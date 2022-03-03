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Сергей Федоров: У ЦСКА есть проблемы в плане движения шайбы и взаимодействия между игроками

После матча плей-офф КХЛ ЦСКА – «Локомотив» (4:1) главный тренер армейцев Сергей Федоров посетовал на то, что не удалось забить первыми, а его коллега Игорь Никитин отметил, что не видит проблем с игрой у своей команды.
Сергей Федоров: У ЦСКА есть проблемы в плане движения шайбы и взаимодействия между игроками
03 марта 2022 22:52
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ХК ЦСКА

- Как вам игра? – вопрос Федорову.
- Напряженный матч. Обе команды играли плотно, особенно в средней и своей зонах обороны. Нам не удалось забить первыми, что будет важно в следующем матче. Рад, что ребята забили после того, как пропустили практически сразу. Второй период у нас не самый лучший, но мы выстояли. Нашли возможность забить в третьем периоде. Для нас игра была непохожей в плене ритма, взаимодействия в тройках. Но ребята молодцы.

- 2:0 комфортный счет в серии. В легионерском звене с Валльмарком и Нордстремом попеременно играли Абрамов Мингачев и Григоренко. Почему их ставили?
- Первая игра была с овертаймом. Вторая тоже не совсем гладкая. Пробовали разные сочетания. Искали новые сочетания в те моменты. Какие-то моменты нас не устраивали, хотели взбодрить ребят, показать, что мы отстаем в движении с шайбой и без нее.

- Вызывает вопросы игра в большинстве. Второй матч кряду не получается. В чем причина низкой реализации?
- Как минимум в том, что каждый матч на вес золота, очень интенсивный. Мы играем против соперника, который умеет играть в обороне. У них хорошее движение в меньшинстве. У нас есть проблемы в плане движения шайбы и взаимодействия между игроками. Понимаем, что есть резервы. Мы можем играть лучше.

- Стоит ли обращать внимание на ошибки, если счет в серии 2:0?
- Все важно для болельщика. Кажется, что счет в серии 2:0, и не о чем беспокоиться. Но мы профессиональная команда, и должны учесть нюансы. Мы хорошо закончили сезон в плане большинства. Но после длинного перерыва, и после того, как половина команды играла на Олимпиаде, для нас это пока серьезный вопрос. Хотелось бы другого.

- Как оцените игру Плотникова? Не допускаете, что он не был выхолощенным после Игр, что и показали матчи после Олимпиады?
- Он молодец. Мы делали все возможное, для игры тройки. Им вместе нужно время. Не боюсь хвалить ребят, но это командный вид спорта. Сергей в этой тройке делает большой объем работы.

«МЫ ТЕРЯЕМ МОМЕНТЫ, А ОПЫТНАЯ КОМАНДА ИХ ИСПОЛЬЗУЕТ»

- Два матча прошло и снова во второй половине третьего периода команда подсаживается. Дело в психологии или физической подготовке? – вопрос Никитину.
- Ни то, ни другое. Не думаю, что у нас проблемы с физикой или психологией. Моменты теряем. Опытная команда это использует.

- Счет не катастрофический. В Ярославле есть шансы выиграть. За счет чего можно начать обыгрывать ЦСКА?
- Надо забивать и не пропускать.

- Вам не показалось, что Паскуале не выручает?
- Что сыпать соль на рану? Неправильно на одного игрока все сваливать. У нападающих такая же ответственность, как и у вратаря. Надо забивать. Нет ничего страшного. Для нас это опыт. Главное, что мы создаем моменты. Но счет на табло.

- Не собираетесь облегчить четвертую линию?
- Мы же не можем посмотреть по статистике, когда ЦСКА забивал, и поставить четвертый состав. Парни готовились к серии, работали с командой. Надо шанс давать людям. Не получилась у кого-то игра сегодня. Через день будет новый шанс.

- Вы уже видите, в каких линиях стоит сделать перестановки?
- Дело в том, что перестановки напрашиваются, когда игра не идет. Не скажу, что с игрой проблемы. Лишний раз дергать не хочется. Это не тот соперник, чтобы экспериментировать. Мы попробовали, и в третьем периоде пропустили третью шайбу. Иногда надо интуитивно соображать. Сегодня не получилось.

- В прошлом году против вашего ЦСКА играла отличная тройка Беляев-Ильенко-Иванов. Почему не попробовали их объединить?
- Я не знаю, играли они и сколько. В «Локомотиве» другие были лидеры. В прошлом году я работал в другой команде и был сосредоточен на ней. Жизнь меняется, и решения принимаются ежедневно. Не думаю, что это была доминирующая тройка в КХЛ.

источник: «Советский спорт»
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