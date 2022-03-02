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Разин бьет Кудашова. «Северсталь» в Москве начала серию против «Динамо» с победы

Мало кто ожидал такого исхода первого матча серии «Динамо» и «Северстали». Команда из Череповца победила по всем статьям, забив шесть голов.
Разин бьет Кудашова. «Северсталь» в Москве начала серию против «Динамо» с победы
02 марта 2022 22:14
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

Перед матчем с «Северсталью» президент и одновременно председатель совета директоров ХК «Динамо» с оптимизмом заявил, что спонсирующий клуб банк продолжит финансировать бело-голубых в следующем сезоне, причем в требуемом объеме.

Меж тем ситуацию с легионерами в «Динамо» нельзя назвать тревожной. Хотя канадцу Эрику О’Деллу с его семьей неуютно в нынешней ситуации.

Куда тревожнее команде Алексея Кудашова. Год назад соперники встретились в первом круге плей-офф, и подопечные Андрея Разина попортили немало крови бело-голубым, которым тогда руководил мэтр Владимир Крикунов. Москвичи в итоге взяли верх — 4-1, но все матчи прошли от ножа.

А сегодня «сталевары» попросту нокаутировали одного из претендентов на Кубок Гагарина, на его поле. Досрочно отправив вратаря Ивана Бочарова на лавку. Тот пропустил четыре шайбы, но ни в одной по гамбургскому счету не виноват.

Гости сразу взяли быка за рога — 2:0, хозяева после перерыва перерыва усилиями вице-чемпионов Пекина-2022 Вячеслава Войнова и Станислава Галиева восстановили равновесие. Но «сталевары» в середине второго периода ответили на дуплет дуплетом, а в третьем периоде — пятым голом. Ударно сыграв в большинстве. В концовке Иван Игумнов вернул было интригу — 3:5, Кудашов заменил вратаря (уже ветерана Александра Еременко), навалились на владения Владислава Подъяпольского. Но судьи, среди которых был чех Ян Хрибик (не уехал же в родные пенаты!), проглотили свисток, не отреагировав на сомнительный прием Егора Морозова. А шайба залетела в пустые вортота — 6:3. Напрасно капитан бело-голубых совместно с Войновым требовали от рефери справиедливости.

В начале «нулевых» нынешние тренеры соперников носили бело-голубую форму. Разин пришел в «Динамо» из «Магнитки» с задачей вернуть бело-голубым лидирующие позиции. Кудашов же к тому времени уже был чемпионом России (в 2000-м). Через два сезона Разин не без скандала ушел в ЦСКА, где не сработался с Виктором Тихоновым. Кудашова ушли в ЦСКА в первой половине чемпионского для «Динамо» сезоне-2004/05, но он сумел перезагрузить карьеру, приглашался в сборную, а потом надел свитер областного «Химика». В его карьере было серебро с «Локомотивом» и ХК МВД, а также Кубок Гагарина с… «Динамо» Олега Знарка. Такой вот исторический экскурс.

«Динамо» (Мосаква) — «Северсталь» — 3:6 (0:2, 2:2, 1:2).

Голы: Войнов, Галиев, Игумнов — Стенквист, Хабаров, Вовченко, Морозов, Няттинен, Гераськин.

Счет в серии: 0-1

источник: «Советский спорт»
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