев: Если в Китае надо будет сыграть только один матч – не расстроюсь

- Как прошли выборы капитана?

- Раздали бумажки, там были три строчки. Заполнили, свернули и отдали. Я внес Гусева, Войнова и Яковлева. Через пару дней объявили результаты.

- Как вы отнеслись к результатам голосования?

- Это большая ответственность, раз ребята меня выбрали.

- Как у вас с английским? Капитану ведь надо с судьями общаться.

- Думаю, хватит пары слов. А если серьезно, то после «Вегаса» получше. Когда пандемия спадет, поедем с дочками болтаться по Европе, улучшать английский.

- А в НХЛ нет желания вернуться?

- Разве что комментатором.

- Утомились от «пузыря» в Новогорске? Уже две недели как сидите…

- Поднаелись, если честно. Это как вторая предсезонка. Сейчас стандарты отрабатываем – «5 на 4», «5 на 3», «3 на 3». Главное - поднять игровой тонус, физику. Мы в «Динамо» два последних матча проиграли, «физики» не хватало.

- Как поднять игровой тонус, если нет матчей?

- Все в равных условиях. Слышал, что товарищеские матчи отменяют. Приходится набирать тонус в двусторонних играх.

- Футбол на приставке помогает отвлечься от рутины?

- И не только. В другие игры рубимся.

- Говорят, у вас там есть корт. Ходите играть в большой теннис?

- Про корт впервые слышу. Есть столы для пинг-понга. Иногда долбимся.

- Неприятный для вас вопрос: в Пхенчханге вы сыграли только один матч – первый со Словакией (2:3) и больше в заявку не попадали. Проанализировали причины?

- Так было надо для команды. Раз выиграли турнир. Медалька золотая лежит у меня. Поэтому не расстроюсь, если опять придется провести только один матч.

- Это вряд ли. Ведь вы – капитан сборной. Кто наигрывается с вами в тройке?

- Да сочетания каждый день меняются. Выходил с Гусем (Гусевым – прим. ред.) и Грицюком, потом… Сейчас вспомню… Сегодня гоняли с Галием (Галимовым – прим. ред.) и Григой (Григоренко – прим. ред.). С Галиевым весь сезон в «Динамо» играем, Гриц (Грицюк – прим. ред.) – в порядке, молодой парнишка. Нам на собраниях говорят: у каждого есть шанс.

- Как решалось, кто из сборной будет общаться с Президентом?

- Не знаю. Не ко мне вопрос.

- О приключениях нашей женской сборной, которая уже в Пекине, знаете?

- Не хватает времени следить за новостями. У нас по две тренировки в день. Уже перестраиваемся на пекинское время – пораньше ложимся, пораньше встаем. Сейчас вот пообщаюсь с вами, потом с семьей, перекушу и баиньки.

- Чешская сборная парализована коронавирусом. Сидит на карантине в Праге. Поэтом есть мнение, что в Пекине выиграет тот, кто будет здоров…

- Надеюсь, у нас все будут здоровы.

- Может, стоило перенести Олимпиаду на следующий год? Тогда и энхаэловцы подъехали бы, и вы бы с ними сыграли…

- Не ко мне вопрос.

- Чем запомнился Кубок Первого канала? Игра под руководством нового тренерского штаба?

- Игра быстрая, стараемся играть вперед, в атаку. Надо побеждать в каждом матче.

- Ваши впечатления от работы с новым тренером Сергеем Гончаром, с которым познакомились на Кубке Первого канала?

- Он все показывает, объясняет, разжевывает. Нам остается только выполнить.

- Ваш вариант символической тройке в Шипачевым в центре?

- Одну тройку не сделаю. Назову три: в СКА - с Панарой (Панариным – прим. ред.) и Дадоновым, потом с Гусем и Дадоновым, в «Динамо» - с Кагарлицким и Яшкиным.

- Общаетесь с Артемием Панариным?

- Летом ездил в Америку на благотворительный матч, там и Знарок был. Есть номер Панарина, можем обмениваться эсэмэсками, но в ВАТСАПе его нет.

- Капитан сборной на Олимпиаде-2010 в Ванкувере Алексей Морозов был знаменосцем нашей команды на открытии Игр. У вас есть такое желание?

- Это престижно. Но я ничего на эту тему не знаю. Сижу на базе. Если пригласят – отвечу.

- Что делать с чемпионатом КХЛ?

- Там сидят люди, которые решают. Я всегда за то, чтобы играть в хоккей.