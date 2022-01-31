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Что случилось со сборной России? Почему она перестала тренироваться?

До открытия Олимпиады в Пекине еще пять дней, а ситуация уже сейчас близка к критической. Вполне возможно, наши хоккеистки не смогут стартовать в турнире, ибо команду, судя по всему, в полном составе посадили на карантин.
Что случилось со сборной России? Почему она перестала тренироваться?
31 января 2022 18:09
автор: Виталий Славин
автор фото: Федерация хоккея России

Наши девчонки улетели в Китай еще 26 января. Правда, в Новогорске пришлось оставить пятерых игроков, которые продолжают тренироваться и сдавать тесты. Как известно, чтобы получить добро на выезд, надо в течение пяти дней сдать четыре отрицательных анализа.

По прилете в столицу Игр вся сборная успешно прошла тестирование и в пятницу отправилась на первую тренировку. Однако уже в субботу стало известно, что у нас, увы, получили микротравмы, такой эвфемизм принят на Олимпиаде при позитивном тесте, защитник Ангелина Гончаренко и вратарь Диана Фархутдинова. Их сразу отстранили, пришлось заниматься с одним голкипером.

Сегодня наши должны были провести контрольную встречу против китаянок. Ее отменили, как и тренировку россиянок. А вот хозяйки на площадку выкатили и продолжают готовиться в обычном режиме.

В расписании ледовых занятий на вторник наша тренировка тоже перечеркнута. В отличие от среды и четверга. Но это сегодня. Что будет завтра – никто не знает. А ведь в пятницу россиянки по календарю открывают олимпийский турнир матчем против Швейцарии. Состоится ли он при негативном развитии событий, тоже остается только гадать.

Из мужских команд в полном порядке пока только хозяева. «Куньлунь» прибыл в Пекин еще 21 января и сразу сел почти на недельный карантин в закрытом городе в горах. Через шесть дней команда заселилась в Олимпийскую деревню. Больных нет, а тренировки вовсю идут с минувшего четверга.

Вышла на лед и сборная Чехии, но в составе из… семи игроков?! Причем все они представляют КХЛ: защитники Лукаш Клок, Рональд Кнот (оба – «Нефтехимик»), Якуб Ержабек («Спартак»), Давид Скленичка («Йокерит»), Либор Шулак («Адмирал»), нападающие Радан Ленц («Амур»), Томаш Гика («Трактор»). Вот что значит наша лига, в отличие от других европейских, тормознула чемпионат заблаговременно! Эта великолепная семерка сумела сохранить здоровье и прорваться в олимпийский пузырь. Вместе с главным тренером Филипом Пешаном, тренером по фитнесу, физиотерапевтом и экипировщиком. Он, бедняга, и занял место в воротах на раскатке.

В Праге поначалу остались все три голкипера – Шимон Грубец («Авангард»), Роман Вилл («Трактор»), Патрик Бартошак («Амур»), а также защитник Войтех Мозик («Адмирал»), нападающие Лукаш Седлак («Адмирал»), Михал Шпачек («Фрелунда», Швеция) и Давид Томашек. У всех были остаточные признаки ковида. С последним, к слову, хабаровский «Амур» сегодня внезапно расторг контракт. Однако Томашек, став форвардом пражской «Спарты», уже в Пекине, куда вчера вечером вылетел вместе с Мозиком и Седлаком. Следующими Пешан ждет Вилла и Бартошака.

Тем временем в Праге в воскресенье впервые тренировались четверо «швейцарцев», на которых чехи делают особую ставку – Ян Коварж («Цуг»), Роман Червенка («Рапперсвиль»), Михал Фролик («Лозанна»), Матей Странски («Давос»). Плюс экс-звезда «Бостона» Давид Крейчи из «Оломоуца». Чемпионат Швейцарии приостановили только в четверг. Всем четверым необходимо сдать четыре отрицательных теста.

Сами крестоносцы, матчем против которых россияне стартуют на Олимпиаде 9 февраля, все вместе впервые собрались лишь вчера вечером в Хаме – это 20 км от Цюриха. Лагерь сразу начался с ЧП. Простились с олимпийскими надеждами вратарь «Биля» Йорен ван Поттельберг и форвард «Цуга» Свен Зентелер. Новый штамм не щадит никого. Команда в полном составе из 25 игроков закрылась в пузыре до среды 2 февраля – вечером вылет в Китай.

На завтра назначен единственный контрольный матче швейцарцев. При закрытых дверях они примут канадцев, который свой тренировочный лагерь разбили в Давосе. Где вчера и лишились маститого главного тренера Клода Жюльена, неудачно упавшего на лед и сломавшего ребра. Повезет «Кленовых» в Хам, а потом Пекин 37-летний экс-наставник «Чикаго» Джереми Коллитон.

источник: «Советский спорт»
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