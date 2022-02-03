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Галиев – в основе. Шансы Кузьменко падают?

Сегодня ночью мужская сборная России прибыла в Пекин. А накануне в составе произошла рокировка: нападающий Станислав Галиев переведен из списка запасных в основу, в обртаном направлении переместился Кирилл Марченко
Галиев – в основе. Шансы Кузьменко падают?
03 февраля 2022 08:28
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФХР

Вокруг состава для Олимпиад всегда много интриг. Так было, есть и будет. Помнится, перед Турином-2006 в сборную не взяли чудо-тройку из «Ак Барса» Алексей Морозов – Сергей Зиновьев - Данис Зарипов. При этом в список Владимира Крикунова попали ярославцы Иван Непряев и Андрей Таратухин, а также «витязь» Александр Королюк. Впоследствии возглавлявший в олимпийском сезоне «Локомотив» Владимир Юрзинов-старший нелестно высказался о Непряеве: «Да он ведь ничего не умеет». Тогда зачем вы, уважаемый Владимир Владимирович, рекомендовали этого «неумеху» в туринский состав?

А не менее уважаемый Борис Майоров удивлялся, когда на Игры-1968 в Гренобль взяли армейскую «систему» Евгений Мишаков – Анатолий Ионов – Юрий Моисеев. В Саппоро не поехал капитан сборной Вячеслав Старшинов, в Инсбрук-1976 – любимчик старшего тренера сборной Бориса Кулагина Вячеслав Анисин, в Лейк-Плэсид-1980 – Владимир Лутченко и Сергей Бабинов, в Сараево-1984 – Виктор Жлуктов и Хельмут Балдерис, в Калагари-1988 – Александр Семак и Сергей Немчинов, в Сочи-2014 – Сергей Мозякин, в Пхенчхан-2018 – Максим Шалунов и Сергей Шумаков.

Ныне страсти разгорелись вокруг Сергея Толчинского, Антона Бурдасова, а также Станислава Галиева, Андрея Кузьменко, Александра Кадейкина. Троих последних включили в список шести резервистов.

Ясность в причину бана Толчинского внес босс «Авангарда» Александр Крылов: «У него ноль голов в равных составах». Бурдасова не приглашали и на Кубок Первого канала. А возможности Кадейкина прекрасно известны Жамнову и Кудашову, которые работали с габаритным центрфорвардом в Мытищах.

Кудашов в бытность главным тренером СКА подержал в руках и Кузьменко. Видимо, тренерский штаб что-то смущает в главном бомбардире питерских армейцев, несмотря на его хет-трики и дубли в двусторонних матчах и завидную результативность в клубе. В противном случае наверняка сделали бы выбор в пользу Кузьменко при переводе переболевшего ковидом Марченко в резерв.

С появлением в основе Галиева у тренеров появилась вариативность «химии» в первом звене, где позиции центрфорварда Вадима Шипачева видятся незыблемыми. Никто ведь точно не скажет, какая связка эффективнее: новая динамовская или старая питерская.

Теперь вырисовывается такая линейка левых крайних: Гусев, Галимов, Слепышев, Воронков, который может сыграть в центре, запасные – Марченко и Кузьменко. Вряд ли Кузьменко будет полезен в третьем-четвертом звене, его место – в топ-6, а там пока на левом фланге нет вакансий.

Впрочем, тренеры могут все переиграть. Как в Турине-2006 с защитником Денисом Куляшом. Он успел экипироваться, но в самый последний момент был заменен на стабильного ярославского «домоседа» Сергея Жукова, о чем никто (кроме Куляша, конечно) не пожалел. Куляш закатил истерику, ведь его заманивали в «Динамо», гарантируя место в олимпийской сборной.

Жаль, что отменили назначенный на 5 февраля контрольный матч со сборной Латвии, где можно было реально проверить готовность олимпийцев и случае необходимости подкорректировать заявку.

Напомним, наша команда стартует в Пекине 9 февраля матчем против сборной Швейцарии.

источник: «Советский спорт»
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