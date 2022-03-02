Кудашов не видел левый борт. Что говорили тренеры «Северстали» и «Динамо» после матча

Разин появился перед журналистами в желтой майке лидера – водолазке клубных цветов.

– Был большой перерыв, поэтом ощущалось предстартовое волнение, хорошо, что быстро забили и раскрепостились, – начал Разин. – Весь матч провели хорошо, но пропустили в меньшинстве. Отдали много эмоций, в концовке нас прижали к воротам, но мы выстояли и забили в пустые.

– В матчах с «Динамо» ваша команда много забивает…

– Всего в двух матчах – сегодня и в регулярном чемпионате. Это не тенденция.

– Почему вы так безнадежно уступили по силовым приемам?

– Есть такое понятие – борьба за нейтральную шайбу, здесь если мы и уступили, то совсем немного. А в силовой борьбе нам тягаться с соперником сложно – разные габариты.

– Зато ваша команда буквально летает по льду. В чем секрет?

– В баллонах, в чем же еще! (Смеется).

– Вратарь Подъяпольский пропустил три шайбы. Есть ли мысль бросить в бой его сменщика Шугаева?

– У нас Шугаев – голкипер с опытом пребывания в олимпийской сборной. Это хорошо. А решать будем ближе ко второму матчу. Время есть.

Наставник «Динамо» Алексей Кудашов сразу обозначил ключевой момент матча:

– Прим счете 2:2 попали в штангу, был еще один момент забить, да и хватать 14 минут штрафа в плей-офф – недопустимо.

– К кому-то есть претензии?

– Нет.

– А у капитана команды Шипачева и Войнова, очевидно, были вопросы к судьям, когда Морозов безнаказанно сзади рубанул клюшкой по ноге динамовца.

– Я с лавки не видел левый борт. Вы считаете, что было нарушение?

– Наверное, так считают ваши лидеры. Раз обратились к судьям.

– Пока я этот момент не смотрел.

– Почему поменяли вратаря, если к нему нет претензий?

– Как обычно — надо было встряхнуть команду.

– Кто из голкиперов начнет следующий матч?

– Посмотрим. Сейчас не готов ответить.