Чартер раздора. Как полет хоккеистов в Пекин разрушил девиз «Одна страна - одна команда»

Это и называется отсутствие организационного опыта. Когда назначали штаб хоккейной сборной под Олимпиаду, некрасиво на глазах у всей страны вышвыривая оттуда Олега Знарка, чемпиона Пхенчхана-2018, кто только не обращал внимание на очевидную вещь: ни у кого из новых главных действующих лиц сборной России по хоккею не было за плечами практических навыков на вверенных им участках работы в плане подготовки к крупнейшим турнирам.

Алексей Жамнов никогда не работал главным тренером, разве что малое время был на подхвате при форс-мажоре в «Спартаке». Илья Ковальчук еще даже не объявил о завершении своей яркой карьеры, став менеджером, можно сказать, на днях. А это – ключевые люди в сборной при принятии организационных решений. Чему сегодня удивляться, что с такой элементарной, казалось бы, вещью, как перелет в столицу Игр штаб не справился, на ровном месте вызвав скандал.

За пару дней до отправки сборная вдруг запросила отдельный самолет, решив, что опасно лететь с другими нашими же участниками Олимпиады. Планировалось, что в Пекин с мастерами клюшки и шайбы вместе отправятся сноубордисты, двоеборцы, горнолыжники, ряд конькобежцев, а также руководители, в числе которых был глава ОКР Станислав Поздняков. Тем же рейсом летела биатлонистка Евгения Буртасова, заменившая в составе команды Валерию Васнецову, которая сдала положительные тесты на ковид по прилету в Китай. А хоккеисты встали в позу, посчитав, что из-за такой большой компании повышается риск заболевания коронавирусом. Пришлось выделить им еще один самолет.

Все в итоге долетели нормально. Но возмутились те, от кого хоккеисты «отселились». Поговаривают, недоволен поведением команды Жамнова был даже Поздняков. И главу ОКР тут можно понять. Вряд ли его уколол тот факт, что хоккеисты не захотели лететь одним бортом. Ошибка хоккейного штаба прежде всего в том, что такие вещи не откладывают на последний момент, устраивая неразбериху в и без того сложное время. А если и делают это на флажке, то так, чтобы в информационном плане к подобным решениям было не подкопаться.

На всех фронтах штаб сборной по хоккею прокололся. Во вторник, по некоторой информации, Ковальчук только начал решать вопрос с отдельной отправкой в Пекин. Хорошо еще, что не накануне вечером. Виноват ли в этом Илья? Отчасти - возможно. Но не его вина, что менеджером сборной назначали человека без всякого опыта работы на этой должности. Опыт позволяет предусмотреть все вероятные проблемы, а его просто нет.

Практика полетов чартерами в хоккее очень распространена. Так летают большинство команд в КХЛ, и в РПЛ тоже. Все, у кого на это есть деньги. В случае Олимпиады глупо было бы экономить на безопасности спортсменов, но с другой стороны – их же не запихивали в один рейс с обычными гражданами. Все остальные члены олимпийской сборной перед отправкой проходили неоднократное тестирование. Так в чем тогда вопрос? Получается, что в элементарном недоверии к своим же партнерам по команде.

Именно это вызвало раздражение у части олимпийской сборной, которая совершила свой перелет в Пекин без хоккеистов. Олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров так прокомментировал эту ситуацию на «Матч ТВ». «Пусть тогда выгонят стюардов, пилотов, пусть сами летят, не живут в Олимпийской деревне, не садятся со мной за один стол. Если есть возможность оплатить этот борт, почему нет. Но если ты не хочешь лететь с такими же, как ты. Какой там девиз у нас? Одна страна — одна команда. Вот они разрушили вчера этот девиз, наверное. Если федерация хочет, может хоть каждого отправить отдельным рейсом, но отказываться, аргументируя это тем, что не полетим со спортсменами своей страны из-за риска заразиться, это абсурд, мне кажется. Это некрасиво».

Того же мнения придерживается прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова, раскритиковавшая хоккеистов за отказ лететь в Пекин одной командой. «Была сильно удивлена. Ладно бы еще Овечкин, Малкин и какие-то мощные энхаэловцы так сказали. У них все-таки статус. Но сейчас едут совсем другие ребята, много молодежи. Откуда там столько понтов».

В хоккейном мире нашлось много защитников нашего штаба, но это уже не имеет никакого значения. Правы хоккеисты могут быть только по сути, но сделали все так, что нарвались на скандал. Решили бы заранее эту проблему, обговорив все с руководителями федерации и ОКР, получили бы сразу свой отдельный рейс, о котором никто бы не сказал ни слова. Но раз не озадачились этим вопросом в нужное время, лететь надо было вместе с другими спортсменами. А не вставь в позу в последний момент, расколов в итоге сборную.

Дело тут не в деньгах, не в чьей-то зависти и не в опасности заразиться ковидом. Его можно подхватить уже в Пекине. За последние сутки там выявлено 55 новых случаев коронавируса среди лиц, связанных с проведением Олимпиады, а всего количество зараженных приближается к трем сотням. Дело в элементарном уважении и доверии к тем, кто поехал в Китай биться за одну страну.