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Так чья команда сильнее — Скабелки или Никитина? ЦСКА одержал вторую победу над «Локомотивом»

Два периода железнодорожники доминировали, но равновесие нарушили армейцы, которые прибавили и забили в третьей 20-минутке три шайбы.
Так чья команда сильнее — Скабелки или Никитина? ЦСКА одержал вторую победу над «Локомотивом»
03 марта 2022 22:10
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

На ярославско-московском направлении почти без перемен. Касательно составов на второй матч. Единственное изменение — в одном игроке у гостей. Защитника Дениса Баранцева, которого в самом дебюте обесшайбил великолепный Сан Саныч Попов и вывел на голевой бросок Михаила Григоренко, заменил 21-летний Даниил Мисюль. Тот самый, который в финале МЧМ-2020 в чешской Остраве стал пособником канадцев в эпизоде с золотым голом. Ярославский оборонец опрометчиво выбросился на форварда и остался не у дел. Ладно, не будем ворошить прошлое. Тем более что ныне серебро — за счастье.

У армейцев по-прежнему вне игры их капитан Сергей Андронов. Причина — травма. Его обязанности исполняет, причем успешно, Антон Слепышев, носивший буковку «С» на ЧМ-2021 в Риге. Именно гол Слепышева через 9 секунд после чудо-броска с отрицательного угла Максима Шалунова надломил железнодорожников. Сохрани гости перевес 2:1 до второго перерыва, все могло закончится по-другому.

И последняя ремарка по составу участников матча номер два. Поменялась бригада судей. Сегодня на лед вышли олимпийцы Евгений Ромасько и чех Мартин Франё. Вчера на «ВТБ Арене» работал его соотечественник Ян Хрибик, к которому накопились вопросы. Не у автора этих строк, а у капитана бело-голубых Вадима Шипачёва и его зама Вячеслава Войнова.

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Одним из заинтересованных зрителей на «ЦСКА Арене» без натяжки можно назвать Андрея Скабелку, который в прошлом сезоне дал во главе «Локомотива» бой чемпионам. Ту 7-матчевую серию болельщики не забыли. В в этом — тренера железнодорожников отправили в отставку после девяти игр.

- Разве ваша бывшая команда стала лучше? — интересуюсь у Скабелки.

- Вам виднее. Не думаю, но знаю, что неправильно увольнять тренера после девяти игр.

В Ярославле увольняли и раньше. И на фамилию не смотрели. Ладно, канадца. Так самого Владимира Юрзинова-старшего перевели от штурвала команды на работу с резервом. Было это, правда, давно — в 2006-м.

После поражения в стартовом матче (3:4ОТ) гости преобразились. Начали так мощно, что сразу прижали армейцев к воротам. Гол, как говорится, назревал. И созрел, когда в штрафной бокс отправился защитник красно-синих Джон Гилмор.

Вратарь Иван Федотов мог прижать шайбу ко льду и остановить игру, но решил сыграть клюшкой. Согласитесь, вбрасывание не хуже потери, особенно когда держишь оборону в меньшинстве. В результате ярославцы расположились в чужих владениях, их капитан Алексей Марченко расчетливо набросил шайбу на пятачок, где Артем Анисимов, опередив Класа Дальбека, подставил клюшку.

Однако, как и в первом матче, подопечные Игоря Никитина не сумели сберечь минимальное преимущество. Спустя три минуты Сергей Плотников сравнял счет, подкараулив отскок на пятачке после броска в кучу-малу Константина Окулова.

Второй период прошел в атаках гостей, но Федотов показал олимпийский уровень. Вспомним хотя бы момент, который сам для себя создал юркий форвард железнодорожников Александр Полунин. А-ля Слепышев он с места ушел по правому борту от защитника Богдана Киселевича. Но переиграть на паузе Федотова не сумел, Иван сыграл куда успешнее, чем швед Ларс Юханссон.

В третьем периоде армейцы добавили в движении и дважды уязвили Эдварда Паскуале. Вторую шайбу из ничего забил новичок Виталий Абрамов, неожиданно бросив с разворота метров с десяти. Так в 1986-м забивал в дерби со «Спартаком» его земляк, а впоследствии олимпионик и чемпион мира Евгений Давыдов. На Малой спортивной арене в Лужниках. ЦСКА тогда одержал волевую победу 3:1.

Вот и сегодня этот же счет установил вездесущий Плотников, ассистировавший Абрамову. А шайбу Сергею выложил, словно на блюдечке, Константин Окулов. Паскуале в этот момент укатил куда-то за ворота.

Гол Андрея Светлакова в пустую сетку ничего уже не решал.

ТАБЛО

ЦСКА — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0).

Голы: Плотников (2), Абрамов, Светлаков — Анисимов.

3 марта. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 2-0 (4:3ОТ, 4:1, 5 марта, 7, 9*, 11*).

*Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
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