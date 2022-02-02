Кто додумался загнать олимпийских чемпионов в общий самолет?!

Лично я и представить не мог, что действующие олимпийские чемпионы полетят с кем-то вместе! Как пишут в СМИ, к шайбистам пытались присоседиться сборные по лыжному двоеборью, сноуборду, горным лыжам, отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту, лыжным гонкам, женскому хоккею и даже глава ОКР Станислав Поздняков.

Как это вообще могло произойти в принципе? Континентальная лига ради здоровья кандидатов досрочно тормознула чемпионат. Сама команда почти на полмесяца заперлась в самоизоляции в Новогорске, минимизировав любые контакты с внешним миром. А тут одним махом готовы были все усилия ФХР и КХЛ пустить под откос, подвергнуть игроков чудовищному риску подхватить заразу перед входом в олимпийский пузырь. Кому-то женской сборной, что ли, мало, которая уже в Пекине вынуждена была сесть на карантин и отменить несколько тренировок!

В сеть, к слову, попала история хоккеистки Илоны Марковой, свидетельствующая о том, что новый штамм может подстеречь где угодно и лучше сто раз перестраховаться:

- Всем привет! Хочу поделиться с вами грустной новостью для меня. Я не поехала на Олимпиаду из-за положительного теста на COVID-19. Как это было?

Я со своей командой проходила сборы в Новогорске уже две недели. Мы готовились к отъезду. Он был на днях. Я, получив многочисленное количество отрицательных тестов, была уверена, что готова ехать! И что все уже позади, ведь я нахожусь на изоляции на базе, где исключено заражение данным вирусом. Об условиях. На базе масочный режим, карантин по приезде один день, питание отдельное от всех, номера по два человека, два раза съездила на УМО. И, в принципе, все. Положительный тест, мимо Олимпиады. Ведь, чтобы улететь в Пекин, я должна иметь четыре отрицательных теста перед вылетом.

На данный момент я уже выздоравливаю. Болезнь прошла бессимптомно (заложенность носа).

О том, как я могла заразиться, мы можем только предположить. Но для меня это удар. Слова о том, что я готовилась к этому всю жизнь. Это понятно. Дело в том, что это жесть! Из-за ковида в этом сезоне не состоялась Универсиада, молодежный чемпионат мира для девочек наших! И теперь еще и Олимпиада закончилась для меня, так и не начавшись. Мне было важно высказаться. Спасибо, что прочли мой пост.

За каждым словом девушки чувствуется боль. Исполнение мечты было так близко…

Потому, повторяю, мне совершенно непонятно, кому вообще пришла в голову мысль отправить главную хоккейную страны с кем-то еще?! Это потерю отдельных спортсменов, выступающих за себя, можно пережить, просто заменив их на резервистов. А тут команда из 31 игрока плюс тренеры и обслуживающий персонал – и все они в одной раздевалке! Проникнет в нее омикрон – заболеют все!

Но где гарантия, что в самолете у соседей хоккеистов из других дисциплин не оказались бы уже инфицированные? Тем более что положительные тесты по прилете в Китай фиксируют ежедневно. Сегодня, к примеру, ковидный список пополнили два нападающих сборной Дании Маттиас Асперуп и Ник Олесен. А летели они вместе с норвежскими олимпийцами, в том числе биатлонистами. Датчане между прочим – наши соперники на групповом этапе.

Мне приходилось летать со сборной как рейсовыми лайнерами, так и на чартерах. Скажу вам, это небо и земля. Сколько помню обычные самолеты, всегда салон был переполнен – что в Стокгольм добирались или Хельсинки, что в Прагу. Зато в золотом борту из Квебека никто не мешал, например, Александру Овечкину весь полет сладко проспать на полу. Да и вообще мне тогда показалось, что чемпионам Вячеслава Быкова подогнали машину, где места сплошь бизнес-класса. А ведь туда – в Канаду – будущие триумфаторы добирались обычным рейсом.

Вспоминаем о сборной только после того, как она побеждает? Но это же неправильно! У нас клубы КХЛ давно чартерами летают. А здесь олимпийская сборная, которая играет раз в четыре года. Да еще когда на планете вирус свирепствует.

Хорошо, что в конце концов все разрешилось. Хоккеисты полетят отдельно. Но все-таки хотелось бы знать, какой умник – или умники! – хотели так чудовищно подставить действующих олимпийских чемпионов. Абсолютно на ровном месте.