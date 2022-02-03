«Не знаем, как прилипла эта зараза! Перед отлетом в Пекин все сдали по пять отрицательных тестов»

Коротко о формуле женского турнира. На предварительном этапе в группе А сыграют пять топ-сборных рейтинга ИИХФ – США, Канада, Финляндия, Россия, Швейцария. Все выходят в плей-офф независимо от результатов. В группе В за три кубковые путевки сразятся Япония, Чехия, Швеция, Дания и Китай.

В первом раунде плей-офф победитель группы А сыграет с третьей командой группы В, остальные пары сформируют по схеме: 2А – 2В, 3А – 1В, 4А – 5А. Так как в мировой иерархии США, Канада, а теперь и Финляндия стоят особняком, россиянкам ничего не остается, как 11 или 12 февраля снова встретиться со Швейцарией.

Sovsport.ru уже писал о тревожной ситуации в лагере нашей сборной, которой сразу по прилете в Пекин 27 января пришлось в полном составе сесть на карантин. Только сегодня подопечные Евгения Бобарико провели первую тренировку на олимпийском льду. Но в усеченном виде. Шестеро девушек, сдавшие положительные тесты либо имевшие контакт с инфицированными, по-прежнему в изоляции. Гончаренко, Сосина, Ганеева, Белякова заперты в своих номерах, а Фархутдинова и Николаева, у которых есть симптомы заболевания, помещены в специальный госпиталь.

- Перед отъездом на первую тренировку у нас сложились такие обстоятельства, что из Олимпийской деревни нас не выпустили, - рассказывает Бобарико. - По какой причине? У нас шесть человек, которые, скажем так – посадили команду на карантин. Конечно, у этих игроков еще есть шанс сыграть на Олимпиаде, потому что некоторые уже сдали отрицательные ПЦР-тесты.

Сами удивлены положительным тестам. Когда вылетали из страны, сдавали пять подряд тестов – все чистые. Прилетели в Пекин, и не можем сказать, в какой момент все произошло. Где угодно можно подцепить вирус.

Сейчас команда ни с кем из спортсменов не встречается. Девчонки живут по своим номерам, в них приносят еду. Они не покидают свои комнаты, за исключением того времени, когда сдают тесты. На посещение лифта у нас запрет. Не знаем, что может быть в этом замкнутом пространстве. Все ходят пешком, только по лестнице.

Мы поддерживали форму, как могли. Но больше беспокоимся о том, что не удалось провести контрольные матчи. Девушки очень давно не играли – с декабря.

Вчера вечером прибыли еще два игрока, так что заявка на матч со Швейцарией будет полной. Сдаем тесты два раза в день – утром и вечером. Заявка на игру может измениться в зависимости от результатов анализов.

Из этой ситуации будем выходить с достоинством. Ничего не остается, кроме как еще больше сплотиться. Девчонкам нужно играть за себя и за подруг. Настроение приподнятое, все на позитиве. Мы рады, что вышли из изоляции и можем полноценно тренироваться.

Капитан сборной Анна Шохина подтвердила, что команда, несмотря ни на что, к бою готова:

- Эмоции положительные, хотя мы несколько дней сидели взаперти. Безумно рады тренировке! Еще больше эмоций получили. Разбегались, велосипед покрутили. Хоть и с такими условиями, но все равно готовы биться.

Сидя в номерах, сами тренировались. Есть всякие программы.

Очень странно, что сначала положительный тест, потом два отрицательных, потом опять положительный. Так было у тех, кто у нас остается на карантине.

По условиям немного неудобно, что запасные живут в другом отеле. Если вечером игра и днем раскатка, им нужно полчаса ехать в отель, потом покушать, а когда отдыхать? К тому же китайская еда поднадоела. Не ожидали, что будет такое питание. Но ладно, ничего страшного…

Наши завтрашние соперницы сегодня открыли турнир матчем против Канады. 15 – 70 по броскам?! 1:12 по счету.

Завтра все включаем «Матч ТВ» в 7:10 по Москве и смотрим премьеру российских хоккеисток.