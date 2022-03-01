Сергей Федоров: Хотелось бы сохранить это желание, напор, правильную агрессивность и в дальнейшем

- Интенсивная была игра. Не хотелось два раза в матче проигрывать в счете, но так случилось. Ребята постарались и вернули команду в игру. В овертайме не смогли выиграть вбрасывание, чтобы большинство довести до завершения, но так тоже бывает, - рассказал Федоров.

- После третьей пропущенной шайбы, стала другая игра - возросли скорости. Как хоккеисты смогли вытянуть из себя силы?

- Это профессиональные игроки. Не первый раз они проходят такие трудные ситуации. Хотелось бы сохранить это желание, напор, правильную агрессивность и дальше.

- Треть команды участвовало в Олимпиаде. Как найти мотивацию, чтобы о ней забыть и перестроиться?

- Мы понимали, что ребятам нужен определенный отдых. Мы сделали им активный отдых и постарались поднять нагрузочный период времени, который нам оставался до первой игры.

- ЦСКА пять дней назад и сегодня - две больше разницы. Как вам удалось за такое короткое время так хорошо подготовить команду?

- Это не только моя работа. Весь наш штаб и тренер по физической подготовке, сами ребята, готовились к этому дню. Был долгий перерыв у тех, кто готовился здесь, шли тренировки. Это было спланировано, но месяц без игр - очень сложно. Тем, кто был на Олимпиаде, была поставлена задача набраться энергии, эмоции, провести время с семьей. А так подготовка шла в штатном режиме.

- Вам не показалось, что вратарь Федотов немного потерял тонус?

- Он в плане практики был очень задействован. Насчет игрового тонуса могу сказать, что он был в нем. Это первая игра в плей-офф: другая атмосфера, правила, партнеры. Вратарь, это пол команды. Волнение у него было.

- Ожидается появление Андронова?

- Да, мы его ждем. У него травма нижней части тела. Врачи делают все возможное. Он на Олимпиаде играл с этой травмой. Смотрим его прогресс восстановления.

«НАМ НАДО БЫЛО ПРОЯВЛЯТЬ ХЛАДНОКРОВИЕ»

- Как вам игра? – вопрос Никитину.

- Ошибки выбивали нас из ритма. В целом игра получилась отрывками. Ошибки сбивали темп. Играли против опытной команды, поэтому ошибки надо было исключить.

- Показалось, что после третьей пропущенной шайбы ЦСКА продавил вашу команду и «Локомотив» оказался не готов к скоростям соперника. Согласны с этим?

- Не знаю. Мы готовы к таким скоростям. ЦСКА начал рисковать, и надо было проявлять хладнокровие.

- После второго периода соотношение бросков в створ было 28-17 в пользу вашей команды. Была установка бросать из всех позиций?

- Там тоже вратарь серьезный. Просто игра так складывалась. Мы использовали возможности для броска, которые были. Не всегда количество отражает качество. Три забитых шайбы достаточно, а вот пропущенных многовато.

- Что хотел сделать Осипов после заброшенной шайбы?

- Не думаю, что он хотел Слепышеву отдать. Это ошибка. Хоккей из этого состоит. Происходит такое иногда. Это нужно проанализировать. Со всеми происходят всякое. Серия не из одной игры состоит. Он сам все понимает. Он много сделал и хороших вещей.

- По поводу Баранцева в ситуации с первым голом что скажете?

- Против Дениса играл опытной хоккеист и чувствовал, что будет делать. Это не детский сад. Надо качественно делать работу. Кто умеет рисковать и не допускать ошибки – выигрывает.

- Насколько идеально вы знаете ЦСКА, который тренировали в прошлом году?

- Надо акцентироваться на своей игре. Когда играешь против хорошей команды, надо знать, что сам делаешь. Мы разбирали ЦСКА, но прошло много времени. Надо свою игру контролировать, тогда можно подстраиваться под соперника.