КХЛ, ты с ума сошла?! Как можно было не засчитать стопроцентный гол ЦСКА?

Помните, сколько в стране было визга дилетантов разных мастей, когда на Олимпиаде в Сочи не засчитали гол Тютина в ворота американцев! Но придраться-то там было не к чему. Шайба после дальнего броска влетела в сетку, когда одна стойка действительно вышла из лунки. По тогдашним законам ИИХФ гол в такой ситуации засчитывать нельзя. Неважно, сколько ворота находились в нелегитимном положении – 15 секунд, полминуты, минуту, две. Голкиперу это выгодно – забивайте, все равно гол отменят. Пока неполадку не заметят судьи, игра при потенциально гарантированно незасчитанном голе могла продолжаться вечно.

В НХЛ уже тогда, в 2014 году, было не так. За океаном гол Тютина непременно бы зафиксировали. Ибо выход штыря стойки из лунки не рассматривали как сдвиг ворот. После того конфуза ИИХФ спустя некоторое время переписала правила по канонам НХЛ.

Казалось бы, инцидент исчерпан? Приоритет отдан атаке. А как иначе! В современном сугубо оборонительном кубковом хоккее в спичечных коробках НХЛ каждый гол скоро начнут приравнивать к восьмому чуда света. Нового Света. Да и Старого. Особенно в плей-офф чемпионатов мира и Олимпиад. Спасибо мудрому Ялонену и его Суоми.

Но нет. В КХЛ битва продолжается до сих пор. Машинист Макаревич с ними сражается еще с начала 70-х:

Как много лет любой из нас

От них терпел и боль и муки.

Но вышло время - пробил час

И мы себе развяжем руки.

Именно так! Развяжем себе руки и заклеймим позором тех бездушных формалистов, которые возводят в непререкаемый абсолют букву никчемного правила. Вместо того чтобы отдать приоритет духу ледовой игры. И справедливости!

В затхлом мирке заскорузлых презренных бюрократов КХЛ формально права. Вот вердикт департамента судейства лиги:

- На 47-й минуте матча после гола Владислава Каменева судья видеоповторов инициировал просмотр момента на предмет правильности взятия ворот. В результате видеопросмотра определено – шайба пересекла линию ворот, после того как они были сдвинуты. Гола нет.

К этой словесной шелухе приложено видео. После его просмотра приведенную констатацию кроме как иезуитской не назовешь!

Да, когда шайба пересекала ленточку, ворота после контакта с ними Каменева были сдвинуты. Но насколько? Максимум на пару сантиметров! Но самое главное – нападающий ЦСКА никак не помешал голкиперу «Локомотива».

То есть, увы, чистейшее начетничество, канцелярщина, крючкотворство!

- Я волком бы выгрыз бюрократизм! - КХЛ, прислушайся хотя бы к Владимиру Маяковскому.

Ну зачем городить всякую чертовщину в абсолютно простой и однозначно читаемой ситуации? Зачем втыкать палки в коньки бомбардиров? Неужели КХЛ нужны тупые 0:0 и бесконечные овертаймы?

Почему на молодежном ЧМ-2022 засчитали гол Мичкова в матче со шведами, когда ворота почти к лицевому борту отлетели, а шайба только двигалась к ленточке? Ну да, Матвея защитник слегка толкнул в спину, после чего россиянин упал, задел голкипера и снес ворота. А вот Каменева никто не трогал – он сдвинул ворота по неосторожности, не совладав со скоростью.

Но что это меняет в принципе? Ни-че-го! Ведь армеец не помешал вратарю отразить его бросок. А коли так, какая разница – по своей воле или чужой форвард сдвинул ворота, если шайба гарантированно туда заходила?!

Сейчас такое время, когда решения планетарного масштаба принимают в считанные часы и едва ли не ежедневно.

КХЛ, может хватить смешить народ и держаться за прогнившие, убивающие результативную игру параграфы? Просто поставьте знак равенства между голами Мичкова и Каменева. При том, разумеется, условии, что забивающий игрок не делал помех вратарю.