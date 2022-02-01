Ярославский насильник получил срок, но «Локомотив» и КХЛ по-прежнему позорно молчат

Сознательно не называю фамилию уголовника, признавшегося перед судом США в изнасиловании 12-летней девочки. Который позже, когда играл в НХЛ, домогался через интернет откровенных фотографий еще двух несовершеннолетних. Одной из них даже предлагал вступить с ним в связь.

Не хочу мараться. Все это мерзко, отвратительно, гадко.

Вот только, похоже, у российских работодателей преступника и лиги, в которой выступает ярославский клуб, иное мнение. Дескать, все это вполне нормально. Ничего страшного не произошло. Оступился парень в молодости, с кем не бывает?

Ну а как я могу судить иначе, если перед этой заметкой в очередной раз заглянул на сайт «Локомотива» и КХЛ, а там - гробовая тишина?! Ни строчки осуждения. Не говоря уже о каких-то карательных мерах, которые в той же пресловутой НХЛ последовали бы немедленно! Еще позавчера!

Более того, открываю на сайте клуба раздел «Команда» - и что я вижу? Вы не поверите! Прямо на меня смотрит, улыбаясь во все 32 зуба, ОН?! Причем сразу с двух фото. Как первый бомбардир и снайпер железнодорожников. Знайте все, в том числе три моих внука и внучка, как выглядит извращенец. Увидите на улице или на катке, срочно переходите на другую сторону, а лучше бегите что есть мочи прочь и срочно зовите полицейского, если родителей рядом нет!

Я вот одного понять не могу. Если РЖД и КХЛ все по барабану, если они не могут вправить мозги находящейся под их крылом организации, почему волжские болельщики-то никак себя не проявляют?! Неужели и их все устраивает?

Сенсационный отказ на высшем государственном уровне от введения на футболе паспорта болельщика всем доказал, что объединившиеся фанаты – страшная сила. Стоило организованным поклонникам «Спартака», «Зенита» и ряда других команд РПЛ пригрозить бойкотом матчей чемпионата при принятии закона о Fan ID, как Госдума быстренько отыграла все назад. Точно так же, как ранее это случилось с куар кодами.

Но почему болельщики «Локомотива» и других клубов КХЛ на весь континент не заявили о том, что будут бойкотировать игры железнодорожников, если сознавшийся в жутком преступлении американец останется в составе и продолжит как ни в чем не бывало выходить на лед?! Чего ждут? Рецидива?

А еще у меня несколько вопросов к старшему поколению, если они соберутся всей семьей на хоккей с участием ярославского коллектива:

- Родители, дедушки и бабушки, как вы будете смотреть в глаза своим сыновьям и дочкам, внукам и внучкам? Как объясните, что этот изверг делает на публичном мероприятии в качестве одного из главных действующих лиц? Какой пример этот иностранец подает обществу? И почему он персона нон грата на своей родине, а у нас получает десятки миллионов рублей от на сто процентов государственной компании?

Люди, одумайтесь!