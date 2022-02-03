Не пора ли Аввакумовой и Захарову извиниться перед хоккеистами? Их демарш спас атлетов и главу ОКР

Согласитесь, теперь ситуация с требованием олимпийских чемпионов отдельного борта выглядит кардинально в ином свете. Тем более что почему-то уже после того, как конфликт был исчерпан и российские олимпийцы из разных дисциплин отправились в Китай на двух самолетах, вдруг выяснилось, что хоккейная делегация еще в Новогорске понесла потери. Перед самым отъездом инфекцию обнаружили у нападающих Сергея Плотникова из основной заявки и Артема Анисимова из шестерки запасных. Остался на базе и тренер по ОФП Хассан Саид. Удивительно, но ФХР официально подтвердила сей факт лишь спустя несколько часов после приземления команды в столице Игр!

О чем это говорит? Омикрон еще в Новогорске проник в лагерь сборной! Но когда все находятся в одной раздевалке, когда близкие контакты – норма жизни, сразу было очевидно: на этом трио вирус не остановится. Новые заболевшие – всего лишь вопрос времени.

Точь-в-точь как у женской сборной. Перед самым вылетом ковид подхватили пять игроков. Все остальные, по уверению главного тренера Евгения Бобарико, сдали пять подряд отрицательных тестов. Однако в Пекине их не выпустили из Олимпийской деревни даже на первую тренировку – шесть позитивных тестов, в том числе два с симптомами. Вся команда села 27 января на карантин, который завершился только сегодня. Наши девушки наконец-то опробовали олимпийский лед накануне стартового матча со Швейцарией (начало в пятницу в 7:10 по Москве).

Не знаю, кто виноват в том, что с выделением для хоккеистов отдельного борта затянули вплоть до вылета в Китай. Но после ЧП с Плотниковым, Анисимовым и Саидом иного варианта перелета не могло быть в принципе! Не потому что действующие олимпийские чемпионы зажрались, как публично заявили прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова и олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров. Да будет им известно, что у нас многие мусорные клубы КХЛ и РПЛ давным-давно перемещаются на чартерах. А тут олимпийская сборная, которая играет раз в четыре года и которая, между прочим, самая титулованная в истории Игр.

Прекрасно понимаю генменеджера Илью Ковальчука и главного тренера Алексея Жамнова. Хорошо, пробитая омикроном сборная, как планировалось изначально, отправилась бы в восьмичасовый путь в одном салоне со сборными по лыжному двоеборью, сноуборду, горным лыжам, а также с конькобежцами, лыжниками, хоккеистками, биатлонистами – это человек 30, плюс тренеры и руководители, включая самого главного - Станислава Позднякова. Спрашивается, где гарантия, что беспощадный вирус не покосил бы лиц, к хоккею не имеющих никакого отношения?!

Да, наш хоккейный штаб попросту спас атлетов непопулярных дисциплин и главу ОКР от совершенно неоправданного риска подцепить заразу перед самым входом в олимпийский пузырь. Так за что же действующих олимпийских чемпионов с головы до ног облили помоями, обвинили во всех смертных грехах некоторые спортсмены-ноунеймы, которые широкую публику интересует исключительно раз в четыре года?!

Хотелось бы услышать от них таких же ярких извинений через СМИ, с какой страстью они давеча заклеймили понтярщиков-мажоров шайбы. Ну сел бы на карантин Станислав Поздняков, не смог бы участвовать в открытии Игр-2022, на которое пожалует президент РФ, кто от этого выиграл бы?!

Вот только самой сборной от этого нелегче. Как бы ее, как это случилось с девушками, в полном составе не заперли в номерах дней этак на пять. Хотя Поздняков вроде бы успокоил болельщиков. Заявил сегодня на пресс-конференции, что пограничный позитивный тест выявлен только у одного хоккеиста:

- Дальнейшие решения будут приниматься по протоколу. Проведут еще два тестирования 3 и 4 февраля. При отрицательных результатах спортсмен будет выполнять свои обязанности.

– Только один? В СМИ прошла информация, что их больше.

– Найден один пограничный тест.

Всем нам остается только верить в лучшее. Тем более капитана сборной Вадима Шипачева назначили знаменосцем российской делегации на церемонии открытия Олимпиады-2022. Это значит, что по крайней мере основной центрфорвард точно не входит в тот виртуальный список шести отстраненных.

P.S. Сегодня вечером из Китая пришло очередное подтверждение, что в командных видах омикрон особенно опасен. Семь хоккеистов сборной Латвии сдали положительные тесты на COVID-19 по прилете в Пекин. Двоих игроков сразу отправили на карантин. Остальные пятеро прошли повторные тесты. Накануне стало известно, что латвийцы заменили двух игроков в преддверии Олимпиады из-за положительных тестов.