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«Дискриминация и расизм». Нашим звездам НХЛ поступают новые угрозы

Российских игроков снова атакуют в Северной Америке.
«Дискриминация и расизм». Нашим звездам НХЛ поступают новые угрозы
02 марта 2022 11:08
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: NHL.com

«Уровень дискриминации и расизма, с которым приходится сталкиваться игрокам из России и Белоруссии, зашкаливает. Нас откинули на 30 лет назад. Мне звонят игроки и их родители. Они переживают, смогут ли играть и будут ли в безопасности. Некоторые мои клиенты могут свободно высказываться, но дома с их семьями может произойти что угодно. От имени своих клиентов я могу сказать, что они хотят мира, как и все.

Одного из моих парней назвали нацистом и сказали ехать обратно в свою страну. Люди желают смерти хоккеистам. А ведь они тоже люди, они платят миллионы долларов в виде налогов, занимаются благотворительностью. Хватит видеть в них врагов».

Эти слова агента Дэна Мильштейна приводит ESPN. В клиентах у него такие наши звезды и игроки как Никита Кучеров, Андрей Василевский, Илья Сорокин и Никита Задоров. Чем они так провинились перед западной публикой, чтобы слышать сегодня все эти гадости в свой адрес? Чем - кроме того, что они русские?

Многие наши легионеры в НХЛ играют давно, обзавелись там семьями, у кого-то наверняка есть американское или канадское гражданство. И всех их без разбора безнаказанно атакуют. При молчаливом, кстати, согласии их коллег.

Давайте говорить открыто, это – фашизм. Отбор людей по национальному признаку ничем другим не является. На днях призывал выгнать из НХЛ всех русских хоккеистов чех Доминик Гашек. Казалось, что он со своим мнением будет в меньшинстве, но Мильштейн говорит нам о другом.

А где реакция властей на угрозы в адрес неповинных ни в чем людей? Где осуждение со стороны якобы толерантного западного мира, его «продвинутой» публики? Возможно, эта реакция все-таки последует, и мы услышим призывы оставить в покое наших ребят. Но пока мы видим, как пытаются затащить в политические разборки Александра Овечкина, как уходят от него, так много сделавшего для хоккея США и болельщиков Вашингтона, спонсоры. Если можно легко давить и унижать главную нашу звезду лиги, то что тогда будет со всеми остальными российскими легионерами?

Член совета ИИХФ легендарный Павел Буре не был допущен на днях к участию в заседании совета организации, где как раз обсуждались меры в отношении российского хоккея. То есть нам не дали даже раскрыть рот, чтобы озвучить свою позицию. Идет давление на легионеров КХЛ – из тех стран, что сегодня ввели санкции против России.

НХЛ сама подталкивает к нагнетанию истерии. Разрыв всяческих отношений с нашим хоккеем, прекращение показа матчей «Яндексом» после одностороннего выхода лиги из договора о трансляциях на этой платформе и прекращение деятельности русскоязычной версии сайта – все это откровенно нацистские выходки.

Если ситуация в этом вопросе будет деградировать и дальше, надо быть готовыми к тому, чтобы принять своих игроков в КХЛ. В Госдуме об этом же заговорили. А мест для них в скором времени освободиться может много, ведь точно такое же давление идет сегодня на легионеров КХЛ – но уже из их стран. Первые «ласточки» начинают собирать свои вещи из наших клубов.

источник: «Советский спорт»
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