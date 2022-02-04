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И тренироваться не надо! Наши хоккеистки стартовали в Пекине с победы над сборной Швейцарии

Шесть игроков на карантине и всего одна ледовая тренировка – эти трудности не помешали нашей сборной уверенно победить 5:2 швейцарок на старте турнира. А еще российские девушки отполировали скамью штрафников
И тренироваться не надо! Наши хоккеистки стартовали в Пекине с победы над сборной Швейцарии
04 февраля 2022 09:57
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФХР

Накануне канадки отгрузили нашему первому сопернику дюжину шайб, пропустив всего одну. Коллега Славин четко обрисовал перспективы россиянок в группе – 4-5 место с четвертьфинал со сборной… Швейцарии. Таковы особенности регламента олимпийского женского турнира.

Правда, победа над финками может спутать карты. Но в нее слабо верится.

Тем более что на последнем ЧМ в Калгари россиянки в овертайме уступили Швейцарии и не пробились в полуфинал. Да и оставались сомнения в игровом тонусе наших – после такой затяжной паузы.

Как и предупреждал главный тренер наших девушек Евгений Бобарико, на лед не вышли шесть игроков, сидящих на карантине – Диана Фахрутдинова, Ангелина Гончаренко, Ольга Сосина, Екатерина Николаева, Лиана Ганеева и Людмила Белякова. Ждем их возвращения.

Без четырехкратной участницы Олимпиады Сосиной с ролью лидера команды успешно справилась Полина Болгарева, оформившая хет-трик.

А счет открыла после подбора на среднем пятачке Екатерина Добродеева. Наши уходили вперед, швейцарки догоняли. Хорошо, что после первой пропущенной шайбы удалось ответить голом через несколько секунд. Спасибо Болгаревой и рикошету от ноги соперницы.

По разу команды отличились в меньшинстве, а в большинстве единожды преуспели швейцарки. Наши еще легко отделались, нельзя хватать фолы беспричинно, да еще в чужой зоне.

Пятая шайба Болгаревой, заброшенная как раз в меньшинстве, охладила пыл соперниц, у которых выделялась их «семерка» - капитан команды. Она, кстати, забила единственный гол канадкам.

У нас второй звездой справедливо будет назвать вратаря Марию Сорокину. Ловушка у нее не на левой, а на правой руке. Соперницы об этом забывали, и шайба после бросков «под блин» зачастую оказывалась во вратарском «ведре».

В матче случилась пара забавных, но небезобидных эпизода. В первом периоде упавшая на лед швейцарка Фабе Станц, словно в замедленной съемке, подкатилась под статичного лайнсмена. Получилась подсечка или, как записано в правилах, отсечение. Американская судья упала на хоккеистку, которая чуть ли не ползком добралась до лавки, где ей пришлось оказывать медицинскую помощь. А в заключительной 20-минутке шайба, выброшенная подальше от ворот Сорокиной, уязвила в бок стоящую на скамейке запасных Марию Печникову. Шальная пуля! Которая могла и ребра сломать. Врач несколько минут колдовала над пострадавшей.

Завтра в 16:45 наши встречаются с американками, одолевшими финок (5:2). Это будет серьезная проверка сил. Негоже будет команде с дюжиной игроков, имеющих олимпийский опыт, уступать с двузначным счетом.

источник: «Советский спорт»
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