Канада разгромила Швейцарию. На Олимпиаде начался хоккейный турнир

Сегодня в Пекине начался женский хоккейный турнир. В группе В в стартовом матче играли чешки и китаянки. В составе чешской команды отличились Тереза Радова, Дениса Кржижова и Михаэла Пейзлова, а на 30-й минуте матча китайская хоккеистка Ле Ми забросила первую шайбу в истории сборных Китая по хоккею на Олимпийских играх.

Канадки тем временем разгромили Швейцарию со счетом 12:1. У победительниц по две шайбы забросили Блэйр Тернбулл, Сара Филье, Натали Спунер и Лора Стэйси, по одной шайбе на счету Ребекки Джонстон, Эштон Белл и Эрин Эмброуз и Клэр Томпсон. Гол престижа, если это слово уместно в данном контексте, забила при счете 9:0 Лара Штальдер.

Завтра со швейцарками играет сборная России. А сегодня наши девушки провели первую тренировку в Пекине. Она должна была состояться вчера, но из-за того, что шесть спортсменок - Фахрутдинова, Гончаренко, Сосина, Николаева, Ганеева и Белякова - ранее сдали положительные тесты на коронавирус, сборной продлили карантин. Первые матчи наша команда проведет без этой шестерки: девушки будут присоединяться к команде по мере получения отрицательных тестов.

Вообще эпидемиологическая обстановка в Пекине остается достаточно напряженной. За сутки выявлено 55 новых случаев коронавируса у людей, связанных с проведением Игр. 26 положительных тестов - у спортсменов и персонала сборных. Есть случаи позитивных проб и среди журналистов, в том числе российских.

Тем временем стал известен состав на короткую программу командного турнира в фигурном катании. Как сообщает «Матч ТВ», Марк Кондратюк выступит в мужском одиночном турнире, Камила Валиева – в женском, Анастасия Мишина и Александр Галлямов – в парном катании, Виктория Синицина и Никита Кацалапов – в танцах на льду. Все кроме женщин выступят уже завтра в первой половине дня. Валиева и компания выйдут на лед 6 февраля. В этот же день произвольную программу представят мужчины. Завершится командный турнир 7-го числа.